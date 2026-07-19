Войска РФ нанесли удар по Изюму: 13 раненых, среди них - 1-летний мальчик

Утром 19 июля враг нанес удар с использованием БПЛА по Изюму в Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.





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Первые подробности

Сначала он сообщил о 8 пострадавших.

Позже стало известно, что число пострадавших в результате вражеского удара по Изюму растет.

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Среди раненых — ребенок

В настоящее время 13 человек нуждаются в помощи врачей. Среди пострадавших — 1-летний мальчик.

Всем оказывается медицинская помощь.

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