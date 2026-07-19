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Новини Фото Удар по Ізюму
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Війська РФ ударили по Ізюму: 17 поранених, серед них - 1-річний хлопчик (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 19 липня ворог атакував із застосуванням БпЛА Ізюм Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Спершу він інформував про 8 постраждалих

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по Ізюму зростає.

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Серед поранених - дитина

Наразі 13 людей потребують допомоги лікарів. Серед постраждалих 1-річний хлопчик.

Всім надається медична допомога.

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Оновлена інформація

За даними ОВА, влучання зафіксовано в п'ятиповерховий житловий будинок у центральній частині міста.

На цю хвилину кількість постраждалих сягнула 17 людей, серед яких маленький хлопчик.
Усім надається допомога.

удар по Ізюму
удар по Ізюму
удар по Ізюму
удар по Ізюму
удар по Ізюму
удар по Ізюму
удар по Ізюму

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Автор: 

обстріл (35196) Ізюм (374) Харківська область (3009) Ізюмський район (252)
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