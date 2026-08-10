Взрывы прогремели в Тюменской области РФ: атаковано промышленное предприятие (обновлено). ФОТО
В Тюменской области России прогремели взрывы, над одним из предприятий поднялся столб дыма.
Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным местных властей, "несколько БПЛА упали на территории промпредприятия" в Тюменской области.
В результате этого возник пожар.
В то же время в сети появились сообщения о пожаре в районе НПЗ.
ASTRA пишет, что была поражена Центральная газофракционная установка тобольского предприятия СИБУР - ООО "ЗапСибНефтехим".
ЗапСибНефтехим – крупнейший в России нефтехимический комплекс, принадлежащий холдингу "ЦИБУР". Завод перерабатывает побочные продукты нефтедобычи в 2,5 миллиона тонн полимеров в год.
Жидкая смесь газов на установке превращается в экологичное сырье, из которого затем производят полиэтилен и полипропилен для деталей, труб и упаковки.
Что предшествовало?
- В ночь на 10 августа 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "ТАНЕКО" в Нижнекамске в Республике Татарстан. На территории предприятия зафиксирован пожар.
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