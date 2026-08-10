РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13939 посетителей онлайн
Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
3 266 56

Взрывы прогремели в Тюменской области РФ: атаковано промышленное предприятие (обновлено). ФОТО

В Тюменской области России прогремели взрывы, над одним из предприятий поднялся столб дыма.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По данным местных властей, "несколько БПЛА упали на территории промпредприятия" в Тюменской области.

В результате этого возник пожар.

В то же время в сети появились сообщения о пожаре в районе НПЗ.

Взрывы прогремели в Тюменской области РФ

ASTRA пишет, что была поражена Центральная газофракционная установка тобольского предприятия СИБУР - ООО "ЗапСибНефтехим".

Вибухи пролунали в Тюменській області РФ

ЗапСибНефтехим – крупнейший в России нефтехимический комплекс, принадлежащий холдингу "ЦИБУР". Завод перерабатывает побочные продукты нефтедобычи в 2,5 миллиона тонн полимеров в год.

Жидкая смесь газов на установке превращается в экологичное сырье, из которого затем производят полиэтилен и полипропилен для деталей, труб и упаковки.

Читайте: ГУР продемонстрировало дипломатам иностранные компоненты в оружии РФ: выявлено более 5,8 тыс. деталей. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • В ночь на 10 августа 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "ТАНЕКО" в Нижнекамске в Республике Татарстан. На территории предприятия зафиксирован пожар.

Читайте: РФ запускает свой аналог Starlink быстрее, чем предполагалось, - ГУР МО

Автор: 

россия (89131) Удары по РФ (1151) Тюиень (8)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Гори все на#уй 😁😁😁
показать весь комментарий
10.08.2026 14:54 Ответить
+6
От на×ера пересмикувати, розповсюджуючи під@рській пістьож під маркою "кажуть"? Наприклад, московський нпз у капотні мінімум на півроку роз'їпли, і ти це чудово знаєш. Все залежить від того, куди влучать.
показать весь комментарий
10.08.2026 15:17 Ответить
+4
Типовий ******* день у окупантів сруськіх!
Слава Україні!! Смерть оркам ******!!
показать весь комментарий
10.08.2026 15:03 Ответить

Загрузка...

 
 