Вибухи пролунали у Тюменській області РФ: атаковано промислове підприємство (оновлено). ФОТО
У Тюменській області Росії пролунали вибухи, над одним із підприємств стовп диму.
Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними місцевої влади, "кілька БпЛА впали на території промпідприємства" у Тюменській області.
Внаслідок цього виникло загоряння.
Водночас у мережі заявили про пожежу в районі НПЗ.
ASTRA пише, що було уражено Центральну газофракційну установку тобольського підприємства СИБУР - ТОВ "ЗапСибНефтехим".
ЗапСибНефтехим - найбільший у Росії нафтохімічний комплекс, що належить холдингу "ЦИБУР". Завод переробляє побічні продукти нафтовидобутку у 2,5 мільйона тонн полімерів на рік.
Рідка суміш газів на установці перетворюється на екологічну сировину, з якої потім виробляють поліетилен та поліпропілен для деталей, труб та упаковки.
Що передувало?
- У ніч на 10 серпня 2026 року Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську в Республіці Татарстан. На території підприємства зафіксували пожежу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Україні!! Смерть оркам ******!!