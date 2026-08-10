УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14565 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
3 356 56

Вибухи пролунали у Тюменській області РФ: атаковано промислове підприємство (оновлено). ФОТО

У Тюменській області Росії пролунали вибухи, над одним із підприємств стовп диму.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За даними місцевої влади, "кілька БпЛА впали на території промпідприємства" у Тюменській області.

Внаслідок цього виникло загоряння.

Водночас у мережі заявили про пожежу в районі НПЗ.

Вибухи пролунали в Тюменській області РФ

ASTRA пише, що було уражено Центральну газофракційну установку тобольського підприємства СИБУР - ТОВ "ЗапСибНефтехим".

Вибухи пролунали в Тюменській області РФ

ЗапСибНефтехим - найбільший у Росії нафтохімічний комплекс, що належить холдингу "ЦИБУР". Завод переробляє побічні продукти нафтовидобутку у 2,5 мільйона тонн полімерів на рік.

Рідка суміш газів на установці перетворюється на екологічну сировину, з якої потім виробляють поліетилен та поліпропілен для деталей, труб та упаковки.

Читайте: ГУР показало дипломатам іноземні компоненти в зброї РФ: виявлено понад 5,8 тис. деталей. ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • У ніч на 10 серпня 2026 року Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську в Республіці Татарстан. На території підприємства зафіксували пожежу.

Читайте: РФ запускає свій аналог Starlink швидше, ніж це передбачалось, - ГУР МО

Автор: 

росія (47299) Удари по РФ (1198) Тюмень (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Гори все на#уй 😁😁😁
показати весь коментар
10.08.2026 14:54 Відповісти
+6
От на×ера пересмикувати, розповсюджуючи під@рській пістьож під маркою "кажуть"? Наприклад, московський нпз у капотні мінімум на півроку роз'їпли, і ти це чудово знаєш. Все залежить від того, куди влучать.
показати весь коментар
10.08.2026 15:17 Відповісти
+4
Типовий ******* день у окупантів сруськіх!
Слава Україні!! Смерть оркам ******!!
показати весь коментар
10.08.2026 15:03 Відповісти

Завантаження...

 
 