Вибухи пролунали у Тюменській області РФ: атаковано промислове підприємство (оновлено). ФОТО

У Тюменській області Росії пролунали вибухи, над одним із підприємств стовп диму.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними місцевої влади, "кілька БпЛА впали на території промпідприємства" у Тюменській області.

Внаслідок цього виникло загоряння.

Водночас у мережі заявили про пожежу в районі НПЗ.

ASTRA пише, що було уражено Центральну газофракційну установку тобольського підприємства СИБУР - ТОВ "ЗапСибНефтехим".

ЗапСибНефтехим - найбільший у Росії нафтохімічний комплекс, що належить холдингу "ЦИБУР". Завод переробляє побічні продукти нафтовидобутку у 2,5 мільйона тонн полімерів на рік.

Рідка суміш газів на установці перетворюється на екологічну сировину, з якої потім виробляють поліетилен та поліпропілен для деталей, труб та упаковки.

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Що передувало?

У ніч на 10 серпня 2026 року Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "ТАНЕКО" у Нижньокамську в Республіці Татарстан. На території підприємства зафіксували пожежу.

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