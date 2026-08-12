Утренние и ночные атаки на Одессу: повреждена инфраструктура и дом (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 12 августа 2026 года войска РФ в очередной раз нанесли удар по Одессе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской МВА Сергей Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.

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Утренняя атака

"С самого утра враг атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура", — говорится в сообщении.

Ночной удар по Одессе

По данным Лысака, во время ночного удара, к счастью, обошлось без пострадавших. Один жилой дом подвергся разрушениям. Коммунальные службы оперативно очистили территорию и закрыли все оконные проемы.

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"Одесситы, чье имущество пострадало, могут подать заявление на компенсацию по программам "еВосстановление" и "Несокрушимая Одесса". Для подачи необходимых документов и получения помощи обращайтесь в районные администрации. Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — напомнил он.

Обновленная информация

По данным ГСЧС, в результате ночной российской атаки возник пожар в одной из квартир на пятом этаже 10-этажки.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

На месте происшествия работали психологи ГСЧС, оказывавшие психологическую поддержку местным жителям.

К счастью, без погибших и пострадавших.







Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что в Одессе вражеский дрон попал в пятиэтажный жилой дом.

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