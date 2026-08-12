Ранкова та нічна атаки на Одесу: пошкоджено інфраструктуру та будинок (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 12 серпня 2026 року війська РФ вчергове завдали удару по Одесі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ранкова атака

"З самого ранку ворог атакував Одесу. Пошкоджена інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Нічний удар по Одесі

За даними Лисака, під час нічного удару, на щастя, обійшлося без постраждалих. Один житловий будинок зазнав руйнувань. Комунальні служби оперативно прибрали територію та закрили всі віконні отвори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Де ракета впала - там і штаб": РФ може подавати атаку на портову інфраструктуру Одеси як удари по військових об’єктах, - Плетенчук

"Одесити, чиє майно зазнало шкоди, можуть подати заяву на компенсацію за програмами "єВідновлення" та "Незламна Одеса". Для подання необхідних документів та отримання допомоги звертайтеся до районних адміністрацій. Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - нагадав він.

Оновлена інформація

За даними ДСНС, унаслідок нічної російської атаки виникла пожежа в одній із квартир на п’ятому поверсі 10-поверхівки.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали психологічну підтримку місцевим мешканцям.

На щастя, без загиблих та постраждалих.









Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що в Одесі ворожий дрон влучив у п’ятиповерховий житловий будинок.

Також читайте: Частина Одеси без світла після нічної атаки РФ: електротранспорт не працює