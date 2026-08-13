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Логистический центр Wildberries подвергся атаке в Башкортостане. ВИДЕО+ФОТО

В Чишминском районе Башкортостана подвергся нападению логистический центр Wildberries.

Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Отмечается, что строительство логистического центра Wildberries на территории агропарка "Центр агротехнологий" в Чишминском районе началось в 2024 году. Общая площадь объекта составляет около 186,8 тыс. кв. метров. Он разделен на два корпуса - площадью 123,3 тыс. м² и 63,5 тыс. м² соответственно.

Комплекс еще не достроен полностью, работы ведутся поэтапно, однако часть мощностей уже задействована в логистике компании.

Логистика Wildberries подверглась атаке в Башкортостане
Логистика Wildberries подверглась атаке в Башкортостане
Логистика Wildberries подверглась атаке в Башкортостане

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Что этому предшествовало?

  • 13 августа также сообщалось, что в Башкортостане был поражен крупный нефтеперерабатывающий комплекс РФ.

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Автор: 

россия (89182) Башкортостан (15)
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Топ комментарии
+7
Щось нечутно радощів в голосах, движуха прийшла, кулі свистять у біля скронь, все як казало *****
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13.08.2026 09:29 Ответить
+5
ЩО згорить то не згниє.
Гори-гори ясно, щоби не погасло !
І так кожен день, поки ***** не подохло.
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13.08.2026 09:30 Ответить
+4
поясніть - чому тільки Wildberries ? явна заказуха.а зсу виконавці.
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13.08.2026 09:40 Ответить

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