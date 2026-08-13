Логистический центр Wildberries подвергся атаке в Башкортостане. ВИДЕО+ФОТО
В Чишминском районе Башкортостана подвергся нападению логистический центр Wildberries.
Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.
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Отмечается, что строительство логистического центра Wildberries на территории агропарка "Центр агротехнологий" в Чишминском районе началось в 2024 году. Общая площадь объекта составляет около 186,8 тыс. кв. метров. Он разделен на два корпуса - площадью 123,3 тыс. м² и 63,5 тыс. м² соответственно.
Комплекс еще не достроен полностью, работы ведутся поэтапно, однако часть мощностей уже задействована в логистике компании.
Что этому предшествовало?
- 13 августа также сообщалось, что в Башкортостане был поражен крупный нефтеперерабатывающий комплекс РФ.
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