Логистический центр Wildberries подвергся атаке в Башкортостане. ВИДЕО+ФОТО

В Чишминском районе Башкортостана подвергся нападению логистический центр Wildberries.

Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что строительство логистического центра Wildberries на территории агропарка "Центр агротехнологий" в Чишминском районе началось в 2024 году. Общая площадь объекта составляет около 186,8 тыс. кв. метров. Он разделен на два корпуса - площадью 123,3 тыс. м² и 63,5 тыс. м² соответственно.

Комплекс еще не достроен полностью, работы ведутся поэтапно, однако часть мощностей уже задействована в логистике компании.







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Что этому предшествовало?

13 августа также сообщалось, что в Башкортостане был поражен крупный нефтеперерабатывающий комплекс РФ.

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