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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Логістичний центр Wildberries атаковано у Башкортостані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чишминському районі Башкортостану атаковано логістичний центр Wildberries.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що будівництво логістичного центру Wildberries на території агропарку "Центр агротехнологій" у Чишминському районі розпочалося у 2024 році. Загальна площа об’єкта становить близько 186,8 тис. кв. метрів. Він розділений на два корпуси - площею 123,3 тис. м² та 63,5 тис. м² відповідно.

Комплекс ще повністю не добудований, роботи ведуться поетапно, однак частина потужностей уже задіяна в логістиці компанії.

Логістику Wildberries атаковано у Башкортостані
Логістику Wildberries атаковано у Башкортостані
Логістику Wildberries атаковано у Башкортостані

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Що передувало?

  • 13 серпня також повідомлялос, що у Башкортостані уражено великий нафтопереробний комплекс РФ.

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Автор: 

росія (47338) Башкортостан (16)
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Топ коментарі
+7
Щось нечутно радощів в голосах, движуха прийшла, кулі свистять у біля скронь, все як казало *****
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13.08.2026 09:29 Відповісти
+5
ЩО згорить то не згниє.
Гори-гори ясно, щоби не погасло !
І так кожен день, поки ***** не подохло.
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13.08.2026 09:30 Відповісти
+4
поясніть - чому тільки Wildberries ? явна заказуха.а зсу виконавці.
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13.08.2026 09:40 Відповісти

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