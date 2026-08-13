Логістичний центр Wildberries атаковано у Башкортостані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Чишминському районі Башкортостану атаковано логістичний центр Wildberries.
Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зазначається, що будівництво логістичного центру Wildberries на території агропарку "Центр агротехнологій" у Чишминському районі розпочалося у 2024 році. Загальна площа об’єкта становить близько 186,8 тис. кв. метрів. Він розділений на два корпуси - площею 123,3 тис. м² та 63,5 тис. м² відповідно.
Комплекс ще повністю не добудований, роботи ведуться поетапно, однак частина потужностей уже задіяна в логістиці компанії.
Що передувало?
- 13 серпня також повідомлялос, що у Башкортостані уражено великий нафтопереробний комплекс РФ.
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І так кожен день, поки ***** не подохло.