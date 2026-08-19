Схема на $12 тысяч: в Днепре медсестру уличили в фальсификации диагнозов для "списания" военных. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сотруднице военно-медицинского клинического центра Восточного региона было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

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Фиктивная операция и имплантаты: как работала схема

По данным следствия, подозреваемая - медицинская сестра нейрохирургического отделения - сообщила военнослужащему о возможности избежать дальнейшего прохождения военной службы путем имитации тяжелого заболевания, изготовления фиктивной медицинской документации и проведения оперативного вмешательства на шейном отделе позвоночника.

















В конце июля 2026 года, ознакомившись с результатами МРТ военнослужащего, женщина сообщила ему, что реальных проблем со здоровьем у него нет. В то же время она предложила изготовить новую расшифровку исследования с ложными сведениями о якобы наличии тяжелого заболевания.

Впоследствии подозреваемая предоставила ему фиктивное консультационное заключение о тяжелом заболевании опорно-двигательного аппарата и проинструктировала относительно симптомов, которые необходимо имитировать для получения направления на госпитализацию в нейрохирургическое отделение.

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Цена "услуги"

Кроме того, по её замыслу, военнослужащему должны были провести оперативное вмешательство на шейном отделе позвоночника и установить металлические имплантаты для создания видимости тяжкого заболевания. В дальнейшем это вместе с поддельными медицинскими документами должно было стать основанием для принятия военно-медицинской комиссией решения о негодности к военной службе. За свои "услуги" женщина требовала 12 тыс. долларов США.

Задержание и подозрение

В августе 2026 года во время личной встречи в помещении военно-медицинского клинического центра сотрудница получила от военнослужащего 12 тыс. долларов США в виде неправомерной выгоды и в порядке ст. 208 УПК Украины была задержана.

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Устанавливаются должностные лица и военнослужащие, причастные к совершению уголовного правонарушения.

В ходе обысков по месту работы изъята медицинская документация и 12 тыс. долларов США. В то же время в ее квартире в центре Днепра обнаружена иностранная валюта на общую сумму 6,8 млн грн. Происхождение этих средств в настоящее время устанавливается. Кроме того, следствие проверяет обстоятельства приобретения фигуранткой квартиры, которую она недавно оформила в собственность. Ориентировочная стоимость недвижимости превышает 100 тыс. долларов США.

В настоящее время женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды.

По ходатайству прокурора к подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 532 480 грн.

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