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Схема на $12 тысяч: в Днепре медсестру уличили в фальсификации диагнозов для "списания" военных. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сотруднице военно-медицинского клинического центра Восточного региона было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

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Фиктивная операция и имплантаты: как работала схема

По данным следствия, подозреваемая - медицинская сестра нейрохирургического отделения - сообщила военнослужащему о возможности избежать дальнейшего прохождения военной службы путем имитации тяжелого заболевания, изготовления фиктивной медицинской документации и проведения оперативного вмешательства на шейном отделе позвоночника.

схемы уклонения от военной службы
схемы уклонения от военной службы
схемы уклонения от военной службы
схемы уклонения от военной службы
схемы уклонения от военной службы
схемы уклонения от военной службы
схемы уклонения от военной службы
схемы уклонения от военной службы

В конце июля 2026 года, ознакомившись с результатами МРТ военнослужащего, женщина сообщила ему, что реальных проблем со здоровьем у него нет. В то же время она предложила изготовить новую расшифровку исследования с ложными сведениями о якобы наличии тяжелого заболевания.

Впоследствии подозреваемая предоставила ему фиктивное консультационное заключение о тяжелом заболевании опорно-двигательного аппарата и проинструктировала относительно симптомов, которые необходимо имитировать для получения направления на госпитализацию в нейрохирургическое отделение.

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Цена "услуги"

Кроме того, по её замыслу, военнослужащему должны были провести оперативное вмешательство на шейном отделе позвоночника и установить металлические имплантаты для создания видимости тяжкого заболевания. В дальнейшем это вместе с поддельными медицинскими документами должно было стать основанием для принятия военно-медицинской комиссией решения о негодности к военной службе. За свои "услуги" женщина требовала 12 тыс. долларов США.

Задержание и подозрение

В августе 2026 года во время личной встречи в помещении военно-медицинского клинического центра сотрудница получила от военнослужащего 12 тыс. долларов США в виде неправомерной выгоды и в порядке ст. 208 УПК Украины была задержана.

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Устанавливаются должностные лица и военнослужащие, причастные к совершению уголовного правонарушения.

В ходе обысков по месту работы изъята медицинская документация и 12 тыс. долларов США. В то же время в ее квартире в центре Днепра обнаружена иностранная валюта на общую сумму 6,8 млн грн. Происхождение этих средств в настоящее время устанавливается. Кроме того, следствие проверяет обстоятельства приобретения фигуранткой квартиры, которую она недавно оформила в собственность. Ориентировочная стоимость недвижимости превышает 100 тыс. долларов США.

  • В настоящее время женщине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды.
  • По ходатайству прокурора к подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 532 480 грн.

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Автор: 

медицина (2591) военнослужащие (6848) уклонисты (1435) военно-врачебная комиссия (256)
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Топ комментарии
+6
Медсестра не ставить діагнози, це роблять лікарі! Прокурори фальсифікують кримінальну справу!
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19.08.2026 12:36 Ответить
+5
Еще раз - покажите хоть одно расследование где бы врачей разоблачили на фальсификации диазнозов для зарахування в придатні))
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19.08.2026 12:37 Ответить
+2
Картинки зачетные) Сейчас санитарки ( младшие медсестры) начнут завидовать и свои диагнозы ставить) Глобус все больше, а сова все меньше. Щось скоро лусне, з двох!
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19.08.2026 12:55 Ответить

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