Схема на $12 тисяч: у Дніпрі медсестру викрили на фальсифікації діагнозів для "списання" військових. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру працівниці військово-медичного клінічного центру Східного регіону за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Фіктивна операція та імпланти: як працювала схема

За даними слідства, підозрювана - медична сестра нейрохірургічного відділення - повідомила військовослужбовцю про можливість уникнення подальшого проходження військової служби шляхом імітації тяжкого захворювання, виготовлення фіктивної медичної документації та проведення оперативного втручання на шийному відділі хребта.

















Наприкінці липня 2026 року, ознайомившись із результатами МРТ військовослужбовця, жінка повідомила йому, що реальних проблем зі здоров’ям він не має. Водночас запропонувала виготовити нову розшифровку дослідження з неправдивими відомостями про нібито наявність тяжкого захворювання.

Надалі підозрювана надала йому фіктивний консультаційний висновок про тяжке захворювання опорно-рухового апарату та проінструктувала щодо симптомів, які необхідно імітувати для отримання направлення на госпіталізацію до нейрохірургічного відділення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": $11 тис. за "допомогу" у звільненні зі служби: судитимуть підполковника НГУ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Ціна "послуги"

Крім того, за її задумом, військовослужбовцю мали провести оперативне втручання на шийному відділі хребта та встановити металеві імпланти для створення видимості тяжкої хвороби. У подальшому це разом із підробленими медичними документами мало стати підставою для прийняття військово-лікарською комісією рішення про непридатність до військової служби. За свої "послуги" жінка вимагала 12 тис. доларів США.

Затримання та підозра

У серпні 2026 року під час особистої зустрічі в приміщенні військово-медичного клінічного центру працівниця одержала від військовослужбовця 12 тис. доларів США неправомірної вигоди та в порядку ст. 208 КПК України її затримано.

Також читайте: Прикордонник намагався відкупитися від служби: за втечу запропонував командиру $3 тис., - ДБР. ФОТО

Встановлюються посадові особи та військовослужбовці, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Під час обшуків за місцем роботи вилучено медичну документацію та 12 тис. доларів США. Водночас у її квартирі в центрі Дніпра виявлено іноземну валюту на загальну суму 6,8 млн грн. Походження цих коштів наразі встановлюється. Крім того, слідство перевіряє обставини придбання фігуранткою квартири, яку вона нещодавно оформила у власність. Орієнтовна вартість нерухомості перевищує 100 тис. доларів США.

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України - одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

За клопотанням прокурора до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 532 480 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція викрила схему з ВЛК на Київщині: за службу в тилу просили $5000