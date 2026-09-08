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Оккупанты атаковали Сумы и Харьков: ранены три человека, возникли пожары. ФОТОрепортаж

8 сентября днем российские войска атаковали Сумы и Харьков. В Сумах получил травмы один мужчина, а в Салтовском районе Харькова, по предварительным данным, пострадали двое мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Сумы

  • Как отмечают в ГСЧС Украины, сегодня россияне нанесли удар по жилому сектору в центральной части города Сумы.
  • Возник пожар, существовала угроза распространения огня на частные домовладения.
  • Во время обследования территории в одном из жилых домов спасатели обнаружили травмированного мужчину. Его с помощью специальных носилок доставили в машину "скорой помощи".
  • Все очаги возгорания ликвидированы.

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Атака шахидов на Сумы 8 сентября
Атака шахидов на Сумы 8 сентября
Атака шахидов на Сумы 8 сентября

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Харьков

  • Оккупанты нанесли удар БПЛА по Салтовскому району. Как отметил Олег Синегубов, по предварительным данным, пострадали двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. На месте атаки – пожар. Наши экстренные службы устраняют последствия.
  • Также враг атаковал дроном Новобаварский район Харькова. В результате взрыва повреждено остекление окон многоквартирного дома. 

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Автор: 

Сумская область (4516) Сумы (1468) Харьков (8256) Харьковская область (3167) Сумский район (709) Харьковский район (1083)
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