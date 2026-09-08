Оккупанты атаковали Сумы и Харьков: ранены три человека, возникли пожары. ФОТОрепортаж
8 сентября днем российские войска атаковали Сумы и Харьков. В Сумах получил травмы один мужчина, а в Салтовском районе Харькова, по предварительным данным, пострадали двое мужчин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
Сумы
- Как отмечают в ГСЧС Украины, сегодня россияне нанесли удар по жилому сектору в центральной части города Сумы.
- Возник пожар, существовала угроза распространения огня на частные домовладения.
- Во время обследования территории в одном из жилых домов спасатели обнаружили травмированного мужчину. Его с помощью специальных носилок доставили в машину "скорой помощи".
- Все очаги возгорания ликвидированы.
Харьков
- Оккупанты нанесли удар БПЛА по Салтовскому району. Как отметил Олег Синегубов, по предварительным данным, пострадали двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. На месте атаки – пожар. Наши экстренные службы устраняют последствия.
- Также враг атаковал дроном Новобаварский район Харькова. В результате взрыва повреждено остекление окон многоквартирного дома.
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