РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15224 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Житомирщины
1 151 5

Рашисты атаковали частное предприятие в Житомирской области: возник пожар. ФОТО

Российские оккупанты ночью атаковали гражданские объекты в Житомирской области.

Об этом заявил глава ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"В результате атаки ударных беспилотников повреждения получило частное предприятие в Овруцкой общине.

На месте попадания возник пожар, который спасатели ГСЧС оперативно локализовали", — говорится в сообщении.

РФ атаковала Житомирскую область в ночь на 11 сентября 2026 года

Информации о погибших и пострадавших не поступало.

По данным ГСЧС, произошла атака производственного здания одного из предприятий в Коростенском районе.

Спасатели совместно с лесоводами и пожарными добровольных пожарных команд ликвидировали все возгорания.

Читайте: Кипер сообщил о повреждении складов с гуманитарной помощью в Одесской области: пострадали два человека. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • По данным Воздушных сил, в ночь на 11 сентября российские войска запустили 161 беспилотник и "Бандероли" по Украине. Силы ПВО уничтожили 138 целей.

Читайте: Рашисты нанесли удар по Запорожью беспилотниками: пострадали женщина и ее 10-летний сын. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (35349) Житомирская область (1562)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 