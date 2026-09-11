Рашисты атаковали частное предприятие в Житомирской области: возник пожар. ФОТО

Российские оккупанты ночью атаковали гражданские объекты в Житомирской области.

Об этом заявил глава ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В результате атаки ударных беспилотников повреждения получило частное предприятие в Овруцкой общине.



На месте попадания возник пожар, который спасатели ГСЧС оперативно локализовали", — говорится в сообщении.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.

По данным ГСЧС, произошла атака производственного здания одного из предприятий в Коростенском районе.

Спасатели совместно с лесоводами и пожарными добровольных пожарных команд ликвидировали все возгорания.

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Что предшествовало?

По данным Воздушных сил, в ночь на 11 сентября российские войска запустили 161 беспилотник и "Бандероли" по Украине. Силы ПВО уничтожили 138 целей.

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