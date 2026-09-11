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Рашисты атаковали частное предприятие в Житомирской области: возник пожар. ФОТО
Российские оккупанты ночью атаковали гражданские объекты в Житомирской области.
Об этом заявил глава ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В результате атаки ударных беспилотников повреждения получило частное предприятие в Овруцкой общине.
На месте попадания возник пожар, который спасатели ГСЧС оперативно локализовали", — говорится в сообщении.
Информации о погибших и пострадавших не поступало.
По данным ГСЧС, произошла атака производственного здания одного из предприятий в Коростенском районе.
Спасатели совместно с лесоводами и пожарными добровольных пожарных команд ликвидировали все возгорания.
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, в ночь на 11 сентября российские войска запустили 161 беспилотник и "Бандероли" по Украине. Силы ПВО уничтожили 138 целей.
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