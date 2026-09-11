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Рашисти атакували приватне підприємство на Житомирщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вночі атакували цивільні об'єкти на Житомирщині.
Про це заявив глава ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Унаслідок атаки ударних безпілотників зазнало пошкоджень приватне підприємство в Овруцькій громаді.
На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники ДСНС оперативно локалізували", - йдеться в повідомленні.
Інформації про загиблих та постраждалих не надходило.
За даними ДСНС, відбулася атака виробничої будівлі одного з підприємств у Коростенському районі.
Рятувальники спільно з лісівниками та вогнеборцями добровільних пожежних команд ліквідували всі загоряння.
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, в ніч на 11 вересня російські війська випустили 161 безпілотник та "Бандеролі" по Україні. Сили ППО знешкодили 138 цілей.
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