Рашисти атакували приватне підприємство на Житомирщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі атакували цивільні об'єкти на Житомирщині.

Про це заявив глава ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Унаслідок атаки ударних безпілотників зазнало пошкоджень приватне підприємство в Овруцькій громаді.



На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники ДСНС оперативно локалізували", - йдеться в повідомленні.

Інформації про загиблих та постраждалих не надходило.

За даними ДСНС, відбулася атака виробничої будівлі одного з підприємств у Коростенському районі.

Рятувальники спільно з лісівниками та вогнеборцями добровільних пожежних команд ліквідували всі загоряння.















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Що передувало?

За даними Повітряних сил, в ніч на 11 вересня російські війська випустили 161 безпілотник та "Бандеролі" по Україні. Сили ППО знешкодили 138 цілей.

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