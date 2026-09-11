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Новини Фото Обстріли Житомирщини
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Рашисти атакували приватне підприємство на Житомирщині: виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі атакували цивільні об'єкти на Житомирщині.

Про це заявив глава ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Унаслідок атаки ударних безпілотників зазнало пошкоджень приватне підприємство в Овруцькій громаді.

На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники ДСНС оперативно локалізували", - йдеться в повідомленні.

РФ атакувала Житомирщину в ніч на 11 вересня 2026 року

Інформації про загиблих та постраждалих не надходило.

За даними ДСНС, відбулася атака виробничої будівлі одного з підприємств у Коростенському районі.

Рятувальники спільно з лісівниками та вогнеборцями добровільних пожежних команд ліквідували всі загоряння.

Житомирщина під ударом РФ 11 вересня: що відомо про наслідки?
Житомирщина під ударом РФ 11 вересня: що відомо про наслідки?
Житомирщина під ударом РФ 11 вересня: що відомо про наслідки?
Житомирщина під ударом РФ 11 вересня: що відомо про наслідки?
Житомирщина під ударом РФ 11 вересня: що відомо про наслідки?
Житомирщина під ударом РФ 11 вересня: що відомо про наслідки?
Житомирщина під ударом РФ 11 вересня: що відомо про наслідки?

Читайте: Кіпер повідомив про пошкодження складів із гуманітарною допомогою на Одещині: постраждали двоє людей. ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • За даними Повітряних сил, в ніч на 11 вересня російські війська випустили 161 безпілотник та "Бандеролі" по Україні. Сили ППО знешкодили 138 цілей.

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обстріл (36702) Житомирська область (1299)
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