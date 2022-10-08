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Новости Видео Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Севастополь (1702) супермаркет (171) продовольствие (251) Керченский мост (339)

Жители оккупированного Севастополя массово скупают товары. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Севастополе после подрыва Керченского моста были введены ограничения на продажу продуктов и топлива.

Социальные сети заполняют видеоролики, где люди образуют большие очереди в супермаркетах, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Как выглядит Крымский мост после взрыва. ВИДЕО

Оккупационные власти успокаивали людей, что запасов пищи и топлива в городе достаточно, а решение ограничить продажу бакалейных товаров, реализация бензина в канистры про запас также запрещена, чтобы не допустить искусственный ажиотаж, передает Крым Реалии.

Мол, за попытками спекуляций и уровнем цен будет следить прокуратура.

Через несколько часов ограничения сняли.

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.

Также читайте: Установлен владелец фуры, которая, вероятно, взорвалась на Крымском мосту, - росСМИ
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Топ комментарии
+83
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08.10.2022 15:42
+49
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08.10.2022 16:00
+44
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08.10.2022 15:58
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08.10.2022 15:42 Ответить
😆
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08.10.2022 15:43 Ответить
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08.10.2022 15:58 Ответить
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08.10.2022 16:00 Ответить
Крыский мост
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08.10.2022 16:21 Ответить
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08.10.2022 18:47 Ответить
ну прям в точку. хохотал пять минут...
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09.10.2022 01:01 Ответить
потім він пішов додому а лампу запхав вові в о**о.. вона і досі сильно болить.. особливо по ночах-коли бухий медведев пристає з коханням
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08.10.2022 16:42 Ответить
Типо, спалошная бавовняна джинса вищого гатунку...
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08.10.2022 16:20 Ответить
А шо такое? А как же "камни с неба"?
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08.10.2022 15:46 Ответить
Коли кацапи говорили про "камні_с_нєба", то насправді думали про манну небесну
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08.10.2022 15:59 Ответить
і цеж ще навіть не камні...
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08.10.2022 16:15 Ответить
тривожно
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08.10.2022 15:48 Ответить
Творожно😎
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08.10.2022 15:49 Ответить
скрєпно...
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08.10.2022 15:51 Ответить
Как в свайом домє жилі. Настолька всьо душевна, па дамашнєму.
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08.10.2022 15:55 Ответить
то Сальдо до вас ще 10 000 українських дітей разом з батьками підігнати не встиг, далі буде)
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08.10.2022 15:48 Ответить
А могли б збирати речі і слухати на рашку
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08.10.2022 15:49 Ответить
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08.10.2022 15:51 Ответить
гарна марка буде
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08.10.2022 21:25 Ответить
На новий рік мабуть
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08.10.2022 15:50 Ответить
Скуповуйте надувні моторні човни, мавпи кацапськи!
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08.10.2022 15:51 Ответить
to tak, rakety lučše orientirujutsia na teploizlučenie motoriv...
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08.10.2022 22:53 Ответить
Через Мелитополь на Запорожское направление оккупанты перевозят что-то в фурах. Об этом сообщает издание Риа-Мелитополь.

По одной из улиц города, Ломоносова, выстроилась колонна фур. Что перевозят в них россияне, не понятно.

Более того, вся парковочная площадка в районе АТБ по улице Ломоносова также заставлена фурами. По большей части на них написано МЧС Р....и, на других просто номера Ставропольского края, говорится в сообщении.

В Запорожском и Херсонском направлениях через Мелитополь едут бензовозы. Вчера через город в грузовиках везли российских мобилизованных, сообщает автор паблика.

«Пушечное мясо» ехало со спальниками и матрасами. А в пропагандистских ТГ-каналах к вечеру появились видео, в котором рашисты рассказали о подоспевшем пополнении на Запорожском направлении.

Вновь прибывшие военнослужащие РФ - дагестанцы и осетины.
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08.10.2022 15:53 Ответить
Коли кавказці підуть в атаку, то навпроти них треба швиденько випустити отару симпатичних овечок...
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08.10.2022 16:06 Ответить
Дуже ймовірно, що в фурах іранські беспілотники
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08.10.2022 17:46 Ответить
Сцикливі мародери... дивлюсь буде багато прання...
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08.10.2022 15:54 Ответить
празднование юбилея хйла, постепенно переходящее в поминки, продолжается
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08.10.2022 15:55 Ответить
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08.10.2022 15:57 Ответить
Кацапи, не метушіться. Купуйте ласти і клей, вам цього вистачить.
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08.10.2022 15:58 Ответить
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08.10.2022 16:07 Ответить
😂
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08.10.2022 16:17 Ответить
Вася, ну де Ви тіки ті картинки знаходите?! 😁😂🤣
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08.10.2022 16:29 Ответить
не...ну рыбные места я сдавать не буду )))))))
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08.10.2022 16:40 Ответить
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08.10.2022 17:06 Ответить
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08.10.2022 17:23 Ответить
А кто кацапов раком ставит?
Конечно Вася, Вася. Вася, ну кто его не знает?
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08.10.2022 17:32 Ответить
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08.10.2022 18:00 Ответить
👍
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08.10.2022 18:53 Ответить
Підкрадається непомітно...
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08.10.2022 16:02 Ответить
весь білий, як LADA.
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08.10.2022 22:55 Ответить
Ой, а що трапилось?))))
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08.10.2022 16:04 Ответить
Заклання особистої душонки-тушонки вже ніяким скупленим товаром не окупиться.
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08.10.2022 16:04 Ответить
Найгірша новина в тому,що вони таряться в ашані.Курва,чому та мережа маркетів до цього часу працює в Україні?
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08.10.2022 16:05 Ответить
В росію треба втікати, а не товари скуповувати!
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08.10.2022 16:08 Ответить
Та нема як!
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08.10.2022 16:27 Ответить
Пора рвати когті .
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08.10.2022 16:08 Ответить
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08.10.2022 16:27 Ответить
Пожили немного и хватит.
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08.10.2022 16:09 Ответить
А, вони думають, що не буде сполучення з кримом, значить товари не будуть завозити.
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08.10.2022 16:11 Ответить
Є ідея!
Треба випустити спеціяльну упаковку Дошираку "Камні с нєба"...
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08.10.2022 16:11 Ответить
значить будуть грабувати
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08.10.2022 16:15 Ответить
душевное такое видео, домашнее.
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08.10.2022 16:17 Ответить
Просто «мамулєчкі» ще не всі свалілі зі своїми лічінками. Ще пару днів і на півострові залишаться лише військові.
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08.10.2022 16:21 Ответить
Ми таки дочекались кримського пістєца!!!
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08.10.2022 16:18 Ответить
Ну как свинособаки?Прелестно!!!!!!!!!!!!!!!
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08.10.2022 16:23 Ответить
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08.10.2022 16:26 Ответить
Эх, не дожил морячок до такого счастливого дня.. )
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08.10.2022 19:13 Ответить
Це добре, але Ашан в окупованому Криму, показує як працюють санкції
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08.10.2022 16:42 Ответить
сльози радости мешают мне гаварить...............
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08.10.2022 16:43 Ответить
Скоро будет третья оборона Севастополя, с тем же результатом.
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08.10.2022 16:44 Ответить
всі оборони були просрані
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08.10.2022 21:28 Ответить
хоть камни с неба )

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08.10.2022 16:47 Ответить
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08.10.2022 16:48 Ответить
Украина умеет делать подарки .. знатный подарок маньяку путлеру.
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08.10.2022 16:48 Ответить
он сам взорвалсИ! настамнет!

машинка там, цистерна взорвалась, загорелась...бывает. и дальше может быть, дела житейскиЯ.
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08.10.2022 16:50 Ответить
миші російські відчувають що буде тяжко.... а українці тихо радіють бо чекали і готувались.....
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08.10.2022 16:51 Ответить
-Алло. Позовите к телефону офицера, проверявшего взорвавшуюся фуру.

-Он занят.

- Чем?

- Его бьют.
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08.10.2022 16:58 Ответить
вот куда бы камень с неба
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08.10.2022 17:19 Ответить
дал пайопы ну какие товары, массово валите из севаса, бо скоро вам п-да будет!
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08.10.2022 19:04 Ответить
Видео из Симферополя.
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08.10.2022 19:16 Ответить
бл*ский ашан...все что нужно знать про французов....
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08.10.2022 19:19 Ответить
А вот и долгожданные камни с неба!!!!
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09.10.2022 09:15 Ответить
 
 