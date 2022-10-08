Жители оккупированного Севастополя массово скупают товары. ВИДЕО
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В оккупированном Севастополе после подрыва Керченского моста были введены ограничения на продажу продуктов и топлива.
Социальные сети заполняют видеоролики, где люди образуют большие очереди в супермаркетах, сообщает Цензор.НЕТ.
Оккупационные власти успокаивали людей, что запасов пищи и топлива в городе достаточно, а решение ограничить продажу бакалейных товаров, реализация бензина в канистры про запас также запрещена, чтобы не допустить искусственный ажиотаж, передает Крым Реалии.
Мол, за попытками спекуляций и уровнем цен будет следить прокуратура.
Через несколько часов ограничения сняли.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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Конечно Вася, Вася. Вася, ну кто его не знает?
Треба випустити спеціяльну упаковку Дошираку "Камні с нєба"...
машинка там, цистерна взорвалась, загорелась...бывает. и дальше может быть, дела житейскиЯ.
-Он занят.
- Чем?
- Его бьют.