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Мешканці окупованого Севастополя масово скуповують товари. ВIДЕО

В окупованому Севастополі після підриву Керченського мосту ввели обмеження на продаж продуктів і палива.

Соціальні мережі наповнюють відеоролики, де люди утворюють великі черги в супермаркетах, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ заздалегідь наказала окупаційній владі Криму готуватися до евакуації, передбачено й випадок знищення Керченського мосту. ДОКУМЕНТ

Окупаційна влада заспокоювала людей, що запасів їжі та палива в місті достатньо, а рішення обмежити продаж бакалійних товарів, реалізація бензину в каністри про запас також заборонена ухвалене, щоб не допустити штучний ажіотаж, передає Крим Реалії.

Мовляв, за спробами спекуляцій та рівнем цін стежитиме прокуратура.

За кілька годин обмеження зняли.

Нагадаємо, зранку 8 жовтня на Керченському мосту сталася сильна пожежа. Рух перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа виникла через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Також дивіться: На кримських АЗС утворилися черги. ВIДЕО

Автор: 

Севастополь (554) супермаркет (141) продовольство (337) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+83
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08.10.2022 15:42
+49
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08.10.2022 16:00
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08.10.2022 15:58
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08.10.2022 15:42 Відповісти
😆
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08.10.2022 15:43 Відповісти
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08.10.2022 15:58 Відповісти
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08.10.2022 16:00 Відповісти
Крыский мост
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08.10.2022 16:21 Відповісти
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08.10.2022 18:47 Відповісти
ну прям в точку. хохотал пять минут...
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09.10.2022 01:01 Відповісти
потім він пішов додому а лампу запхав вові в о**о.. вона і досі сильно болить.. особливо по ночах-коли бухий медведев пристає з коханням
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08.10.2022 16:42 Відповісти
Типо, спалошная бавовняна джинса вищого гатунку...
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08.10.2022 16:20 Відповісти
А шо такое? А как же "камни с неба"?
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08.10.2022 15:46 Відповісти
Коли кацапи говорили про "камні_с_нєба", то насправді думали про манну небесну
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08.10.2022 15:59 Відповісти
і цеж ще навіть не камні...
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08.10.2022 16:15 Відповісти
тривожно
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08.10.2022 15:48 Відповісти
Творожно😎
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08.10.2022 15:49 Відповісти
скрєпно...
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08.10.2022 15:51 Відповісти
Как в свайом домє жилі. Настолька всьо душевна, па дамашнєму.
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08.10.2022 15:55 Відповісти
то Сальдо до вас ще 10 000 українських дітей разом з батьками підігнати не встиг, далі буде)
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08.10.2022 15:48 Відповісти
А могли б збирати речі і слухати на рашку
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08.10.2022 15:49 Відповісти
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08.10.2022 15:51 Відповісти
гарна марка буде
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08.10.2022 21:25 Відповісти
На новий рік мабуть
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08.10.2022 15:50 Відповісти
Скуповуйте надувні моторні човни, мавпи кацапськи!
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08.10.2022 15:51 Відповісти
to tak, rakety lučše orientirujutsia na teploizlučenie motoriv...
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08.10.2022 22:53 Відповісти
Через Мелитополь на Запорожское направление оккупанты перевозят что-то в фурах. Об этом сообщает издание Риа-Мелитополь.

По одной из улиц города, Ломоносова, выстроилась колонна фур. Что перевозят в них россияне, не понятно.

Более того, вся парковочная площадка в районе АТБ по улице Ломоносова также заставлена фурами. По большей части на них написано МЧС Р....и, на других просто номера Ставропольского края, говорится в сообщении.

В Запорожском и Херсонском направлениях через Мелитополь едут бензовозы. Вчера через город в грузовиках везли российских мобилизованных, сообщает автор паблика.

«Пушечное мясо» ехало со спальниками и матрасами. А в пропагандистских ТГ-каналах к вечеру появились видео, в котором рашисты рассказали о подоспевшем пополнении на Запорожском направлении.

Вновь прибывшие военнослужащие РФ - дагестанцы и осетины.
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08.10.2022 15:53 Відповісти
Коли кавказці підуть в атаку, то навпроти них треба швиденько випустити отару симпатичних овечок...
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08.10.2022 16:06 Відповісти
Дуже ймовірно, що в фурах іранські беспілотники
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08.10.2022 17:46 Відповісти
Сцикливі мародери... дивлюсь буде багато прання...
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08.10.2022 15:54 Відповісти
празднование юбилея хйла, постепенно переходящее в поминки, продолжается
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08.10.2022 15:55 Відповісти
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08.10.2022 15:57 Відповісти
Кацапи, не метушіться. Купуйте ласти і клей, вам цього вистачить.
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08.10.2022 15:58 Відповісти
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08.10.2022 16:07 Відповісти
😂
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08.10.2022 16:17 Відповісти
Вася, ну де Ви тіки ті картинки знаходите?! 😁😂🤣
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08.10.2022 16:29 Відповісти
не...ну рыбные места я сдавать не буду )))))))
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08.10.2022 16:40 Відповісти
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08.10.2022 17:06 Відповісти
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08.10.2022 17:23 Відповісти
А кто кацапов раком ставит?
Конечно Вася, Вася. Вася, ну кто его не знает?
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08.10.2022 17:32 Відповісти
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08.10.2022 18:00 Відповісти
👍
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08.10.2022 18:53 Відповісти
Підкрадається непомітно...
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08.10.2022 16:02 Відповісти
весь білий, як LADA.
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08.10.2022 22:55 Відповісти
Ой, а що трапилось?))))
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08.10.2022 16:04 Відповісти
Заклання особистої душонки-тушонки вже ніяким скупленим товаром не окупиться.
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08.10.2022 16:04 Відповісти
Найгірша новина в тому,що вони таряться в ашані.Курва,чому та мережа маркетів до цього часу працює в Україні?
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08.10.2022 16:05 Відповісти
В росію треба втікати, а не товари скуповувати!
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08.10.2022 16:08 Відповісти
Та нема як!
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08.10.2022 16:27 Відповісти
Пора рвати когті .
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08.10.2022 16:08 Відповісти
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08.10.2022 16:27 Відповісти
Пожили немного и хватит.
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08.10.2022 16:09 Відповісти
А, вони думають, що не буде сполучення з кримом, значить товари не будуть завозити.
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08.10.2022 16:11 Відповісти
Є ідея!
Треба випустити спеціяльну упаковку Дошираку "Камні с нєба"...
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08.10.2022 16:11 Відповісти
значить будуть грабувати
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08.10.2022 16:15 Відповісти
душевное такое видео, домашнее.
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08.10.2022 16:17 Відповісти
Просто «мамулєчкі» ще не всі свалілі зі своїми лічінками. Ще пару днів і на півострові залишаться лише військові.
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08.10.2022 16:21 Відповісти
Ми таки дочекались кримського пістєца!!!
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08.10.2022 16:18 Відповісти
Ну как свинособаки?Прелестно!!!!!!!!!!!!!!!
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08.10.2022 16:23 Відповісти
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08.10.2022 16:26 Відповісти
Эх, не дожил морячок до такого счастливого дня.. )
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08.10.2022 19:13 Відповісти
Це добре, але Ашан в окупованому Криму, показує як працюють санкції
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08.10.2022 16:42 Відповісти
сльози радости мешают мне гаварить...............
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08.10.2022 16:43 Відповісти
Скоро будет третья оборона Севастополя, с тем же результатом.
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08.10.2022 16:44 Відповісти
всі оборони були просрані
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08.10.2022 21:28 Відповісти
хоть камни с неба )

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08.10.2022 16:47 Відповісти
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08.10.2022 16:48 Відповісти
Украина умеет делать подарки .. знатный подарок маньяку путлеру.
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08.10.2022 16:48 Відповісти
он сам взорвалсИ! настамнет!

машинка там, цистерна взорвалась, загорелась...бывает. и дальше может быть, дела житейскиЯ.
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08.10.2022 16:50 Відповісти
миші російські відчувають що буде тяжко.... а українці тихо радіють бо чекали і готувались.....
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08.10.2022 16:51 Відповісти
-Алло. Позовите к телефону офицера, проверявшего взорвавшуюся фуру.

-Он занят.

- Чем?

- Его бьют.
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08.10.2022 16:58 Відповісти
вот куда бы камень с неба
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08.10.2022 17:19 Відповісти
дал пайопы ну какие товары, массово валите из севаса, бо скоро вам п-да будет!
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08.10.2022 19:04 Відповісти
Видео из Симферополя.
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08.10.2022 19:16 Відповісти
бл*ский ашан...все что нужно знать про французов....
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08.10.2022 19:19 Відповісти
А вот и долгожданные камни с неба!!!!
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09.10.2022 09:15 Відповісти
 
 