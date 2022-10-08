Мешканці окупованого Севастополя масово скуповують товари. ВIДЕО
В окупованому Севастополі після підриву Керченського мосту ввели обмеження на продаж продуктів і палива.
Соціальні мережі наповнюють відеоролики, де люди утворюють великі черги в супермаркетах, інформує Цензор.НЕТ.
Окупаційна влада заспокоювала людей, що запасів їжі та палива в місті достатньо, а рішення обмежити продаж бакалійних товарів, реалізація бензину в каністри про запас також заборонена ухвалене, щоб не допустити штучний ажіотаж, передає Крим Реалії.
Мовляв, за спробами спекуляцій та рівнем цін стежитиме прокуратура.
За кілька годин обмеження зняли.
Нагадаємо, зранку 8 жовтня на Керченському мосту сталася сильна пожежа. Рух перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа виникла через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
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- Чем?
- Его бьют.