ФСБ РФ заздалегідь наказала окупаційній владі Криму готуватися до евакуації, передбачено й випадок знищення Керченського мосту. ДОКУМЕНТ
Наказ ФСБ від 2 вересня передбачає, зокрема, що евакуація після знищення Керченського мосту буде здійснюватися на плавзасобах.
Про це йдеться у телеграм-каналі Цензор.НЕТ.
В оприлюдненому документі йдеться:
- про "прорив лінії оборони на південному напрямку", що вимагає евакуації кремлівських чиновників та місцевого гестапо до Росії терміново,
- що евакуація після знищення Керченського мосту буде здійснюватися на плавзасобах - по суті, моторних човнах.
Є також низка цікавих рекомендацій від Москви: наприклад, підірвати військові підприємства та боєкомплект у разі потреби.
Нагадаємо, зранку 8 жовтня на Керченському мосту сталася сильна пожежа. Рух перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа виникла через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
Будь ласка, зачекайте...
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вид прыроды нэ втэчеш..
путя таки дождалась поздравления
бо,блеать,йе за шо.
миша и онуфрия сменить может...
надеюсь не за бюджетные,за личные офиса...
ну як братам кровным.
На кацяпо СМІ -
"Погода не позволяет оперативно запустить паромы на керченской переправе.В настоящее время у нас два парома имеются уже в наличии на территории порта Крым, которые сейчас проходят техническое освидетельствование"
І ось ,цікава можливість для перевезення чергової вантажівки з подарунком- " Еще идет большой автомобильный паром, который будет ходить, скорее всего, с рыбного порта - к вечеру сюда придет"
Давайте, ефесбе, смаліть. Розпаліть полум'я всередині своєї недокраїни.