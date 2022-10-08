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ФСБ РФ заздалегідь наказала окупаційній владі Криму готуватися до евакуації, передбачено й випадок знищення Керченського мосту. ДОКУМЕНТ

Наказ ФСБ від 2 вересня передбачає, зокрема, що евакуація після знищення Керченського мосту буде здійснюватися на плавзасобах.

Про це йдеться у телеграм-каналі Цензор.НЕТ.

ФСБ РФ заздалегідь наказала окупаційній владі Криму готуватися до евакуації, передбачено й випадок знищення Керченського мосту 01
ФСБ РФ заздалегідь наказала окупаційній владі Криму готуватися до евакуації, передбачено й випадок знищення Керченського мосту 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Який вигляд має Кримський міст після вибуху. ВIДЕО

В оприлюдненому документі йдеться:

- про "прорив лінії оборони на південному напрямку", що вимагає евакуації кремлівських чиновників та місцевого гестапо до Росії терміново,

- що евакуація після знищення Керченського мосту буде здійснюватися на плавзасобах - по суті, моторних човнах.

Є також низка цікавих рекомендацій від Москви: наприклад, підірвати військові підприємства та боєкомплект у разі потреби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок вибухів та пожежі на Кримському мості загинули троє людей, - Слідком РФ

Нагадаємо, зранку 8 жовтня на Керченському мосту сталася сильна пожежа. Рух перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа виникла через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Автор: 

Крим (14147) ФСБ (1451) евакуація (2312) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+22
Мышеловка захлопнулась, бесплатный сыр закончился.
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08.10.2022 14:55
+19
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08.10.2022 15:00
+18
Уявляю обісраного Гобліна на моторці)
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08.10.2022 14:56
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Мышеловка захлопнулась, бесплатный сыр закончился.
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08.10.2022 14:55 Відповісти
Я поганенький спец з мостобудівництва , навіть зовсім ніякий - тільтого зо вчилася на цьому факультеті та зідрала дипломний проект . АЛЕ ТОЧНО ПАМЯТАЮ ЯК ТРЕБА ТЕСТУВАТИ ПРОЛЬОТИ - повністю усю полосу у двох напрямках завантажити максимально навантаженими важкими впнтажівками ( не помамятаю породу 😑) - й проїхати повністю темтовані прольоти - АТЕПЕР ПОДИВІТЬСЯ ЯК ЦЕЙ СПЕКТАЛЬ ЗВГРАЛИ З ПУТІНИМ ЗА КЕРМОМ , знайдіть ці кадри , Сімамарго знімала для історії
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08.10.2022 15:10 Відповісти
Прошу вибачення за невичитанність тексту - але думаю усе ясно з цим , тест прольоти проходили цієії ночі а не з Пуйлом к спектаклі Ротенбергіа з Маргошею
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08.10.2022 15:13 Відповісти
В пункті 2 вищеприведеного наказу чітко вказано що АРК не є територією РФ. Як вказано що чиновники повинні бути евакуйовані на ТЕРИТОРІЮ РФ із ТЕРИТОРІЇ АРК. Тобто АРК не належить територіально до РФ
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08.10.2022 21:46 Відповісти
Уявляю обісраного Гобліна на моторці)
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08.10.2022 14:56 Відповісти
на сасательном круге )))))
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08.10.2022 15:07 Відповісти
Ось і ще один доказ ефесбешного сліду у підриві мосту.
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08.10.2022 14:56 Відповісти
просто спецслужбы кацапья знали,шо верховный смоктуновский жыдоугрофиннобурятии изловчится и смоктанэ само у сэбэ..
вид прыроды нэ втэчеш..
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08.10.2022 14:58 Відповісти
napevne tak. Evakujovatisj jakisj girše niž sjobuvatisj v obosrannyx portkax.
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08.10.2022 22:19 Відповісти
https://t.me/glavredinfo/49811 https://t.me/glavredinfo/49811

путя таки дождалась поздравления
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08.10.2022 14:59 Відповісти
Пора собирать монатки
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08.10.2022 14:59 Відповісти
мохнатки окрэмо...
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08.10.2022 15:00 Відповісти
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08.10.2022 15:00 Відповісти
Амінь ! Спочивай з миром...
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08.10.2022 15:10 Відповісти
та мисько добкин фениксом щаз працюйе...неполучиццо пока.
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08.10.2022 15:19 Відповісти
...а...він того...здається не християнин...можливо доречніше - не амінь, а шолом?...
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08.10.2022 15:20 Відповісти
ну як сказаты...мисько думайе, шо он самый православный на территории харькова...щаз он даже гундяева трошкы нэлюбыть...
бо,блеать,йе за шо.
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08.10.2022 16:06 Відповісти
зато миша фотогеничен на захваченом кацапотанке до усрачки.
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08.10.2022 16:08 Відповісти
це умовності. я наприклад протестант євангеліст. так от скажу вам що протестантська церква (не баптисти, не Адвентисти, чи свідки Ієгови, яких навідь ми вважаємо сектантами) дуже гарно підвели Біблію під реалії. Є чіткі обоснування чому вбивати загарбників не є гріх, чому "не впадло" брати зброю та захищати Батьківщину, дуже багато вірян зараз у ЗСУ, і я постійно бачу орденоносців, які моляться поруч зі мною. У євреїв - також само. То тілько московський сатанат щось бовкає проти.
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08.10.2022 16:06 Відповісти
та я согласен...миша добкин уже достоин заменить не токо отця павла...
миша и онуфрия сменить может...
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08.10.2022 18:44 Відповісти
при хорошем раскладе луценко ему и погребок винный вернёт...
надеюсь не за бюджетные,за личные офиса...
ну як братам кровным.
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08.10.2022 18:48 Відповісти
і так, я з ранку 24ого до середини квітня - бігав зі зброєю по лісах київщини. а пастор написував мені у вайбер цитати з Євангліє, чому те що я роблю не гріх, і чому Господь простить мене, щоб вмотивувати.
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08.10.2022 16:09 Відповісти
ба більше навіть скажу. десь на середені березня до нас прибилося два мусульманини, які виконували намаз як у Корані сказано кілька разів на день. четували по черзі - одни молилися Аллаху, ми охороняли, інші молилися Іісусу - вони чергували. отаке.
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08.10.2022 16:15 Відповісти
Можливо, що план підриву планував його брат, у Верховній Раді...
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08.10.2022 15:53 Відповісти
По Харькову ржака во весь опор и в сети и местных пабликах итд. Это запросто завтра и в шароварах сбацает гопака на концерте в честь победы, или в косоворотке барыню с ложками в случае неудачи. Все хамелеоны мира не попадают.
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08.10.2022 18:16 Відповісти
Дочекайтеся льоду кацяпи, і піздуйте на росею ,буде новий "велике переселення народів")))
На кацяпо СМІ -
"Погода не позволяет оперативно запустить паромы на керченской переправе.В настоящее время у нас два парома имеются уже в наличии на территории порта Крым, которые сейчас проходят техническое освидетельствование"
І ось ,цікава можливість для перевезення чергової вантажівки з подарунком- " Еще идет большой автомобильный паром, который будет ходить, скорее всего, с рыбного порта - к вечеру сюда придет"
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08.10.2022 15:05 Відповісти
Я тоже не могу дочекатися хорошего льда, бо потом , по ледоходу этот лед снесет мост. ЗЫ...Со времен постройки моста еще не было нормальной зимы. Зачекався.
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08.10.2022 16:16 Відповісти
Все -- вже можна вимітатись . Не шукаите лишніх пригод на свою дупу .
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08.10.2022 15:07 Відповісти
Вы можете использовать вёсла (с)
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08.10.2022 15:08 Відповісти
... и ласты.
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08.10.2022 15:13 Відповісти
а почему там такая паника? раньше без моста все было ок?
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08.10.2022 15:16 Відповісти
Изменения к приказу : "...подрывы осуществлять вместе с орками и членами их семей. Так будет обеспечена их геройская по защите матушки-расеи смерть..."
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08.10.2022 15:16 Відповісти
Шоб тіпа душєвнА пА дАмашньєму било...
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08.10.2022 15:46 Відповісти
Вони вже давно тренуються...
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08.10.2022 15:20 Відповісти
"обєспєчіть евакуацію на тєріторію рф". Тобто, самі пацюки у цьому документі оперують міжнародно визнаними кордонами України.

Давайте, ефесбе, смаліть. Розпаліть полум'я всередині своєї недокраїни.
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08.10.2022 15:25 Відповісти
В Керчі і Феодосії на страпелях стоять вертольотоносці. Подивимось. А поки що, допомагаймо ЗСУ!
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08.10.2022 15:41 Відповісти
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08.10.2022 16:10 Відповісти
Тікайте ваньки-встаньки....
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08.10.2022 16:14 Відповісти
Кацапи, не переймайтеся. ЗСУ вам дадуть такого підсрачника, що через Керченську протоку перелетите, а не перепливете.
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08.10.2022 16:22 Відповісти
Забавно, что в документе сказано, что эвакуация из Крыма "на территорию Российской Федерации"
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08.10.2022 17:24 Відповісти
короче это не мы походу, мост замочили....а жаль...это пауки в банке между собою грызутся....
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08.10.2022 19:29 Відповісти
 
 