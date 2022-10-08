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Який вигляд має Кримський міст після вибуху. ВIДЕО

Автомобільне полотно мосту обвалилося в море, на залізничних коліях стоять обгорілі цистерни.

Відео з місця вибуху публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Також дивіться: Кримський міст. Момент вибуху вантажівки. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14147) міст (1231) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+51
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08.10.2022 14:16
+50
Подрыв Крымского моста! Что уже известно

Просто праздник какой-то!

▪️путин поручил сформировать правительственную комиссию по расследованию инцидента.

▪️Песков заявил, что сроки восстановления моста пока неизвестны.

▪️Согласно Яндекс Картам, Керченский мост будет закрыт до 31 октября.

▪️Запуск паромной переправы невозможен из-за отсутствия самих паромов в Крыму.

Просто праздник какой-то!

P.S. Секретарь СНБО Данилов поздравил путина с днем рождения.

Вовчик, ты не держи обиду, что с опозданием. Подарок готовили
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08.10.2022 14:15
+47
Майже як новий. Спермоусов не дасть збрехати.
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08.10.2022 14:14
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Майже як новий. Спермоусов не дасть збрехати.
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08.10.2022 14:14 Відповісти
Уявіть - це лише пробний камушєк! Справжні проектувальники мостобудівники тепер знають слабинку ротенбергівської споруди - це не просто свято ЄТА ПАРЗДНІК КАКОЙ-ТО
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08.10.2022 14:17 Відповісти
Поздравляем Португалию с возвращением статуса самого длинного моста в Европе. )
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08.10.2022 15:19 Відповісти
Ротенберги его сами и взорвали,чтобы заработать миллиарды на ремонте
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08.10.2022 14:15 Відповісти
в мене є інша теорія, яка може виявитися цілком реальною: кацапня сама міст підірвала для того, щоби замести сліди. він сам вже почав розвалюватися через те, що при будівництві було вкрадено все, що можна вкрасти. і як би міст розвалився через декілька тижнів сам - полетіли б голови, а так в усьому винні кляті укри.
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08.10.2022 14:43 Відповісти
Розумієте, облізлого фюрера принизили так, що тільки затонулий крейсер перевершує. Очікувано, що воно спустить всіх собак, буде великий шухер і корупціонер сильно ризикує.

Якби бавовна була менш очевидною і можна було б знову наплести про лінзу та недопалок, то така версія була б більш вірогідною.

Хоча, можливо, цистерни не входили в чиїсь плани і вибух не мав бути таким красивим.
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08.10.2022 16:44 Відповісти
пишут что они сами взорвали, но по причине разборок чекистов и военных
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08.10.2022 19:34 Відповісти
«Группе отдыхающих граждан Беларуси, у которых закончились путевки, на два дня продлили время пребывания в нашем санатории, они за это платить не будут», - рассказали в администрации санатория "Белоруссия" в Мисхоре.

Ближайшая большая группа белорусов, отдыхавших в санатории, отправится из Крыма 12 октября на автобусе через паромную переправу.

В настоящее время в санатории «Белоруссия» отдыхает более 200 белорусов.
https://news.zerkalo.io/life/23543.html?c
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08.10.2022 14:15 Відповісти
Объясните, как можно исходить на говно, когда кто-то пишет "Белоруссия", но при этом отдыхать в санатории с таким названием?
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08.10.2022 14:36 Відповісти
твари, приехали в наш крым отдыхать....
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08.10.2022 19:36 Відповісти
Подрыв Крымского моста! Что уже известно

Просто праздник какой-то!

▪️путин поручил сформировать правительственную комиссию по расследованию инцидента.

▪️Песков заявил, что сроки восстановления моста пока неизвестны.

▪️Согласно Яндекс Картам, Керченский мост будет закрыт до 31 октября.

▪️Запуск паромной переправы невозможен из-за отсутствия самих паромов в Крыму.

Просто праздник какой-то!

P.S. Секретарь СНБО Данилов поздравил путина с днем рождения.

Вовчик, ты не держи обиду, что с опозданием. Подарок готовили
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08.10.2022 14:15 Відповісти
Еще и сезон не для паромов
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08.10.2022 14:22 Відповісти
та й для ремонту моста - скоро шторма
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08.10.2022 14:34 Відповісти
Сопливий. Як тільки до цього часу сам не впав? Не буде довго стояти, піде і далі валитися.
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08.10.2022 14:16 Відповісти
Это тот случай, когда "после" намного лучше, чем "до".
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08.10.2022 14:16 Відповісти
красота то какая... лєпота... смотрел би и смотрел....
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08.10.2022 14:16 Відповісти
Море красивое в Крыму в несезон! Обязательно поеду в Крым после того как его освободят от рашкованов.
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08.10.2022 17:45 Відповісти
Все идет по плану, плана еще дофига
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08.10.2022 14:16 Відповісти
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08.10.2022 14:16 Відповісти
Наш Залужний найкращий!!! Бережи та допомагай йому Боже, та нашим ЗСУ!🙏🙏🙏🇺🇦
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08.10.2022 14:52 Відповісти
- А що ху...лішко хоче на свій останній ювілей?

- Фейєрверків, дядя Валєра

- Я виконаю твоє побажання
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08.10.2022 15:14 Відповісти
Мені ж не одному він більше подобається саме таким?
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08.10.2022 14:17 Відповісти
І, мені. Такий домашній! Гарний міст!
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08.10.2022 14:27 Відповісти
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08.10.2022 14:18 Відповісти
Боевые дельфины прохлопали..100%
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08.10.2022 14:24 Відповісти
Список тих, хто обісрався з охороною моста?
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08.10.2022 14:24 Відповісти
Ех цистерни аби ї…. ото був би салют
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08.10.2022 14:18 Відповісти
Цистерни вибухають в уламки лише при прямому влученні чогось більш -менш важкого.
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08.10.2022 14:22 Відповісти
В одной из школ, расположенной в приграничном районе Гомельской области, школьники старших классов стали использовать приветствие «Слава Украине!»

Рассказывает читатель Флагштока:

«У старшеклассников в нашей школе теперь новое приветствие - «Слава Украине!». Я прямо в осадок выпал. Они чуть ли не всем классом повторяют это. Затем подходят к друг друг и молча пожимают руки. Учителя только улыбаются».

Населенный пункт и номер школы не называем из соображений безопасности.
https://t.me/flagshtok/9685
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08.10.2022 14:19 Відповісти
А парой ракет "подкорректировать" ж.д. ветку? 😊 Цистерны пейзаж портят))))
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08.10.2022 14:26 Відповісти
Это еще что))))) Вот когда на Юге Франции деток с Украины встречают в школе так же, это уже разрыв шаблона у кацапов)))
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08.10.2022 14:29 Відповісти
По моим данным крымский мост взорвала Наталья Вовк, военнослужащая ВСУ, полк Азов, лишней взрывчаткой, которая осталась не использованной после Дугиной.
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08.10.2022 14:19 Відповісти
Она уже успела через Эстонию выехать?
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08.10.2022 14:23 Відповісти
у Натальи Вовк длинные руки, это видно на фото
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08.10.2022 14:39 Відповісти
Разумеется! Это же спецназ
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08.10.2022 14:44 Відповісти
Экономная она
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08.10.2022 14:24 Відповісти
трохи вдоскалили архітектуру моста!
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08.10.2022 14:21 Відповісти
хоч на міст став схожий.
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08.10.2022 14:23 Відповісти
тю, так там одна полоса вціліла повністю.
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08.10.2022 14:24 Відповісти
Не думаю, шо по ній можна їздити. Дотого ж там не дуже видно шо з нею трохи далі, там де сусідня в воді.
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08.10.2022 14:27 Відповісти
Ну такое, я бы по ней не рисковал ездить, не понятно от какой массы и вибрации она улетит в низ)
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08.10.2022 15:01 Відповісти
Глава МЗС Естонії привітав "українські спецслужби" з вибухом на Керченському мосту

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу припускає, що за вибухом на Керченському мосту в суботу вранці може стояти Україна, і привітав "українські спецслужби" з цією подією.

"Естонія, безумовно, вітає це (вибух на Керченському мосту) і вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, ймовірно, стоять за цією операцією", - зазначив https://www.delfi.ee/artikkel/120079552/palju-onne-putin-reinsalu-eesti-tervitab-kertsi-silla-ohkimist глава естонського МЗС.
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08.10.2022 14:25 Відповісти
Вот на русском языке:
https://rus.delfi.ee/statja/120079576/s-dnem-rozhdeniya-putin-reynsalu-estoniya-privetstvuet-podryv-krymskogo-mosta
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08.10.2022 15:10 Відповісти
Президент росії володимир путін хоче укласти «нову велику угоду» з країнами Заходу. Вона частково стосуватиметься й України.

Про це заявив радник президента Туреччини Ібрагім Калін, передає CNN.

«Наше розуміння полягає в тому, що пан путін хоче мати нову велику угоду із Заходом. Це частково стосується й України, безумовно. Але більш глобальне питання - це справді нова угода між росією та західним світом», - сказав Калін.

Москва вважає, що угоди, укладені наприкінці «холодної війни» за президентів Михайла Горбачова та Бориса Єльцина, більше не відображають ******** росії.

Він також додав, що переговори між Україною та рф можуть поновитися у майбутньому попри офіційну відмову Володимира Зеленського від переговорів з путіним.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни розповідали, що путіну явно не вдається врівноважити вимоги російських націоналістів, які стають все більш радикальними, а також стримати розкол між пропагандою та силовиками.

В останні тижні член найближчого оточення володимира путіна прямо висловлював російському президентові свою незгоду з тим, як він веде війну в Україні.

ПІДПИШІТЬСЯ НА E-MAIL РОЗСИЛКУ
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08.10.2022 14:31 Відповісти
так, ******* россія - це гівно!
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08.10.2022 14:40 Відповісти


Соромлюся спитати, а коли за всю історію свого існування паРашка була не лайном?
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08.10.2022 14:51 Відповісти
згоден, дякую за виправлення
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08.10.2022 14:54 Відповісти
А я скажу вам коли.
Коли не існувала.
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08.10.2022 16:11 Відповісти
Ні рашки ни парашки ніякої не було.
Була Русь Тартарія та Московія. Горизонт подій 600 років. В Росію перейменували Московію після поразки Тартарії в "семирічній війні".
І думаєте як? За допомогою західної зброї.

Ті хто керує за лаштунками - дуже любить спіральні вистави робити: 100-300 и дуже 500 років.

Питання на додачу:
чому Зе вкрав з ковід фонду та МО і збудував на них бетонку, а Московія, як того вимагає військова доктрина, не зруйнувала її при нападі?
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08.10.2022 20:16 Відповісти
Лодками теперь будут переправляться. Как в песне:

Дремлет притихший северный город
Большая граната, и я ещё молод
Плывём через реку, дозорный не спит
А слева уключина громко скрипит
И тогда я взял мужика за плечо и тихонько сказал:

"Я убью тебя, лодочник".
Вместо северного города теперь - южный.
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08.10.2022 14:34 Відповісти
https://youtu.be/56ndV8sk7xo я убью тебя, лодочник
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08.10.2022 14:47 Відповісти
Краще як до аварії...😂
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08.10.2022 14:36 Відповісти
Прикольная горка в воду ))
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08.10.2022 14:41 Відповісти
До воды одни уши доезжают.
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08.10.2022 16:15 Відповісти
Красотень. Еще несколько раз повторить и случится отсоединение Крыма от говени.
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08.10.2022 14:41 Відповісти
Так он теперь разводной, так эстетичнее.
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08.10.2022 14:42 Відповісти
Вдовець.
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08.10.2022 15:39 Відповісти
Почему все говорят только о двух обрушенных пролетах? Посмотрите на видео, спереди оператора видно что два пролета обрушены а когда он разворачивает камеру назад то видно что через один целый пролет обрушен еще один пролет. И все ето из-за одного взорвавшегося грузовика? Ню-ню.
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08.10.2022 14:44 Відповісти
Жест доброї волі...(швирять ракети хорошо,а він не знав що може бути отдача). Слава Україні!!!
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08.10.2022 14:47 Відповісти
Кращий ніж до вибуху... 😁
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08.10.2022 14:47 Відповісти
Нормальний міст не повинен так руйнуватися після вибухів.
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08.10.2022 14:48 Відповісти
Вот-вот, Антоновский мост, построенный по всем правилам, стоит до сих пор, ему и Хаймарсы ни по чем...
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08.10.2022 16:29 Відповісти
о, теперь крымский мост стал похож на типичный кацапский мост
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08.10.2022 14:51 Відповісти
Мне вот что не ясно от слова "вообще": если взорвался грузовик с ВВ (предположим, что в нем 5К кг ТНТ было и взорвался он крайне удачно - на стыке двух пролетов), то откуда такие разрушения? В одном месте 2 смежных пролета моста и в другом месте еще пролет - как такое возможно, если эпицентр взрыва один? И пролеты переломились... Мост что, из пластилина слепили?
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08.10.2022 15:03 Відповісти
Кажется ты плохо себе представляешь что такое даже тонна взрывчатки
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08.10.2022 15:40 Відповісти
Гораздо лучше тебя.
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08.10.2022 16:11 Відповісти
На відео видно, що машина вибухнула у найнижчій точці. Мабуть це зіграло певну роль. Мені здається, що рухнули не три, а чотири прольоти.
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08.10.2022 16:53 Відповісти
Нет, тут всё как раз наоборот: если подрывать заряд в воздухе (а ведь, если заряд был в грузовике, то он находится на высоте 1,5 м над поверхностью моста), то порядка 70% энергии уйдет вертикально вверх (по пути наименьшего сопротивления), а то, что пойдет в стороны, просто отразится от полотна ("работать" будет только то, что вниз пошло). Чтобы такие разрушения нанести зарядом без шпура, он должен быть фигурным (направленным вниз). Но, в этом случае, разрушения не были бы такими большими по площади (и это не отвечает на вопрос: почему пролеты рухнули в двух разных местах - 2 пролета смежные и еще один через пролет, который остался целым). По характеру разрушений, я бы предположил, что подрыв произошел под полотном моста (например, фигурный заряд был установлен на опору моста, в месте, где пролет лежит на опоре). И зарядов было 2 (а не один). Один (там, где 2 пролета рухнули) был заложен более удачно и сдвинул саму опору (от этого и рухнули 2 смежных пролета), а второй обрушил только один пролет.
Я вообще в версию с грузовиком слабо верю...
У вас в ВМФ малых подводных лодок, случаем, не появилось в рамках ленд-лиза?
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08.10.2022 20:47 Відповісти
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08.10.2022 21:25 Відповісти
Мені теж здається, що був вибух знизу, який підкинув прольот вверх. Цей прольот потягнув за собою сусідні, які відірвалися від більш дальніх і впали віддаленими кінцями. А зміщення одного прольоту могло відбутися, якщо вони розташовані на опорах, які подібні пружинам. Якщо одна пружина виявилась слабшою, прольот зсунувся у її бік. У всякому разі, вибухом машини тут не поясниш. Для того, щоб зламати полотно прольоту вага тієї машини мала б бути більша за вагу прольоту. За законом імпульсів.
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08.10.2022 23:51 Відповісти
Якщо це дійсно фура ак кажуть москалі то вічна пам'ять і слава герою якій віддав свое життя за Україну!
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08.10.2022 15:06 Відповісти
Початок зроблено!Рашисто-кацапи: начувайтесь і тремтіть при кожній поїздці по неправедному мосту!
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08.10.2022 15:15 Відповісти
Тут даже важен не сам мост, а удачная демонстрация идеи грузовика со взрывчаткой. Не обязательно теперь себя ограничивать только мостами. Хоть под кремль можно пригнать. Идея рабочая, все теперь за хитростью, сноровкой, желанием и возможностями.
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08.10.2022 15:50 Відповісти
ленін в мавзолеї чекає "тачанки с юга".
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08.10.2022 19:23 Відповісти
друга автонитка ціла. добре якщо непроїзна. ж\д проліт вогнем пожкоджений однозначно. наскільки проїзний теж невідомо. сподіваємося що пустять авто та поїзди та воно завалиться
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08.10.2022 15:31 Відповісти
друга хоть і вціліла,але не проїздна,тому що темперетурний режим нарушив її цілістність.
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08.10.2022 19:22 Відповісти
Щось не в'яжеться з однією вантажівкою. Міст пошкоджено у двох місцях та й поїзд не міг миттєво зупинится навпроти другого провалу. То ж прильотів було не менше трьох.
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08.10.2022 15:37 Відповісти
Крааааасівий...
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08.10.2022 15:38 Відповісти
Не розумію, чого цапи стрімаються, все одно Крим це Україна і море наше.
Нехай мости в себе будують
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08.10.2022 16:00 Відповісти
"... і зі своїми Кримом і морем що хочемо то й робимо"
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08.10.2022 16:44 Відповісти
Антоновский мост Украина строила, его и Хаймерсы не берут. А рашкин обвалился после одного подрыва "украинских варваров" (наверное, Аксенов имел в виду тех варваров, которые металлическими прутами разбивают памятники на кладбищах).
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08.10.2022 16:28 Відповісти
Антоновский мост лыбится!!!
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08.10.2022 16:28 Відповісти
на кожен прольот моста так би і дивився
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08.10.2022 17:17 Відповісти
https://t.me/voinasordoy/482 Сергей Ауслендер
На взрыв Крымского моста в Орде ответили митингом у американского посольства с требованием отставки Байдена. Этот дебил, как его, Слуцкий, обещал ответку - вот получи, проклятый Запад и его киевские марионетки.
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08.10.2022 17:36 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/21618 Борислав Береза :
Новости **********. У посольства США в Москве проходит митинг с требованием отставки Байдена и вывода сил НАТО с постсоветского пространства. На транспаранте одного из участников написано: «Удар по Крымскому мосту был заказан ЦРУ США». Они реально ********. Все. Страна такая. Народ такой. Нахер они нужны?
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08.10.2022 17:52 Відповісти
касапська Медуза повідомляє про потужний вибух та детонацію БК на станції Карань (це селище Андріївка Волноваського району на непідконтрольній частині Донецької області, в 15 кілометрах на південний схід від Волновахи). Станція Карань - важливий пункт у забезпеченні руху по залізничній гілці Таганрог - Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха - Мелітополь.

Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
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08.10.2022 18:45 Відповісти
І це ми ще нічого не розпочинали....
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08.10.2022 19:19 Відповісти
https://t.me/zloyodessit/17156 Версія?: Олександр Коваленко вважає, що підрив Кр.мосту - справа рук СБУ або нашого ГУР, в рамках протидії іранським БПЛА Shahed-136. Посилається на Романа Цимбалюка, який -
"https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/pfbid028EPqLVsh5wzqVqtjGr5oZhLEJ1feUaabrbG3XRg3ZwQzor1GAisxBbHY3mcctXSjl пишет о том, что грузовик, который якобы и стал причиной взрыва на Крымском мосту, перевозил БПЛА Shahed-136 .
Не подтвердить, не опровергнуть данную версию я не могу. Но могу сказать следующее.
Грузовик на видео, по объёму, мог разместить в среднем 25 Shahed-136.
В свою очередь, 25 БПЛА Shahed-136 - это более тонны взрывчатого вещества. По мощности взрыва и характеру разрушения как раз можно говорить примерно о тонне детонировавшего взрывчатого вещества.
Так же, очень важный аспект - прохождение грузовиком поста контроля. Я сегодня утром уже отмечал, что машина начинённая взрывчаткой его бы так просто не прошла, только если это не транспорт силовиков и всё было по согласованию.
То есть, Shahed-136 перевозились на ВОТ Крым под прикрытием гражданского транспорта. Но, во время перевозки, что-то пошло не так. И это, что-то пошло не так нам всем очень понравилось.
А потому, да, версия очень даже имеет право на жизнь".
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08.10.2022 21:15 Відповісти
Вован вышел в тираж.
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09.10.2022 00:56 Відповісти
Файно!
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09.10.2022 13:59 Відповісти
На фото та відео видно, що всі опори автомобільної ділянки цілі але обрушено два автомобільні прольоти. Висновок: під опори вибухівка не закладалася, а однією вантажівкою два прольоти обрушити неможливо.
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09.10.2022 19:20 Відповісти
 
 