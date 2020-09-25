Пожар на месте авиакатастрофы в Харьковской области погасили, - ГСЧС. ВИДЕО

Спасатели погасили пламя на месте крушения самолета с курсантами и офицерами под Чугуевом Харьковской области.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

В ГСЧС подтвердили информацию председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, который заявлял, что на борту находились 28 человек: 22 погибли, двое получили травмы, поиски еще четырех человек продолжаются.

Пользователь Фейсбука Михаил Владимирович опубликовл видео о тушении разбившегося самолета.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии.

Также на Цензор.НЕТ: На борту было 28 человек, подтверждена гибель 22, - Геращенко об авиакатастрофе под Чугуевом