Пожар на месте авиакатастрофы в Харьковской области погасили, - ГСЧС. ВИДЕО

Спасатели погасили пламя на месте крушения самолета с курсантами и офицерами под Чугуевом Харьковской области.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

В ГСЧС подтвердили информацию председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, который заявлял, что на борту находились 28 человек: 22 погибли, двое получили травмы, поиски еще четырех человек продолжаются.

Пользователь Фейсбука Михаил Владимирович опубликовл видео о тушении разбившегося самолета.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии.

Также на Цензор.НЕТ: На борту было 28 человек, подтверждена гибель 22, - Геращенко об авиакатастрофе под Чугуевом

авиакатастрофа (1735) пожар (6023) Харьковщина (5577) ГСЧС (5112)
Кацапи збили. Якщо стріляти не можна, отже не можна і зупинити диверсантів. Одному Богу відомо, скільки їх налізло і де ще і що вони підірвуть, обстріляють, зіб'ють.
Тупий клоун. Воно цього не розуміє. "Нада проста пєрєстать стрєлять".
25.09.2020 22:51 Ответить
Короче, Мася, я так понимаю, расследование этой трагедии проводить не нужно - Вам и так всё понятно?
25.09.2020 22:57 Ответить
Ан-26 просто так не падає, хіба що сильно його перевантажити. Тут на борту були лише люди.
25.09.2020 23:08 Ответить
 
 