Пожар на месте авиакатастрофы в Харьковской области погасили, - ГСЧС. ВИДЕО
Спасатели погасили пламя на месте крушения самолета с курсантами и офицерами под Чугуевом Харьковской области.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
В ГСЧС подтвердили информацию председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, который заявлял, что на борту находились 28 человек: 22 погибли, двое получили травмы, поиски еще четырех человек продолжаются.
Пользователь Фейсбука Михаил Владимирович опубликовл видео о тушении разбившегося самолета.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии.
