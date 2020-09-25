Пожежу на місці авіакатастрофи в Харківській області погасили, - ДСНС. ВIДЕО
Рятувальники загасили полум'я на місці аварії літака з курсантами та офіцерами під Чугуєвом Харківської області.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
У ДСНС підтвердили інформацію голови Харківської ОДА Олексія Кучера, який заявляв, що на борту перебувало 28 осіб: 22 загинули, двоє зазнали травм, пошуки ще чотирьох осіб тривають.
Користувач Фейсбуку Михайло Володимирович опублікував відео про гасіння літака, що розбився.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії.
