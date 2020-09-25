УКР
Пожежу на місці авіакатастрофи в Харківській області погасили, - ДСНС. ВIДЕО

Рятувальники загасили полум'я на місці аварії літака з курсантами та офіцерами під Чугуєвом Харківської області.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

У ДСНС підтвердили інформацію голови Харківської ОДА Олексія Кучера, який заявляв, що на борту перебувало 28 осіб: 22 загинули, двоє зазнали травм, пошуки ще чотирьох осіб тривають.

Користувач Фейсбуку Михайло Володимирович опублікував відео про гасіння літака, що розбився.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

авіакатастрофа (1111) пожежа (4409) Харківщина (6054) ДСНС (5254)
Кацапи збили. Якщо стріляти не можна, отже не можна і зупинити диверсантів. Одному Богу відомо, скільки їх налізло і де ще і що вони підірвуть, обстріляють, зіб'ють.
Тупий клоун. Воно цього не розуміє. "Нада проста пєрєстать стрєлять".
25.09.2020 22:51 Відповісти
Короче, Мася, я так понимаю, расследование этой трагедии проводить не нужно - Вам и так всё понятно?
25.09.2020 22:57 Відповісти
Ан-26 просто так не падає, хіба що сильно його перевантажити. Тут на борту були лише люди.
25.09.2020 23:08 Відповісти
 
 