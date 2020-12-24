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Оснований полностью закрывать авиасообщение с Великобританией сейчас нет, - Кулеба. ВИДЕО

На данный момент нет оснований полностью закрывать авиасообщение между Украиной и Великобританией в связи с выявлением там нового штамма коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"У нас на данный момент очень ограниченное, сведенное к критическому минимуму, авиасообщение с Британией. Ситуация остается контролируемой. Мы внимательно следим за развитием дискуссии относительно нового штамма в ЕС, и сейчас не видим оснований для того, чтобы закрывать полностью авиасообщения с Великобританией", - сказал глава МИД.

В то же время Кулеба подчеркнул, что если уровень угрозы существенно повысится, Украина снова посмотрит на этот вопрос.

"Но сейчас я считаю, что мы не должны принимать решения поспешно только потому, что кто-то его тоже принял, мы должны иметь свою политику, взвешивать свои риски и влияние того или иного явления конкретно на нашу страну", - объяснил министр

По словам Кулебы, после первой волны стран, которые мгновенно установили запрет на полеты с Великобританией, этот список не расширяется, второй волны не было.

"Такой запрет установили страны, которые прежде всего имеют наиболее динамичный и большой пассажиропоток с Британией. Это или соседи, или страны англосаксонского мира. Потому понятно, что накануне праздников они почувствовали особенную угрозу от новостей, которые прозвучали из Великобритании", - объяснил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не будет вводить ограничение на авиасообщение на время праздников, - Кулеба

Новый штамм коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, он на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.

В настоящий момент уже более 40 стран мира закрыли границы для путешественников из Британии. В то же время, Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.

Также читайте: Украина не будет вводить ограничение на авиасообщение на время праздников, - Кулеба

Автор: 

Великобритания (4976) карантин (16729) авиасообщение (793) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
беня не велит. Денежки с неба не падают сами. Туда лететь надо за ними.
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24.12.2020 11:49
+2
Одни дыбилы во власти!!! В Китае вспышка коронавируса и люди заражаются и дохнут - с Китаем оснований закрывать авиасообщения нету. В Великобритании выявлен мутировавший коронавирус, который в 3 раза опаснее - оснований закрывать авиасообщения нету. Странно, но иногда возникает чувство, что власти целенаправленно хотят убить народ...
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24.12.2020 13:08
+1
Правильно. Ведь олимпийские мастера по спорту почти победили пандемию. Никакой угрозы нет.
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24.12.2020 11:52
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беня не велит. Денежки с неба не падают сами. Туда лететь надо за ними.
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24.12.2020 11:49 Ответить
Это или соседи, или страны англосаксонского мира. Источник: https://censor.net/ru/n3238875\\\\\

поэтому, как и весной - приезжай.те, вам тут рады те
Чет этой Кулебы стало многовно востях.
потом скажет так:
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24.12.2020 11:51 Ответить
Правильно. Ведь олимпийские мастера по спорту почти победили пандемию. Никакой угрозы нет.
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24.12.2020 11:52 Ответить
команды на закрытие из лондона ще не поступило, потому и терпят
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24.12.2020 11:53 Ответить
заказчик из Лондона вчера сказал, что уже летят на карпорат в Буковель. Т.к. Альпы им Французы закрыли. Так, что ждите новую прошивку в Буковеле на новогодние праздники.
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24.12.2020 11:57 Ответить
дурак
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24.12.2020 12:01 Ответить
Ну как же нет основания,раз ряд стран закрыли небо,значит основания есть или пойдём по пути непоправимых ошибок некоторых стран ждавших коллективный иммунитет?
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24.12.2020 12:05 Ответить
Понятно с вами...а ничего,что прибабахнутые слуги ,после Лондонов,по приколу в маршрутках катаются -лизка псих тому пример?...
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24.12.2020 12:05 Ответить
А европейцы дураки закрыли сообщение с Великобританией? Ну да. Чем больше в Украине будет калапс тем быстрее Европа сжалится и даст нам очередной кредит
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24.12.2020 12:12 Ответить
Так и говорите, что наши казнокрады боятся что не смогут полететь на новогодние праздники к себе домой в Лондон. А то что в Украине после етого будет жопа так ето проблемы бедняков
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24.12.2020 12:14 Ответить
Звичайно не має підстав, там гаманець хабадної олігархії, ба і Лєра там аблігація . Як можна закривати, і новий штам КОВИДУ треба 73 процентам кріпаків в Україну привезти, прямо щоб свіженький був з Імперського коледжу це парувати буде як піца.
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24.12.2020 12:17 Ответить
ГЛАВНОЕ НЕОБХОДИМО ЗАБЛОКИРОВАТЬ В АНГЛИИ КОРРУПЦИОННЫЕ СЧЕТА ЧИНОВНИКОВ !!!
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24.12.2020 12:17 Ответить
Израиль никогда бы не закрыл границы, если б не было угрозы.
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24.12.2020 12:17 Ответить
кулеба ждет не дождется новой заразы, вот что откаты с аптек делают
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24.12.2020 12:47 Ответить
Одни дыбилы во власти!!! В Китае вспышка коронавируса и люди заражаются и дохнут - с Китаем оснований закрывать авиасообщения нету. В Великобритании выявлен мутировавший коронавирус, который в 3 раза опаснее - оснований закрывать авиасообщения нету. Странно, но иногда возникает чувство, что власти целенаправленно хотят убить народ...
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24.12.2020 13:08 Ответить
Когда новый штамм завезут, тогда будут...
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24.12.2020 13:51 Ответить
"Кулеба подчеркнул, что если уровень угрозы существенно повысится, Украина снова посмотрит на этот вопрос". То есть, когда этот новый сверхзаразный штамм вовсю пойдёт гулять по Украине, то тогда они только посмотрят и подумают... Ну ведь это же настоящие враги народа. Притом, если бы речь шла не о Британии, а о менее влиятельной стране, то авиасообщение перекрыли бы без проволочек. И это чмо ещё что-то вякает о независимой политике....
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24.12.2020 14:24 Ответить
Нам еще для полного счастья нового штамма только не хватает. Пусть везут авиацией. Интересно,а откуда у нас такая уверенность в собственных силах? Может у нас самая мощная медицина в Европе? Или мы обеспечиваем весь мир вакциной собственного изготовления? Пока я наблюдаю только унизительные попытки выпросить ее у других стран, которым,кстати,она нужна сама. В простонародье это называется попрошайничеством и за это ругала бабушка в детстве.Может проще вытягивать ножки по одежке и закрыть страну,этим, хоть как -то обезопасив своих граждан?
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24.12.2020 14:39 Ответить
Целый,так называемый,министр и тот довбойоб(слово не моё)
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24.12.2020 15:06 Ответить
все кругом - придурки, один кулеба - граф монте кристо....
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24.12.2020 15:32 Ответить
 
 