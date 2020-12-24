Оснований полностью закрывать авиасообщение с Великобританией сейчас нет, - Кулеба. ВИДЕО

На данный момент нет оснований полностью закрывать авиасообщение между Украиной и Великобританией в связи с выявлением там нового штамма коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"У нас на данный момент очень ограниченное, сведенное к критическому минимуму, авиасообщение с Британией. Ситуация остается контролируемой. Мы внимательно следим за развитием дискуссии относительно нового штамма в ЕС, и сейчас не видим оснований для того, чтобы закрывать полностью авиасообщения с Великобританией", - сказал глава МИД.

В то же время Кулеба подчеркнул, что если уровень угрозы существенно повысится, Украина снова посмотрит на этот вопрос.

"Но сейчас я считаю, что мы не должны принимать решения поспешно только потому, что кто-то его тоже принял, мы должны иметь свою политику, взвешивать свои риски и влияние того или иного явления конкретно на нашу страну", - объяснил министр

По словам Кулебы, после первой волны стран, которые мгновенно установили запрет на полеты с Великобританией, этот список не расширяется, второй волны не было.

"Такой запрет установили страны, которые прежде всего имеют наиболее динамичный и большой пассажиропоток с Британией. Это или соседи, или страны англосаксонского мира. Потому понятно, что накануне праздников они почувствовали особенную угрозу от новостей, которые прозвучали из Великобритании", - объяснил министр.

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Новый штамм коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, он на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.

В настоящий момент уже более 40 стран мира закрыли границы для путешественников из Британии. В то же время, Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.

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