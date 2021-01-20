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Российские блогеры записывают ролики с одинаковым текстом, осуждающим Навального: "Вернуться, чтобы твою страну засыпали санкциями? Круто, конечно". ВИДЕО

Российские блогеры активно стали записывать посты и видео с критическими оценками возвращения Алексея Навального в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, практически с одинаковым текстом записали видео "Мисс Волгоград-2015", блогер с тремя миллионами подписчиков Виолетта Чиковани и бывший участник "Дома-2" Арай Чобанян, у которого полтора миллиона подписчиков.

По данным "НВ", схожее видео о Навальном появилось и у других российских блогеров, которые обычно не интересуются политикой. Как удалось выяснить, все эти блогеры пользуются услугами двух агенств для продажи рекламы. Эти же рекламные агентства занимались продвижением и популяризацией поправок в российскую конституцию прошлым летом. Руководство агенств отказалось говорить на тему этих политических рекламных кампаний.

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Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Автор: 

арест (10455) темники (44) Навальный Алексей (855) блогер (218)


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Топ комментарии
+50
Российские блогеры записывают ролики с одинаковым текстом, осуждающим Навального: "Вернуться, чтобы твою страну засыпали санкциями? Круто, конечно" - Цензор.НЕТ 7940
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20.01.2021 10:53
+32
Виолетта Чиковани, Арай Чобанян...
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20.01.2021 10:53
+23
Они как зебилы. Те тоже считают, что порохоботам чем больше задница в Украине - тем лучше)))
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20.01.2021 10:52
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Да и хрен с ними!
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20.01.2021 12:01 Ответить
Значить бояться санкцій.
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20.01.2021 12:10 Ответить
Эти все блогеры так само продажные как и певцы, ну и другие типа КВН.
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20.01.2021 12:12 Ответить
Как бы они ведь полезные. По макшанскай логике, чем больше напихают, тем лучше. Тогда навальный по ихней же теории можно сказать герой. В чем суть возмущений то? Все ж прекрасно, халопы жрут подножный корм и срут в ведра на кухнях. Царь-батюшка и бояре **...т холопов. Идеальный рюзьге мир, как и мечтали.
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20.01.2021 12:24 Ответить
вам санкции только на пользу, привыкайте твари, пришла мис волагда в аптеку за прокладками, а там только полотенца фабрики большевичка продают и на пользу тварям на пользу.
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20.01.2021 12:50 Ответить
Это не блогеры, а смоктальщи(ки)(цы), от глагола "смоктати")))
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20.01.2021 12:57 Ответить
шлюхи. рюзьге промокашки епта..
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20.01.2021 12:59 Ответить
Недавно кинули мне ссылку на одного ютюбера-мотиватора. Типа чувак из бедной семьи, родился в Украине, жил в росте, переехал в США, добился там успеха и тп. Чувак "тягает" железо.
Начал я смотреть ролики. У чувака видео с тренажёрного зала, а на руке видна повязка-триколор. Насторожило. Вроде бы все правильно говорит. Но, я обратил внимание что он начинает переключаться на политические или актуальные темы типа ковида. И тут я заподозрил неладное. Какой то сраный имбицыл, тягаюший железо, так усердно рассуждает о политике, Трампа, Гитлере, ковиде и тп.
Теперь, почитав этот материал убеждаюсь что мои подозрения не беспочвенны.
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20.01.2021 13:03 Ответить
Це зветься професійною пропагандистською роботою, за яку йде немаленька платня від спецфондів та спецслужб. Нашим офіційним пропагандонам тільки ще вчиться та вчиться до того рівня, а п'ята колона таке вже здавна використовує.
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20.01.2021 13:54 Ответить
І навряд чи знайдеться хтось із їхніх підписників, який дотямить, що може його країна повинна щось зробити, щоб на неї не накладали санкції.
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20.01.2021 13:05 Ответить
Дали текст и сказали- "вот скажите тоже самое, но только своими словами". Только эти недоумки на то и недоумки, чтобы в лёгкую спалить всю контору. Как в школе бывало в своё время.
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20.01.2021 14:42 Ответить
Нє, ну москалі і здоровий глузд - речі, котрі разом існувати не можуть .
То вони деруть на пузі ватніка з криком "Ваши санкциї нам ліш на пользу!", то ректально цеглогенерують через санкції за навального. То що, "польза" від санкцій полягає в ректальній цеглогенерації?
Умом расєю нє панять...
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20.01.2021 14:42 Ответить
Кацапське сміття, гніди яки не мають ні поваги до себе, ні гідності, взагалі нічого...
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20.01.2021 15:02 Ответить
Санкции? Так это ж на пользу!
Что б всем оркам-блогерам, как и их искандерам, было все смешнее и смешнее!
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20.01.2021 15:36 Ответить
Щоб ви, чувирли, людьми стали.
Ловіть санкції, кляті москалі.
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20.01.2021 15:46 Ответить
Позор продажным лжеблогерам!
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20.01.2021 15:49 Ответить
Тяжело было бы параше без таких феерических даунов как эта пара. Их можно купить, и не только их, они сами себя на бутылку сажают.
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20.01.2021 17:48 Ответить
Ну так дебилам можено ответить их же манерой..
"**** знало, что если оно орестует навального - то его любимую капепляндию обложат санкциями... Но он как истинный патриот своей кацапии пожелав ей "держаться" - арестовал Навального"...
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20.01.2021 18:05 Ответить
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