Российские блогеры записывают ролики с одинаковым текстом, осуждающим Навального: "Вернуться, чтобы твою страну засыпали санкциями? Круто, конечно". ВИДЕО

Российские блогеры активно стали записывать посты и видео с критическими оценками возвращения Алексея Навального в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, практически с одинаковым текстом записали видео "Мисс Волгоград-2015", блогер с тремя миллионами подписчиков Виолетта Чиковани и бывший участник "Дома-2" Арай Чобанян, у которого полтора миллиона подписчиков.

По данным "НВ", схожее видео о Навальном появилось и у других российских блогеров, которые обычно не интересуются политикой. Как удалось выяснить, все эти блогеры пользуются услугами двух агенств для продажи рекламы. Эти же рекламные агентства занимались продвижением и популяризацией поправок в российскую конституцию прошлым летом. Руководство агенств отказалось говорить на тему этих политических рекламных кампаний.

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Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.