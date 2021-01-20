Российские блогеры записывают ролики с одинаковым текстом, осуждающим Навального: "Вернуться, чтобы твою страну засыпали санкциями? Круто, конечно". ВИДЕО
Российские блогеры активно стали записывать посты и видео с критическими оценками возвращения Алексея Навального в Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, практически с одинаковым текстом записали видео "Мисс Волгоград-2015", блогер с тремя миллионами подписчиков Виолетта Чиковани и бывший участник "Дома-2" Арай Чобанян, у которого полтора миллиона подписчиков.
По данным "НВ", схожее видео о Навальном появилось и у других российских блогеров, которые обычно не интересуются политикой. Как удалось выяснить, все эти блогеры пользуются услугами двух агенств для продажи рекламы. Эти же рекламные агентства занимались продвижением и популяризацией поправок в российскую конституцию прошлым летом. Руководство агенств отказалось говорить на тему этих политических рекламных кампаний.
Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
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Начал я смотреть ролики. У чувака видео с тренажёрного зала, а на руке видна повязка-триколор. Насторожило. Вроде бы все правильно говорит. Но, я обратил внимание что он начинает переключаться на политические или актуальные темы типа ковида. И тут я заподозрил неладное. Какой то сраный имбицыл, тягаюший железо, так усердно рассуждает о политике, Трампа, Гитлере, ковиде и тп.
Теперь, почитав этот материал убеждаюсь что мои подозрения не беспочвенны.
То вони деруть на пузі ватніка з криком "Ваши санкциї нам ліш на пользу!", то ректально цеглогенерують через санкції за навального. То що, "польза" від санкцій полягає в ректальній цеглогенерації?
Умом расєю нє панять...
Что б всем оркам-блогерам, как и их искандерам, было все смешнее и смешнее!
Ловіть санкції, кляті москалі.
"**** знало, что если оно орестует навального - то его любимую капепляндию обложат санкциями... Но он как истинный патриот своей кацапии пожелав ей "держаться" - арестовал Навального"...