Полицейскому, спровоцировавшему смертельное ДТП на трассе под Одессой, объявили подозрение, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуратура объявила о подозрении полицейскому в совершении дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев - Одесса, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

По версии следствия, инспектор патрульной полиции в Одесской области, управляя служебным автомобилем Toyota Prius, выехал на левую полосу проезжей части и создал препятствие машине Hyundai Sonata, которая ехала в сторону Одессы. После чего автомобили столкнулись.

В результате дорожно-транспортного происшествия 31-летний пассажир Hyundai Sonata погиб на месте. Еще двое пассажиров автомобиля получили телесные повреждения, степень тяжести которых еще устанавливается, добавили в прокуратуре.

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Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как рассказали в пресс-службе Нацполиции Винницкой области, в ДТП погиб 31-летний начальник отделения полиции №1 Могилев-Подольского РВП старший лейтенант полиции Александр Александрович Парфонов.







Напомним, авария произошла примерно в 19:00 5 марта вблизи контрольного пункта "Дачное" на трассе Киев - Одесса.

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