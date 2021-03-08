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Новости Видео ДТП
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Полицейскому, спровоцировавшему смертельное ДТП на трассе под Одессой, объявили подозрение, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуратура объявила о подозрении полицейскому в совершении дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев - Одесса, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

По версии следствия, инспектор патрульной полиции в Одесской области, управляя служебным автомобилем Toyota Prius, выехал на левую полосу проезжей части и создал препятствие машине Hyundai Sonata, которая ехала в сторону Одессы. После чего автомобили столкнулись.

В результате дорожно-транспортного происшествия 31-летний пассажир Hyundai Sonata погиб на месте. Еще двое пассажиров автомобиля получили телесные повреждения, степень тяжести которых еще устанавливается, добавили в прокуратуре.

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Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как рассказали в пресс-службе Нацполиции Винницкой области, в ДТП погиб 31-летний начальник отделения полиции №1 Могилев-Подольского РВП старший лейтенант полиции Александр Александрович Парфонов.

Полицейскому, спровоцировавшему смертельное ДТП на трассе под Одессой, объявили подозрение, - прокуратура 01
Полицейскому, спровоцировавшему смертельное ДТП на трассе под Одессой, объявили подозрение, - прокуратура 02
Полицейскому, спровоцировавшему смертельное ДТП на трассе под Одессой, объявили подозрение, - прокуратура 03

Напомним, авария произошла примерно в 19:00 5 марта вблизи контрольного пункта "Дачное" на трассе Киев - Одесса.

Также смотрите: Драка со стрельбой произошла в центре Одессы, три человека получили ранения, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

ДТП (7673) Одесса (7879) Одесская область (3565) прокуратура (5011)


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Топ комментарии
+38
Вот оно что )) А я все никак не мог понять просматривая видео отчего это хюндай соната топит через пост и пешеходный переход не скидывая скорости! При том явно видно что скорость превышают..ибо возле постов обычно стоят знаки постепенно ограничивающие 90,70,50..Все водители кроме рогатых сбрасывают скорость возле поста ДПС...еще думал что водителю хюндай будут пробывать шить превышение скорости...а тут оказывается сопадение ..и там и там полицейские ..одни топили с превышением...другие не подумавши что могт быть такие же как они..решили развернуться через три полосы...
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08.03.2021 01:29
+20
Сначала задним ходом по пешеходному перекрестку, потом разворот со средней полосы, не убедились в безопасности маневра... Идиоты... Понабирали по объявлениям...
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08.03.2021 01:29
+18
Полицейские в США, у нас мусорня
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08.03.2021 01:39
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Вот оно что )) А я все никак не мог понять просматривая видео отчего это хюндай соната топит через пост и пешеходный переход не скидывая скорости! При том явно видно что скорость превышают..ибо возле постов обычно стоят знаки постепенно ограничивающие 90,70,50..Все водители кроме рогатых сбрасывают скорость возле поста ДПС...еще думал что водителю хюндай будут пробывать шить превышение скорости...а тут оказывается сопадение ..и там и там полицейские ..одни топили с превышением...другие не подумавши что могт быть такие же как они..решили развернуться через три полосы...
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08.03.2021 01:29 Ответить
Это не совбадение а факт простой водитель видя людей на разделителе и авто с аварийкой снизил бы скорость вплоть до остановки а корононосцы только ускоряются уверенные в своей правоте и безнаказанности.
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08.03.2021 09:56 Ответить
комент про короносцев супер, там вина 100% обоюдная
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08.03.2021 18:56 Ответить
рогатые в смысле черти. и еще у них главный есть. все дтп устраивают полицейские
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08.03.2021 10:41 Ответить
Сначала задним ходом по пешеходному перекрестку, потом разворот со средней полосы, не убедились в безопасности маневра... Идиоты... Понабирали по объявлениям...
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08.03.2021 01:29 Ответить
я не о том, а о том что на встречу тоже летели...полицейские
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08.03.2021 01:37 Ответить
Полицейские в США, у нас мусорня
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08.03.2021 01:39 Ответить
..увы, пока шо только так....(((
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08.03.2021 03:17 Ответить
Мусорня узурпирубщая исполнительную власть и с тяжкими для страны общественно опастными последствиями, вплоть до потери территорий
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08.03.2021 08:10 Ответить
они все думают, что когда война прийдет в их город, то они останутся на своих должностях и в погонах
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08.03.2021 18:58 Ответить
Вы абсолютно правы, так и происходит они и нашим и вашим, и воруют у всех, нам такие импотентно извращённые органы не нужны
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08.03.2021 19:08 Ответить
Переходу(пешеходному).
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08.03.2021 11:11 Ответить
Очепятался
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08.03.2021 14:19 Ответить
Буває ти же не простий а нано.
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08.03.2021 14:35 Ответить
по большому счету нужно пидозру лупить обеим водителям
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08.03.2021 01:48 Ответить
Очень странно, что в админку не перевели и по срокам закрыли, как это часто делают, труп полицейского могли как вещдок оформить потом потерять докпзательство
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08.03.2021 08:15 Ответить
оба водятла - полюционеры должны сидеть. Дронова посадили вслед за Зайцевой. вот и посмотрим, насколько последовательный будет суд
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08.03.2021 12:49 Ответить
Та они по жизни пидо.рили но пидозра лишней не будет..
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08.03.2021 14:37 Ответить
обычно подозрение в делах по ДТП не предъявляют пока нет экспертизы, тут же очень спешат..хотя может быть и обоюдка
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08.03.2021 01:50 Ответить
какая экспертиза..??- автотех ждать 3 месяца, на бухло..?? отчего погиб чел., не застрелился ли от страха перед встречей с разделителем, не труп ли его везли в сонате..?? -
это не простое дтп, а с гибелью, - задержание с арестом не проводится без подозрительности)
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08.03.2021 03:25 Ответить
Якщо порівняти передки Toyota i Hyundai, то японець виграв.
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08.03.2021 02:09 Ответить
..та нееее, - сравнение далеко не равнозначно, т.к. соната кроме приуса поимела бетонный разделитель..((( = оттого и морда передка так разъячена и жертвы (даже пристегнутые при приходе со скорости 80+ в 0.00).
а лошок на приусе решил подкатиться через сплошную к своим корешкам, стоящим на дойке возле отбойника, невзирая на попутные быстрые фары...(((
а прокладка сонаты тоже не сильно далеко ушла от приусной - вместо торможения и одновременного ухода вправо, видя пересекание своей траектории долбаком, пошла на объезд по встречной.. и встретила(((
а корешки обоих, стоящие на дойке - шустрые, ****, быстро-моментально вкурили тему и с поднятыми к небу обоими руками юрко спаслись даже от обломков..)))- видно не впервой прыгать в кювет...(((
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08.03.2021 03:13 Ответить
вот это анализ!!! сразу видно, человек в теме
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08.03.2021 10:43 Ответить
"Якщо порівняти передки Toyota i Hyundai, то японець виграв."

Хундай показал себя очень хорошо:на скорости 90(при разрешенной там 40)-прямо в торец бетонного отбойника(лучше-бы в стену) и еще кузов не очень покорежило. Тоете повезло тем что удар был в бок-в капот. Тоесть салон не получил удара.
Что там что там-оба водители преступники:один летел через КПП а другой видимо бухой решил развернутся даже не посмотрев что сзади летит авто. дорожная полиция в Украине всегда была дном.
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08.03.2021 04:18 Ответить
Как так, после столкновения сразу включилась мигалка.
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08.03.2021 09:59 Ответить
а просто так - датчик удара-сигнализация)
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09.03.2021 01:21 Ответить
нну, походу хенде таки у приуса в лоббб бы точно победил..)
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09.03.2021 01:17 Ответить
хотя не совсем вопрос, - у приуса капсула загнутая вниз..= х-зна как оно ся поведет при ударе в лоб с 90+90...(
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09.03.2021 01:23 Ответить
А причина- низкая зарплата и рагули в погонах.
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08.03.2021 04:24 Ответить
это мед.реформа - психов повыпускали, они пошли в полицию
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08.03.2021 07:55 Ответить
Мне говорили, что зароботная плата хорошая, поэтому "уже фигнёй не занимаются" они теперь занимаются уничтожением доказательств тех действий и запугиванием свидетелей
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08.03.2021 08:17 Ответить
В Хёндаи после такого чудовищного удара нормально открылись двери, это победа. я щетаю.
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08.03.2021 06:09 Ответить
"я СЧИтаю"). Вы из полиции?
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08.03.2021 19:04 Ответить
я преподователь языка в школе
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09.03.2021 00:22 Ответить
Обратите внимание на мигающие разноцветными огнями световые приборы. Оценить звуковые сигналы без звука сложнее.
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08.03.2021 06:39 Ответить
Штрафы надо подымать, а полицейских пересадить на вертолёты и поднять зарплату до уровня водителя хлебовозки X 2.
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08.03.2021 07:01 Ответить
Змея укусила себя за хвост
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08.03.2021 07:19 Ответить
Полицейскому, спровоцировавшему смертельное ДТП на трассе под Одессой, объявили подозрение, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6942
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08.03.2021 07:27 Ответить
сейчас в полицию идут граждане которым нехватает собственных возможностей зарабатывать достойную зарплату в основном жители небольших населеных пунктов для которых зарплата 9-10 тыс считается хорошей а тут еще авто власть оружие полномочия. Берут от 18 лет ! практически вчерашних школьников которые нехотят либо немогут учиться дальше и эти юнцы непонимают всей полноты ответственности и начинают упиваться властью и чудить поэтому и случаютсятакие трагедии такая полиция украинцам ненужна
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08.03.2021 07:35 Ответить
еще можно с блондиночкой кофе на окко попить...татушку сделать на локте и красоваться из патрульной машинки)))
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09.03.2021 10:26 Ответить
понабирали мудачье
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08.03.2021 07:57 Ответить
Меня сейчас преследуют полицейские, запугивают. А ведь просто попросил не крышевать преступников и родственникам не помогать в незаконных делах. Полиция - как мне сказали, это выродки которые хотели узурпировать власть с корыстных мотивов
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08.03.2021 07:59 Ответить
В США на разделении полос стоят пластиковые емкости с водой для безопасности, а в Украине для быдла стоят бетонные плиты, при ударе о которые мало шансов выжить..
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08.03.2021 08:11 Ответить
Хорошо что хоть что-то стоит, а то могли и это украсть, как разворовали страну эти узурпаторы
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08.03.2021 08:18 Ответить
мент мента ловит издалека
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08.03.2021 08:25 Ответить
недвижимое бетонное препятствие которое какой то урод придумал, это тоже не мало важная деталь. а менты стали еще хуже чем были.+ без мозгов
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08.03.2021 09:22 Ответить
нежданчик такой) но виноват будет бетон, а может фирма производитель автомобиля
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08.03.2021 10:01 Ответить
На здачу заліків з ПДР поліців хоч зберуть?
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08.03.2021 10:07 Ответить
"культура" вождения от мусорни дала закономерный результат...
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08.03.2021 10:17 Ответить
Щось "малувато" в нашій державі поліції... як то кажуть: "куди не плюнь..."
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08.03.2021 14:07 Ответить
ось куди йдуть податки , на розслідування того , що скоїли гнидокурвячі мусора
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08.03.2021 14:14 Ответить
https://tsn.ua/********/v-oboh-avto-perebuvali-policeyski-stali-vidomi-podrobici-smertelnoyi-dtp-z-patrulnim-avto-na-trasi-kiyiv-odesa-1739653.html?fbclid=IwAR0w00-fh43PEcI9NVoIwQ1qStGibW9NnBs2gJJeNFyRsOj9kNEqbZmLZ5M В обох авто були поліцейські: стали відомі подробиці смертельної ДТП з патрульними на трасі Київ-Одеса Цікаво для чого це їхали в Одесу у Hyundai Sonata, в п*ятницю... перебуваючи поза службою четверо поліцейських з Могилів-Подільського капітани, старлей, лейтенант і підполковник ? Земля пухом загиблому, у якого залишилось двоє малолітніх дітей. Думаю що МВС зробило багато щоб пригальмувати розповсюдження цієї інформації...бо факту маємо 4 поліцейські з Моглілів Подільського на Сонаті, порушуючи швидкість летіли в Одесу в п*ятницю та на пішіходному переход (!) влупили в приус із трьома іншими ..одеськими поліцейськими, які грубо порушуючи ПДД розвертались через всі смуги та суцільну смугу
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09.03.2021 12:58 Ответить
DOG EAT DOG
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09.03.2021 13:20 Ответить
 
 