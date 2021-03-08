Полицейскому, спровоцировавшему смертельное ДТП на трассе под Одессой, объявили подозрение, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Прокуратура объявила о подозрении полицейскому в совершении дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев - Одесса, в результате которого погиб человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.
По версии следствия, инспектор патрульной полиции в Одесской области, управляя служебным автомобилем Toyota Prius, выехал на левую полосу проезжей части и создал препятствие машине Hyundai Sonata, которая ехала в сторону Одессы. После чего автомобили столкнулись.
В результате дорожно-транспортного происшествия 31-летний пассажир Hyundai Sonata погиб на месте. Еще двое пассажиров автомобиля получили телесные повреждения, степень тяжести которых еще устанавливается, добавили в прокуратуре.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Как рассказали в пресс-службе Нацполиции Винницкой области, в ДТП погиб 31-летний начальник отделения полиции №1 Могилев-Подольского РВП старший лейтенант полиции Александр Александрович Парфонов.
Напомним, авария произошла примерно в 19:00 5 марта вблизи контрольного пункта "Дачное" на трассе Киев - Одесса.
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это не простое дтп, а с гибелью, - задержание с арестом не проводится без подозрительности)
а лошок на приусе решил подкатиться через сплошную к своим корешкам, стоящим на дойке возле отбойника, невзирая на попутные быстрые фары...(((
а прокладка сонаты тоже не сильно далеко ушла от приусной - вместо торможения и одновременного ухода вправо, видя пересекание своей траектории долбаком, пошла на объезд по встречной.. и встретила(((
а корешки обоих, стоящие на дойке - шустрые, ****, быстро-моментально вкурили тему и с поднятыми к небу обоими руками юрко спаслись даже от обломков..)))- видно не впервой прыгать в кювет...(((
Хундай показал себя очень хорошо:на скорости 90(при разрешенной там 40)-прямо в торец бетонного отбойника(лучше-бы в стену) и еще кузов не очень покорежило. Тоете повезло тем что удар был в бок-в капот. Тоесть салон не получил удара.
Что там что там-оба водители преступники:один летел через КПП а другой видимо бухой решил развернутся даже не посмотрев что сзади летит авто. дорожная полиция в Украине всегда была дном.