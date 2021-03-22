Проект "Без цензуры": Окна Зеленскому дальше будут бить чаще? ВИДЕО

Почему "Слуги народа" хотят срочно разобраться с обрисованным офисом президента, но не вызывают на ковер провалившего вакцинацию Степанова? Почему боятся говорить о деле "вагнеровцев" и не созывают внеочередного заседания, посвященного Игорю Коломойскому?

Смотрите об этом в свежем выпуске "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Если вы немного пропустили, что к чему, то вот, что случилось. Вечером 20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили несколько окон Офиса президента и оставили надписи-граффити, в том числе – с оскорблениями в адрес персонально Владимира Зеленского.

Поэтому власть восприняла это очень близко к сердцу. И дошла до маразма, пытаясь возложить ответственность за граффити на Петра Порошенко.

Как пророссийские СМИ манипулируют протестами? Кто и зачем хочет обвинить Порошенко в том, что он чуть ли не сам рисовал граффити на стенах офиса президента? Но чего на самом деле боится Владимир Зеленский и его офис?

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Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

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