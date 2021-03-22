Проект "Без цензуры": Окна Зеленскому дальше будут бить чаще? ВИДЕО
Почему "Слуги народа" хотят срочно разобраться с обрисованным офисом президента, но не вызывают на ковер провалившего вакцинацию Степанова? Почему боятся говорить о деле "вагнеровцев" и не созывают внеочередного заседания, посвященного Игорю Коломойскому?
Смотрите об этом в свежем выпуске "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
Если вы немного пропустили, что к чему, то вот, что случилось. Вечером 20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили несколько окон Офиса президента и оставили надписи-граффити, в том числе – с оскорблениями в адрес персонально Владимира Зеленского.
Поэтому власть восприняла это очень близко к сердцу. И дошла до маразма, пытаясь возложить ответственность за граффити на Петра Порошенко.
Как пророссийские СМИ манипулируют протестами? Кто и зачем хочет обвинить Порошенко в том, что он чуть ли не сам рисовал граффити на стенах офиса президента? Но чего на самом деле боится Владимир Зеленский и его офис?
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Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
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Якщо російський танк начепить тризуб і синьо-жовтий стяг, то по них не можна стріляти ?
Так само і з зеленським.
Ворог є ворог.
А здание в чём виновато?
Там никого не было.
Кого они уговаривали выйти?
Просто, хотелось мордобоя, но что-то пошло не по сценарию.
Да, я против разрушения зданий ради разрушения.
Если в здании нет нужного вам субъекта, зачем его рушить?
https://www.youtube.com/watch?v=lXYtN442YVA
И ремонтировать его будут за наши общие деньги.
И давай без матов, здесь правила запрещают материться.
Щоб замість зрадника і ворога зешмарклі з'явився у нас нормальний президент який вболіває за Україну, та працює на перемогу і покращення життя україньців?
Его порохоботы сидят на Цензоре и смакуют ситуацию со Стерненко. Чтобы оторвать ж и выйти на Банковую им не хватает ни ума, ни мотивации.
Так там разом із тии суддею було іще 49. Та він їх, напевно і ніколи не бачив. Та й не підписати той https://www.president.gov.ua/documents/822015-18477 указ він не мав права згідно статті 80 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text Закону України про судоустрій
"Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя, без перевірки додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи кваліфікаційного оцінювання кандидатів.
Будь-які звернення щодо кандидата на посаду судді не перешкоджають його призначенню на посаду. Викладені в таких зверненнях факти можуть бути підставою для порушення Президентом України перед компетентними органами питання про проведення в установленому законом порядку перевірки цих фактів".
Так вот в деле Стерненко есть действительно рука Порошенко!
Мне эти юридические отмазки Порошенко ни к чему. Я человек простой. Когда вижу, что ублюдка назначает президент, причем пожизненно, то вот это блеяние про не проверки, не знакомства... Если человек ответственный, то пусть думает, где раздает свои подписи и где размахивает печатью! Тем более, что он с гордостью заявлял сколько он реформ провел. Вот цена этим реформам! Все ублюдки не в тюрьмах, а в тюрьмах патриоты!
P.S. Про які Ви малюнки тут говорите? Порох-то зробив багато, тут без питань. Але він і Вам (нам) залишав щось робити. А Ви (ми) це зробили?
От подумайти, є такий вислів:
"Не питай, що твоя країна може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для своєї країни!"(с)
Кеннеді