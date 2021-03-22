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Проект "Без цензуры": Окна Зеленскому дальше будут бить чаще? ВИДЕО

Почему "Слуги народа" хотят срочно разобраться с обрисованным офисом президента, но не вызывают на ковер провалившего вакцинацию Степанова? Почему боятся говорить о деле "вагнеровцев" и не созывают внеочередного заседания, посвященного Игорю Коломойскому?

Смотрите об этом в свежем выпуске "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

Если вы немного пропустили, что к чему, то вот, что случилось. Вечером 20 марта на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили несколько окон Офиса президента и оставили надписи-граффити, в том числе – с оскорблениями в адрес персонально Владимира Зеленского.

Поэтому власть восприняла это очень близко к сердцу. И дошла до маразма, пытаясь возложить ответственность за граффити на Петра Порошенко.

Как пророссийские СМИ манипулируют протестами? Кто и зачем хочет обвинить Порошенко в том, что он чуть ли не сам рисовал граффити на стенах офиса президента? Но чего на самом деле боится Владимир Зеленский и его офис?

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Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

Читайте также: Будем инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по вчерашним событиям под ОПУ, - заявление фракции "СН"

Автор: 

Зеленский Владимир (20493) протест (5858) Офис Президента (1799) Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+23
Прозвучала слушна думка про наругу над національними символами.
Якщо російський танк начепить тризуб і синьо-жовтий стяг, то по них не можна стріляти ?
Так само і з зеленським.
Ворог є ворог.
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22.03.2021 15:33
+12
Ему не окна разбить нада, а морду
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22.03.2021 15:57
+9
Найвелычнишый - неизлечимыт трус, он даже тени своей боится. Одно дело - кукарекать со сцены текст, который ему напишут, а другое дело руководить страной. Потому-то у бубочки всем заправлял Богдан, а теперь Дерьмак, потому что Зеля головой слаб. ЗЕбанутые с перепугу и затеяли срочный сходняк в ВР, что-бы отстирать бубочке его обосранные штанишки а то Ленка не успевает это делать, бубочка с каждым днем обсирается все больше и больше.
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22.03.2021 15:47
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Правила форума Совет форумчан
Прозвучала слушна думка про наругу над національними символами.
Якщо російський танк начепить тризуб і синьо-жовтий стяг, то по них не можна стріляти ?
Так само і з зеленським.
Ворог є ворог.
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22.03.2021 15:33 Ответить
То танк вражеский...
А здание в чём виновато?
Там никого не было.
Кого они уговаривали выйти?
Просто, хотелось мордобоя, но что-то пошло не по сценарию.
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22.03.2021 15:37 Ответить
Так можно тоді сказати що в 2013-2014 роках Майдан розгромили теж бо "хотєлось мордобоя". Адже там ані діючого тоді президента ані депутатів і близько не було.
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22.03.2021 15:46 Ответить
Не понял. Какое здание ты имеешь в виду?
Да, я против разрушения зданий ради разрушения.
Если в здании нет нужного вам субъекта, зачем его рушить?
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22.03.2021 15:54 Ответить
А что было НА САМОМ ДЕЛЕ? Смотрим с 3:32

https://www.youtube.com/watch?v=lXYtN442YVA
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22.03.2021 15:55 Ответить
А хіба Майдан - громили .? Громили ментовози , це правда , і розібрали бруківку , бо нею захищались . Але стекла в будівлях і вітрини в магазинах , залишились неушкоджені .
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22.03.2021 16:30 Ответить
"Зданіє"моє,бо на моїй землі і за мої гроші збудоване,і дуже повезло мудакам яких там не було(хоч і бігали).
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22.03.2021 15:49 Ответить
Не твоё! А наше общее.
И ремонтировать его будут за наши общие деньги.
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22.03.2021 15:55 Ответить
Ремонтировать будут за народные деньги - твои, мои и остальных.
И давай без матов, здесь правила запрещают материться.
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22.03.2021 16:05 Ответить
Слово "мудак" происходит от старославянского слова "мудо", что означало "Яйцо", отсюда "мудак" - "мужик". Данная информация размещена в толковом словаре СССР 1964 года. Другого происхождения у этого слова нет. Со времен Древней Руси "мудак" не было ругательством, но стало таковым при большевиках.
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22.03.2021 17:23 Ответить
Добре розбите скло не допомогло, то що треба розбити мітингуючим щоб замість "100% моего прокурора" з'явився нормальний прокурор, щоб нарешті запрацювали закони, щоб саджати почали крадіїв, олігархів, та ворогів а не патріотів? Як достукатись до сліпоглухонімої продажної влади, яка тільки бреше, краде та знищує державність України.
Щоб замість зрадника і ворога зешмарклі з'явився у нас нормальний президент який вболіває за Україну, та працює на перемогу і покращення життя україньців?
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22.03.2021 15:55 Ответить
это они у пуйла научились, " мы будем стоять за ...."
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22.03.2021 15:46 Ответить
Проєкт "Без цензури": Вікна Зеленському далі битимуть частіше? - Цензор.НЕТ 992
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22.03.2021 18:40 Ответить
а зеля из теслы ролики уже перестал записывать?
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22.03.2021 15:39 Ответить
З власником тієї Тесли (Богданом) посварився
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22.03.2021 20:02 Ответить
Всё зависит от заказчика.
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22.03.2021 15:40 Ответить
Так если по другому не понимает? Хотя он и так тоже не очень.
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22.03.2021 15:43 Ответить
Найвелычнишый - неизлечимыт трус, он даже тени своей боится. Одно дело - кукарекать со сцены текст, который ему напишут, а другое дело руководить страной. Потому-то у бубочки всем заправлял Богдан, а теперь Дерьмак, потому что Зеля головой слаб. ЗЕбанутые с перепугу и затеяли срочный сходняк в ВР, что-бы отстирать бубочке его обосранные штанишки а то Ленка не успевает это делать, бубочка с каждым днем обсирается все больше и больше.
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22.03.2021 15:47 Ответить
Хоча важко уявити куди вже більше?
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22.03.2021 16:12 Ответить
дурак вы батенька....дурак да и только...
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22.03.2021 19:53 Ответить
Будєт вам голубчік! Сідітє в жопє і нє вілазтє. Тролінг єто нє вашє.
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22.03.2021 23:20 Ответить
ПОПАЛИСЬ !

Проєкт "Без цензури": Вікна Зеленському далі битимуть частіше? - Цензор.НЕТ 9330
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22.03.2021 15:56 Ответить
Ему не окна разбить нада, а морду
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22.03.2021 15:57 Ответить
дешево и воспитательно и шуфрича не забывать
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22.03.2021 19:18 Ответить
Вова, ну не делай Украине нервы - иди в Оман.
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22.03.2021 16:08 Ответить
Найдієвіший спосіб достукатись -це в бубен
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22.03.2021 16:11 Ответить
Думаю що бити вікна більше ніхто не дозволить, але скоріш за все на одній із наступних акцій один чи декілька активістів отримають фізичне зауваження від поліції. Тоді пропагандистський маховик запрацює в протилежну сторону - від героїчного возвеличування цих так званих протестів перейдуть до "звірячого побиття мирних патріотів здичавілими мусорами".
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22.03.2021 16:32 Ответить
О новые методички с кремля подвезли.
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22.03.2021 16:57 Ответить
Ну при чем тут Порошенко? Все что мог, он сделал еще в 2015 году, назначив пожизненно этого судью сталиниста, что судил Стерненко. Все на этом.
Его порохоботы сидят на Цензоре и смакуют ситуацию со Стерненко. Чтобы оторвать ж и выйти на Банковую им не хватает ни ума, ни мотивации.
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22.03.2021 18:26 Ответить
Щось верзеш таке, начеб-то Порошенко був у країні царем чи імператором.
Так там разом із тии суддею було іще 49. Та він їх, напевно і ніколи не бачив. Та й не підписати той https://www.president.gov.ua/documents/822015-18477 указ він не мав права згідно статті 80 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text Закону України про судоустрій
"Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя, без перевірки додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи кваліфікаційного оцінювання кандидатів.
Будь-які звернення щодо кандидата на посаду судді не перешкоджають його призначенню на посаду. Викладені в таких зверненнях факти можуть бути підставою для порушення Президентом України перед компетентними органами питання про проведення в установленому законом порядку перевірки цих фактів".
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22.03.2021 20:12 Ответить
Я смотрю, на ваши картинки, где вы везде тычете порошнеко. Где в тему, где не в тему.
Так вот в деле Стерненко есть действительно рука Порошенко!
Мне эти юридические отмазки Порошенко ни к чему. Я человек простой. Когда вижу, что ублюдка назначает президент, причем пожизненно, то вот это блеяние про не проверки, не знакомства... Если человек ответственный, то пусть думает, где раздает свои подписи и где размахивает печатью! Тем более, что он с гордостью заявлял сколько он реформ провел. Вот цена этим реформам! Все ублюдки не в тюрьмах, а в тюрьмах патриоты!
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22.03.2021 21:16 Ответить
Кацап дєтєктхд
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22.03.2021 23:21 Ответить
по большому счету , порох сделал много вреда : имитация преобразований и выстраивание гос системы под себя пожизненно .... почему до сих пор активно в политике ? от страха всего лишиться ....
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23.03.2021 08:15 Ответить
Зрозуміло, у Вас єдиний беззареречний доказ Вашої фобії "я человек простой". Така собі аксіома на усі випадки.

P.S. Про які Ви малюнки тут говорите? Порох-то зробив багато, тут без питань. Але він і Вам (нам) залишав щось робити. А Ви (ми) це зробили?
От подумайти, є такий вислів:
"Не питай, що твоя країна може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для своєї країни!"(с)

Кеннеді
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22.03.2021 21:37 Ответить
протестующим за справедливость бить окна? власть до сих пор воспринимает украинцев за дебилов... никому кроме как ментов и сбушников (и то, если было задание ******** из ОП) это не нужно... даже Временная Поверенная США Квин сказала о провокации... а в украинских новостях говорят о беспорядках... так надо было порядок обеспечить...
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23.03.2021 05:38 Ответить
а вот в 3:33 какой-то пидорок знатный... улан, драгун... до ***********...
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23.03.2021 05:43 Ответить
може після цього зе зрозуміє , чому Байден не звонить ? бо нема про що балакати з рашистским блазенем .... Україна - це не банкова
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23.03.2021 08:06 Ответить
 
 