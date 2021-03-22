Проєкт "Без цензури": Вікна Зеленському далі битимуть частіше? ВIДЕО

Чому "Слуги народу" хочуть терміново розібратися із обмальованим Офісом президента, але не викликають на килим Степанова, який провалив вакцинацію? Чому бояться говорити про справу "вагнерівців" і не скликають позачергового засідання, присвяченого Ігорю Коломойському?

Дивіться про це у свіжому випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Якщо ви трохи пропустили, що до чого, то ось що трапилося. Увечері 20 березня на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили кілька вікон Офісу президента і залишили написи-графіті, в тому числі – із образами на адресу персонально Володимира Зеленського.

Тож влада сприйняла це дуууже близько до серця. І дійшла до маразму, намагаючись покласти відповідальність за графіті на Петра Порошенка.

Як проросійські ЗМІ маніпулюють протестами? Хто і навіщо хоче звинуватити Порошенка в тому, що він мало не сам малював графіті на стінах Офісу президента? Та чого насправді боїться Володимир Зеленський та його офіс?

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Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

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