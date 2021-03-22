Проєкт "Без цензури": Вікна Зеленському далі битимуть частіше? ВIДЕО
Чому "Слуги народу" хочуть терміново розібратися із обмальованим Офісом президента, але не викликають на килим Степанова, який провалив вакцинацію? Чому бояться говорити про справу "вагнерівців" і не скликають позачергового засідання, присвяченого Ігорю Коломойському?
Дивіться про це у свіжому випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Якщо ви трохи пропустили, що до чого, то ось що трапилося. Увечері 20 березня на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили кілька вікон Офісу президента і залишили написи-графіті, в тому числі – із образами на адресу персонально Володимира Зеленського.
Тож влада сприйняла це дуууже близько до серця. І дійшла до маразму, намагаючись покласти відповідальність за графіті на Петра Порошенка.
Як проросійські ЗМІ маніпулюють протестами? Хто і навіщо хоче звинуватити Порошенка в тому, що він мало не сам малював графіті на стінах Офісу президента? Та чого насправді боїться Володимир Зеленський та його офіс?
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Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
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Якщо російський танк начепить тризуб і синьо-жовтий стяг, то по них не можна стріляти ?
Так само і з зеленським.
Ворог є ворог.
А здание в чём виновато?
Там никого не было.
Кого они уговаривали выйти?
Просто, хотелось мордобоя, но что-то пошло не по сценарию.
Да, я против разрушения зданий ради разрушения.
Если в здании нет нужного вам субъекта, зачем его рушить?
https://www.youtube.com/watch?v=lXYtN442YVA
И ремонтировать его будут за наши общие деньги.
И давай без матов, здесь правила запрещают материться.
Щоб замість зрадника і ворога зешмарклі з'явився у нас нормальний президент який вболіває за Україну, та працює на перемогу і покращення життя україньців?
Его порохоботы сидят на Цензоре и смакуют ситуацию со Стерненко. Чтобы оторвать ж и выйти на Банковую им не хватает ни ума, ни мотивации.
Так там разом із тии суддею було іще 49. Та він їх, напевно і ніколи не бачив. Та й не підписати той https://www.president.gov.ua/documents/822015-18477 указ він не мав права згідно статті 80 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text Закону України про судоустрій
"Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя, без перевірки додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи кваліфікаційного оцінювання кандидатів.
Будь-які звернення щодо кандидата на посаду судді не перешкоджають його призначенню на посаду. Викладені в таких зверненнях факти можуть бути підставою для порушення Президентом України перед компетентними органами питання про проведення в установленому законом порядку перевірки цих фактів".
Так вот в деле Стерненко есть действительно рука Порошенко!
Мне эти юридические отмазки Порошенко ни к чему. Я человек простой. Когда вижу, что ублюдка назначает президент, причем пожизненно, то вот это блеяние про не проверки, не знакомства... Если человек ответственный, то пусть думает, где раздает свои подписи и где размахивает печатью! Тем более, что он с гордостью заявлял сколько он реформ провел. Вот цена этим реформам! Все ублюдки не в тюрьмах, а в тюрьмах патриоты!
P.S. Про які Ви малюнки тут говорите? Порох-то зробив багато, тут без питань. Але він і Вам (нам) залишав щось робити. А Ви (ми) це зробили?
От подумайти, є такий вислів:
"Не питай, що твоя країна може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для своєї країни!"(с)
Кеннеді