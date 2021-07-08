Медведчук прибыл в Печерский суд. ВИДЕО

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, прибыл на заседание Печерского районного суда города Киева. Сегодня будет рассматриваться вопрос о продолжении меры пресечения нардепу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Перед тем, как зайти в здание суда, Медведчук коротко пообщался со СМИ. Он заявил, что мера пресечения в виде домашнего ареста не должна быть продолжена, так как для этого нет "никаких законных оснований".

"Я расцениваю это как шаг, направленный на ограничение моих функций, моих действий, моих полномочий и как оппозиционного политика, и как народного депутата", - подчеркнул он.

Отмечается, что Медведчук надеется на справедливое решение суда.

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Как сообщалось ранее, Печерский районный суд продлил досудебное расследование по делу лидера фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который с 13 мая находится под домашним арестом.

Следующее заседание по делу, на котором суд рассмотрит продление сроков пресечения Виктору Медведчуку, должно состояться сегодня, 8 июля, в 9:30.

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.