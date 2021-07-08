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Медведчук прибыл в Печерский суд. ВИДЕО

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, прибыл на заседание Печерского районного суда города Киева. Сегодня будет рассматриваться вопрос о продолжении меры пресечения нардепу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Перед тем, как зайти в здание суда, Медведчук коротко пообщался со СМИ. Он заявил, что мера пресечения в виде домашнего ареста не должна быть продолжена, так как для этого нет "никаких законных оснований".

"Я расцениваю это как шаг, направленный на ограничение моих функций, моих действий, моих полномочий и как оппозиционного политика, и как народного депутата", - подчеркнул он.

Отмечается, что Медведчук надеется на справедливое решение суда. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Медведчука: Суд продлил сроки расследования до 11 ноября

Как сообщалось ранее, Печерский районный суд продлил досудебное расследование по делу лидера фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который с 13 мая находится под домашним арестом. 

Следующее заседание по делу, на котором суд рассмотрит продление сроков пресечения Виктору Медведчуку, должно состояться сегодня, 8 июля, в 9:30. 

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Медведчук Виктор (1789) суд (25111)


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Топ комментарии
+6
шоу для зе-быдла...
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08.07.2021 09:47
+3
і де ссучений нацкорпус, чому не закинили мертвечука в мусорний контейнер?
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08.07.2021 10:12
+2
Домашний арест нужно заканчивать и садить холуя Кремля пожизненно на нары!
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08.07.2021 10:01
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шоу для зе-быдла...
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08.07.2021 09:47 Ответить
Можуть "справедливо" і не продовжити цей строк.
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08.07.2021 09:48 Ответить
А покакать сьодні ходив чи ні?
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08.07.2021 09:50 Ответить
За Стуса нужен Мертвечук
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08.07.2021 09:56 Ответить
Домашний арест нужно заканчивать и садить холуя Кремля пожизненно на нары!
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08.07.2021 10:01 Ответить
хто ж его посадит, он же памятник руцькому міру
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08.07.2021 10:42 Ответить
і де ссучений нацкорпус, чому не закинили мертвечука в мусорний контейнер?
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08.07.2021 10:12 Ответить
Аваков команду не давав бо Коломойський заборонив.
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08.07.2021 10:37 Ответить
Квартальное шоу для идиотов 73% продолжается. Кстати, спонсирование терроризма предусматривает содержание в сизо, а не домашний арест. Так что зебилы, вас опять *******.
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08.07.2021 10:40 Ответить
Медведчук прибув до Печерського суду - Цензор.НЕТ 3599
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08.07.2021 10:45 Ответить
На нары петуха.
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08.07.2021 10:54 Ответить
Мертвечука на нары!
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08.07.2021 10:58 Ответить
шоб не выкрутился его надо мочить в сортире, как кум сказал
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08.07.2021 11:00 Ответить
Ты не оппозиция, ты враг и представитель оккупанта. Тебе вообще гражданство Украины надо изъять.
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08.07.2021 11:15 Ответить
Этого трижды предателя сажать надо, а не сопли размазывать!
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08.07.2021 12:38 Ответить
Не ужели никто не грохнет этот путинского жопализа Медведчука!! Воздух вокруг на сотни километров станет Чище!! На ТВ сегодня вообще наступила красота!!Закрыли черноротым ОПОЖОПАВЦАМ три канала и теперь можно нормально отдохнуть у ТВ! надо бы ещё закрыть рот ещё одному фашисткому пророссийскому каналу на котором собирается вся пророссийская хрень, это канал НАШ!! на котором собраются все враги Украины, все гавняные пророссийские журналисты УКраины и пророссийская шпана типа Мураева, Спивака, Бужанского, Шуфрича Лукаш, Добкин- -попкин и прочие российские шавки и льют грязь на нашу Украину и её защитников и патриотов!! это ничего общего с демократией не имеет . Это открытый заговор против Украины!!
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08.07.2021 12:55 Ответить
 
 