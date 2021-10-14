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Новости Видео Умер нардеп Поляков
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Обнародованы записи бодикамер полицейских, остановивших автомобиль с нардепом Поляковым. ВИДЕО

Стали известны новые обстоятельства смерти народного депутата Антона Полякова.

В эфире телеканала "Украина 24" показали кадры реанимации депутата, информирует Цензор.НЕТ.

"На видео четко зафиксировано, как полицейские, четко выполняя нормативные требования к ним, останавливая конкретный автомобиль, работают с включенными бодикамерами, чтобы ни у кого не было потом никаких сомнений. Все эти материалы в дальнейшем приобщены к материалам уголовного производства. Мы видим, как полицейские осуществляют первые реанимационные мероприятия. В дальнейшем, к ним присоединилась скорая. Мы видим дефибриллятор", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, на месте происшествия были найдены два катетера с неким бурым веществом, "природу которого еще предстоит выяснить".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые результаты экспертиз по делу об убийстве нардепа Полякова появятся минимум через неделю, - Монастырский

Енин подчеркнул, что в деле допрошены дополнительные свидетели. Также выясняется, как метадон попал в организм Полякова. Енин добавил, что сам по себе метадон не несет смертельной опасности.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Его нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Автор: 

смерть (9232) Енин Евгений (328) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+32
Там вопросы не к патрульным полицейским. Там вопросы к типа "такситу" с сильным криминальным душком. И к типа "знакомому", который "возил" Полякова", и который тоже оказался кавказцем с еще большим душком.
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14.10.2021 01:19
+30
Метадон - найдешевша наркотична речовина. наркоман Зеленський підтвердить
Поляков - далеко не найбідніша людина. З оцими нюансами іще доведеться розбиратись.
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14.10.2021 01:28
+26
Яка притомна людина буде змішувати метадон і алкоголь? Поляков не виглядав ідіотом аж ніяк. Висновок напрошується сам.
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14.10.2021 01:35
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Метадон с алкоголем - верная смерть. Их нельзя смешивать.
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14.10.2021 01:11 Ответить
Метадон - найдешевша наркотична речовина. наркоман Зеленський підтвердить
Поляков - далеко не найбідніша людина. З оцими нюансами іще доведеться розбиратись.
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14.10.2021 01:28 Ответить
100%! все кто при бабках там коксиком балуются... а это нам лапшу на уши вешают!

в катетерах будет метадон, естественно, и дело закроют!
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14.10.2021 11:19 Ответить
Я от наприклад, не знав цього факту. Мабуть не у тих колах тусуюсь. Та і, відверто кажучи, алкоголь майже не вживаю. Наркоту тим більше.
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14.10.2021 13:37 Ответить
Это медики хорошо знают. Так же как и смешение психотропов с алкоголем приводят к брадикардия то есть остановке сердца. Какого то русского актера так убили. Он в Интернах снимался.
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14.10.2021 14:27 Ответить
Там вопросы не к патрульным полицейским. Там вопросы к типа "такситу" с сильным криминальным душком. И к типа "знакомому", который "возил" Полякова", и который тоже оказался кавказцем с еще большим душком.
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14.10.2021 01:19 Ответить
Вообще депутаты могли бы повнимательнее присмотреться к своим помощникамДепутаты статус помощника раздают налево и направо .
в условиях войны и гадкого северного соседа , около каждого депутата прикрепился фсбэшник и криминал .
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14.10.2021 01:26 Ответить
Він не був схожим ні на наріка, ні на алкаша. На відміну від ЗЕнарко.
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14.10.2021 01:37 Ответить
Він був в майбахах - це вже про дещо говорить.
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14.10.2021 04:56 Ответить
У меня тоже вопросик сам не знаю к кому: как часто полицейские случайно останавливают такси с мёртвыми депутатами, да ещё и чинно всё на камеры снимают, "чтобы ни у кого не было потом никаких сомнений"? Какое удивительное совпадение, согласитесь.
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14.10.2021 11:35 Ответить
Если нарушение не было сделано специально именно перед самым носом полиции. Тут можно только гадать. А вот то, что обнаружение записей с камер наблюдения на улице заставило власть кардинально поменять свои версии, а "таксиста" свои показания - это 1000% факт. Первоначальный номер не прошел и теперь пытаются найти пути отхода.
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14.10.2021 12:03 Ответить
Траванули Полякова 100%
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14.10.2021 01:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=A1477yvgNTo https://www.youtube.com/watch?v=A1477yvgNTo


Masked Wolf - Astronaut In The Ocean (Bass Boosted)
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14.10.2021 01:32 Ответить
У мене ще спочатку склалось враження, що поліцейським дали наводку на це таксі. Може вони дійсно не знали, кого саме рятують, але рятувати ж почали одразу, наче точно знали.

Полякова отруїли метадоном, спочатку підпоївши.
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14.10.2021 01:32 Ответить
Яка притомна людина буде змішувати метадон і алкоголь? Поляков не виглядав ідіотом аж ніяк. Висновок напрошується сам.
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14.10.2021 01:35 Ответить
Этого депутата и Скороход продвигали определенные люди, которые были их помощниками, потому они вышли из фракции и вели свою какуюто непонятную игру. Я думаю, смерть была случайной от передозировки - сперва выпивали в ресторане, потом ездили несколько часов под кайфом в машине, машина для Полякова все время была позади, те это был вечер отдыха для Полякова, но вышло как вышло...
Украинске-депутато-облико-морале - в любого ткни и будет какоето больное на голову или наркоман, или насильник, или сутенер, или мелкий мафиози-владелец ломбардов, или владелец прачечных и тп)
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14.10.2021 02:00 Ответить
Кем бы не были наши депутаты вообще и Поляков конкретно, мне ясно одно : они не самоубийцы!
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14.10.2021 05:18 Ответить
Якщо дивитись на поточний стан суспільства загалом, то стає очевидним, що нагору "спливає" здебільшого усіляке лайно, у той час, як у цивілізованих країнах нагору йдуть переважно найкращі, хоча і в них тренд потроху змінюється на популістичний вектор.

У чому причини на мій погляд?
1. "Червона" епоха на 1/6 суші залишила у спадок руїни перш за все у психології величесзної кількості людей. На Заході суспільство налаштоване на віру у власні сили та можливості та спирається на верховенство законів (права). У нас залишаються безкарними нахабність та шулерство, які продукують ще більший рівень нахабності та шулерства.
2. Популізм, як ракова пухлина, дає метастази по всьому світу.
3. Нарваність стала трендом, який ніби веде до успіху.

Як викорінити?
Мій рецепт один -- на Заході він називається праймеріз для політиків, відкриті конкурси для посадовців. Має бути конкуренція всередині партій, не потрібно месій, не буває незамінних.
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14.10.2021 13:52 Ответить
Не згоден, радянський народ з брежнєвської конституції дійсно створено, він вірить фейкам. Декомунізація, повна, як державна політика, може щось змінити. Хоча пролетаріат змінюється в ногу з часом, але по суті той же
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14.10.2021 19:41 Ответить
Як він змінюється добре видно за підсумками голосувань у 2019 році.
Декомунізація безперечно МОЖЕ щось змінити. Питання тільки за який період часу?
А от внутріпартійна конкуренція змінить доволі швидко.

З чим власне ти не згоден я відверто кажучи не зрозумів.
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14.10.2021 20:28 Ответить
Якась маячня...
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14.10.2021 14:42 Ответить
В операции по ликвидации депутата задействованы гораздо больше людей, чем блеют эти профессионалы широкого профиля. При иудотеррористической диктатуре кроме пурги ничего не может быть.
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14.10.2021 02:06 Ответить
Ага, так і уявляю, депутат верховної ради у падіку на воскресенці ширяється метадоном запиваючи сивухою з горла... Авжеж вірю!

https://www.youtube.com/watch?v=pXRviuL6vMY

twenty one pilots: Stressed Out
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14.10.2021 02:10 Ответить
Если все конкурирующие группировки включили теледурачка, значит это убийство их общий идеологический интерес.
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14.10.2021 02:13 Ответить
Так отож...якщо б приймав метадон постійно, то не змішував би.
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14.10.2021 02:15 Ответить
Интерес хозяев, которые стоят над ними.
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14.10.2021 02:31 Ответить
Енин добавил, что сам по себе метадон не несет смертельной опасности.
Смертельно опасны Зетадон и Ермакодон
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14.10.2021 02:17 Ответить
Метадон використовується в замінній терапії при наркоманії, у продажі, навіть за рецептом, його немає.
то таки отруєння.
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14.10.2021 02:25 Ответить
А кто может продавать в аптеках без рецепта метадон, если в сочетании с широкодоступным и широкоиспользуемым алкоголем он может быть смертельно опасным. О бинарных взрывчатых веществах слыхали? Это - к примеру.
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14.10.2021 05:16 Ответить
у нас по пять лабораторий накрывают в год --- там колотят все что угодно и любители ..повеселиться.. знают где эту дрянь купить и сколько это стоит --- в аптеках и атб это не продают и мажоры прекрасно знают у кого наркоту можно купить
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14.10.2021 07:58 Ответить
Ну а остальные наркотики получается можно в пью зайти купить
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14.10.2021 08:55 Ответить
Сейчас офшорным клоунам главное - не запутаться в версиях и не выйти на самих себя.
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14.10.2021 06:27 Ответить
Они уже давно вышли на себя.
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14.10.2021 07:35 Ответить
Да сдох, да и хрен с ним. Думайте как сами будете выживать, за вас это никто не сделает.
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14.10.2021 07:33 Ответить
Главное, что это раскручивают по Ахмет-ТВ. Почему- думай-ТЕ головой, а не дупой, как в 2019-м.
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14.10.2021 07:42 Ответить
Полицейских могут уволить, за то что сорвали секретную операцию слуг народа. Это вам не Вагнергейт.
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14.10.2021 07:43 Ответить
а почему не рассматривают версию . зачем полякову таскать при себе 10 000 грн и 800 долларов . может он у этих урюков и купил метадон . потом в машине был банальный передоз и что бухой урюк был за рулем после выезда из кабака и не захлебнулся ли антон рвотными массами . когда лежал на задней сидушке --- короче сделают все как надо у нас самые лучшие следователи . а генпрокурорша вся своя и надежна как корабельная сосна
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14.10.2021 07:50 Ответить
Да кому нужно было его убивать? Кто он такой? Что он там такого секретного поведал? Что деньги раздавали, это новость бешенная? Да тут более серьезные расследования провели - и по вагнергейту, и по оффшорам, и по квартирам - и что? Да им всем пох. Им хоть в глаза ссы, хоть под нос неопровержимые доказательства их вины предоставь - морду кирпичом сделают и продолжат воровать еще больше. Они не бандюки, они- "какаяразницы", им похер на все.
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14.10.2021 08:08 Ответить
И Сашка Музычко и Гангадзе и Полякова их не убивали. Их демонстративно казнили, чтобы больше не было в царстве-государстве желающих так делать.
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14.10.2021 10:46 Ответить
...так поступать.
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14.10.2021 10:49 Ответить
Как поступать? Что он сделал такого?? В таком случае завтра должны завалить Лероса, Дубинского, Рябошапку, Гончарука, вот ту депутатку, которая не голосовала по олигархам и т.д. и т.п.)) Хватит теорий заговора, это Поляков и нафуй никому не впал.
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14.10.2021 11:36 Ответить
А гдебодикамы тех что пьяненького депутата недавно принимали когда он в дтп попал?
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14.10.2021 08:56 Ответить
Відео з тих бодікамів неінформативне, бо світло Венери при проходженні через газовий міхур метану заломилося, і викликало засвітку матриць відеокамер. Доведено Київським інститутом судових експертиз на чолі з виродком О.Рувіним
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14.10.2021 10:03 Ответить
Да подумаешь, катетеры с бурым веществом каждый в кармане носит))))
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14.10.2021 08:58 Ответить
Придурочні мєнти долучать до доказів зіпсовані периферичні венозні катетери зі слідами крові, що згорнулася (буроє вєщєство, ага) які намагались встановити в тіло працівники "швидкої". Імбецили з МВС під керівництвом слуги ідіота можуть навіть встановити, що цими катетерами і вбили нещасного блазнейоба. Це буде навіть хітовіше за замах на Толіка-тепловізора часів правління шоколадного олігарха.
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14.10.2021 09:55 Ответить
Господи! Та правоохоронці за 1,5 місяці ще навіть Трухіна не допитали, куди там встановити обставини смерті Полякова! Це вам не "я вбила Еріку".
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14.10.2021 09:06 Ответить
Трухін - це живе недоторкане тіло. Поляков - неживе недоторкане тіло. Блазнейобам не потрібні докази про бухового нардепа за кермом. Як і не потрібні свідчення Бурби у справі про вагнергейт. А той факт, що обдовбаний метадоном нардеп набухався до поросячого вереску і зловив зупинку серця - це ж справа державної ваги, питання національної безпеки (на рівні з "замахом" на ходячий гаманець Блазня - на самого Кефіра)
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14.10.2021 09:48 Ответить
Скільки ж уваги до смерті одного недоторканого тіла. І в анус трупа заглянуть, і блювоту під мікроскопом передивляться, і машину, в якій тіло куралесило, розберуть на гвинтики, і обстежать кожен квадратний міліметр тарілки з ресторану, з якої тіло при житті жерло. Аби ж ви, ментівські виродки, так розслідували вбивство кацапами розвідника Хараберюша, справу діамантових прокурорів.
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14.10.2021 09:29 Ответить
Та фігня то все.... квартал95 банда студія можуть наробити будь якого відео.
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14.10.2021 09:50 Ответить
І в кого, крім членів "зеленбуду", тепер повернеться язик сказати, що трухін не був за кермом? Бо якби не був, то подібними відео зі всіх ракурсів були б заповнені сторінки і передачі тих 30 змі, що швиденько прибрали новину про дтп з трухіним.
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14.10.2021 10:08 Ответить
Де, з ким і що він пив, швидше за все підсипали в напої.
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14.10.2021 10:33 Ответить
Видео на ютубе уже удалили, власти везде это видео зачищают, значит она причастна ко всему этому
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14.10.2021 17:13 Ответить
 
 