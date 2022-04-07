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Оккупация ЧАЭС: как выглядит станция после пребывания там российских военных. ВИДЕО

Российские военные, оккупировавшие Чернобыльскую АЭС с 24 февраля по 31 марта, оставили после себя страшный беспорядок и разграбленное ремонтно-техническое оборудование. Но попасть в особо важные зоны оккупантам, к счастью, так и не удалось.

Об этом говорится в материале проекта "Украинский свидетель", передает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС с первого дня полномасштабного вторжения, 24 февраля. С тех пор они держали в заложниках всех оказавшихся на станции: нацгвардейцев, охранявших объект и сотрудников атомной станции. Во время своего пребывания на станции оккупанты начали устанавливать свои "порядки".

"Когда здесь жили наши военные, здесь был порядок и чистота. То, что вы сейчас видите – следствие пребывания здесь, так называемых, орков", – рассказывает работник админздания, демонстрируя разгромленное помещение.

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Оккупанты даже пытались проникнуть в ядерное хранилище за несколько дней до ухода из станции. Как отмечают сотрудники станции, хранилище ядерных отходов, а иногда его еще называют ЦХОЯТ, это самое опасное место в зоне отчуждения. Они попытались пройти систему автоматического допуска с помощью украинского военного, но это не удалось.

"Мы были второй группой, которая сюда приехала, поэтому мы знали куда мы едем. Страха как такового не было. Была тревожность", - рассказывает работник станции.

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Кроме ограбления административного здания, оккупанты также совершали акты мародерства в гостинице рядом со станцией. А еще части русских военных вместо награбленного имущества пришлось везти домой только радиационное облучение, ведь с первого дня войны они находились в Рыжем лесу.

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Напомним, медиапроект Украинский свидетель (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Если вы стали Украинским Свидетелем и у вас есть видеоматериалы с места событий: разрушенная инфраструктура, результаты обстрелов, подбитая вражеская техника, проукраинские митинги — присылайте, пожалуйста, нам на почту [email protected]

Мы подготовим материалы к публикации и сделаем так, чтобы их увидел весь мир!

оккупация (10143) ЧАЭС (566)


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Топ комментарии
+16
оно то так.
но, как бы у нас нет возможноси по дивизии держать на каждый населеный пункт а уврага преимущество было - внзапный удар делалася с любой стороны.

ну и Люся +Писькограй готовили Шашлыки а не армию мобиизировали
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07.04.2022 14:28
+11
Нацгвардия и руководство страны в целом наконец-то сделает выводы о том, как надо по-настоящему охранять и оборонять стратегические объекты?...
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07.04.2022 14:22
+9
Харків, відльоти наших гаубиць, мабуть БК підвезли, а то щось було тихо Приємно, але гучно
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07.04.2022 14:24
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Нацгвардия и руководство страны в целом наконец-то сделает выводы о том, как надо по-настоящему охранять и оборонять стратегические объекты?...
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07.04.2022 14:22 Ответить
оно то так.
но, как бы у нас нет возможноси по дивизии держать на каждый населеный пункт а уврага преимущество было - внзапный удар делалася с любой стороны.

ну и Люся +Писькограй готовили Шашлыки а не армию мобиизировали
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07.04.2022 14:28 Ответить
Харків, відльоти наших гаубиць, мабуть БК підвезли, а то щось було тихо Приємно, але гучно
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07.04.2022 14:24 Ответить
Чугуїв наш чи орків? Бо пишуть, що Малинівку за Чугуєвом звільнили.
Мабуть вільні частині з-під Києва направили на поступове звільнення Харьківщини.
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07.04.2022 15:51 Ответить
Зараз не можу сказати, була бойня. Маю там колєгу, може дозвонюся. Малинівка одразу була в окупації, бо сунули на Чугуєвський аеродром. Але літуни вшилися, може там забили якісь ангари
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07.04.2022 16:07 Ответить
Ну що тут сказати? Відчувається що радіакції поменшало. Частину лапті повезли з собою до Бульбашії.
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07.04.2022 14:31 Ответить
Орки - вони і у Чорнобилі орки, тут нічого коментувати
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07.04.2022 14:41 Ответить
Приблизно так, як виглядала відразу після аварії!
Шкода, що радіоактивні відходи не покрали на сувеніри!
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07.04.2022 14:52 Ответить
В Донецькому апорту були наші воїни кіборги, а в Маріуполі термінатори.
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07.04.2022 14:52 Ответить
 
 