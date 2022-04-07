Оккупация ЧАЭС: как выглядит станция после пребывания там российских военных. ВИДЕО

Российские военные, оккупировавшие Чернобыльскую АЭС с 24 февраля по 31 марта, оставили после себя страшный беспорядок и разграбленное ремонтно-техническое оборудование. Но попасть в особо важные зоны оккупантам, к счастью, так и не удалось.

Об этом говорится в материале проекта "Украинский свидетель", передает Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС с первого дня полномасштабного вторжения, 24 февраля. С тех пор они держали в заложниках всех оказавшихся на станции: нацгвардейцев, охранявших объект и сотрудников атомной станции. Во время своего пребывания на станции оккупанты начали устанавливать свои "порядки".

"Когда здесь жили наши военные, здесь был порядок и чистота. То, что вы сейчас видите – следствие пребывания здесь, так называемых, орков", – рассказывает работник админздания, демонстрируя разгромленное помещение.

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Оккупанты даже пытались проникнуть в ядерное хранилище за несколько дней до ухода из станции. Как отмечают сотрудники станции, хранилище ядерных отходов, а иногда его еще называют ЦХОЯТ, это самое опасное место в зоне отчуждения. Они попытались пройти систему автоматического допуска с помощью украинского военного, но это не удалось.

"Мы были второй группой, которая сюда приехала, поэтому мы знали куда мы едем. Страха как такового не было. Была тревожность", - рассказывает работник станции.

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Кроме ограбления административного здания, оккупанты также совершали акты мародерства в гостинице рядом со станцией. А еще части русских военных вместо награбленного имущества пришлось везти домой только радиационное облучение, ведь с первого дня войны они находились в Рыжем лесу.

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Напомним, медиапроект Украинский свидетель (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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