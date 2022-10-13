Обстрел Николаева: количество погибших возросло до пяти. ВИДЕО

Число погибших в результате ракетных обстрелов многоэтажки в Николаеве 13 октября возросло до пяти.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасатели ГСЧС извлекли из-под завалов тело еще одной женщины. Ей было всего 32 года…", - говорится в сообщении.

Ранее в ГСЧС Украины в Николаевской области сообщали, что по состоянию на 15.00 из-под завалов извлекли тело 39-летнего мужчины.

Таким образом, количество погибших от ночного обстрела Николаева возросло до 5 человек. Ранее сообщалось о двух погибших. Еще один погибший - из-за обстрела спасательной станции.

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