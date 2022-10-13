Обстрел Николаева: количество погибших возросло до пяти. ВИДЕО
Число погибших в результате ракетных обстрелов многоэтажки в Николаеве 13 октября возросло до пяти.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, информирует Цензор.НЕТ.
"Спасатели ГСЧС извлекли из-под завалов тело еще одной женщины. Ей было всего 32 года…", - говорится в сообщении.
Ранее в ГСЧС Украины в Николаевской области сообщали, что по состоянию на 15.00 из-под завалов извлекли тело 39-летнего мужчины.
Таким образом, количество погибших от ночного обстрела Николаева возросло до 5 человек. Ранее сообщалось о двух погибших. Еще один погибший - из-за обстрела спасательной станции.
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Боже, увійшли погани в твою спадщину, сплюгавили храм твій святий, зробили купу румовищ з України;
віддали трупи твоїх слуг птиці небесній на поживу, тіло твоїх побожних - земному звірю.
Пролили кров їхню, немов воду, довкола України, і нікому було ховати.
Ми стали глумом для сусідів наших, наругою та сміховиськом для всіх. що навколо нас.
Докіль, о Господи? Чи будеш гніватись повіки? Палатиме, немов вогонь, твоя ревність?
Вилий твій гнів на поган, що тебе не знають, і на царства, що твого імени не прикликають.
Вони бо Якова пожерли й оселю його зруйнували.
Не згадуй проти нас провин предків; хай прийде небарно нам назустріч твоє милосердя, бо ми вельми нужденні стали.
Поможи нам, о Боже нашого спасіння, слави імени твого ради; визволь нас, прости нам гріхи наші імени твого ради.
Чому б погани мали говорити: «Де їхній Бог?» Нехай погани перед очима нашими дізнають відплату за пролиту кров слуг твоїх!
Нехай до тебе дійде стогін бранця! Могутністю руки твоєї визволь призначених на смерть!
І поверни всемеро сусідам нашим у лоно їхній глум, яким, о Господи, глумились над тобою.
Ми ж твій народ й отара твоєї пастви будемо дякувати тобі повіки і з роду в рід хвалу твою звіщати
***
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]