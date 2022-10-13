Обстріл Миколаєва: кількість загиблих зросла до п’яти. ВIДЕО

Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхівки у Миколаєві 13 жовтня зросла до п’яти.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ

"Рятувальники ДСНС дістали з-під завалів тіло ще однієї жінки. Їй було усього 32 роки…", - йдеться в повідомленні.

Раніше в ДСНС України в Миколаївській області повідомляли, що станом на 15.00, з-під завалів дістали тіло 39-річного чоловіка.

Таким чином кількість загиблих від нічного обстрілу Миколаєва зросла до 5 осіб. Раніше повідомлялося про двох загиблих. Ще один загиблий - через обстріл рятувальної станції.

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