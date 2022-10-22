Родственники военнопленных провели акцию в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Министерства иностранных дел Украины на Михайловской площади в Киеве прошла акция относительно обмена пленными.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники призвали к давлению на Россию по выполнению Женевской конвенции об обращении с военнопленными, а также содействии обмену всех на всех.





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"Мы требуем справедливости. Верните всех пленных. Они боролись за нашу жизнь, мы боремся за их свободу", - отмечали люди на Михайловской площади.



Фото и видео: Олег Богачук

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Напомним, что Женевская конвенция об обращении с военнопленными, принятая в 1949 году, - международный договор, закрепляющий в международном праве нормы гуманного отношения во время войны. Нормы документа обязано выполнять государство, содержащее военнопленного. Конвенция предусматривает обязательное гуманное обращение с военнопленными, интернирование (перемещение) их в специальные лагеря, имеющие надлежащие условия содержания и расположенные в безопасных местах.

Согласно документу, репатриация (возвращение в страну происхождения) военнопленных происходит после окончания войны. Ранее репатриации подлежат: неизлечимые раненые и больные, умственная или физическая пригодность которых кажется существенно ухудшившейся; раненые и больные, которые, по мнению врачей, вероятно, не выздоровеют в течение года, состояние которых требует ухода и умственная или физическая пригодность которых кажется существенно ухудшившейся; раненые и больные, которые выздоровели, но умственная или физическая пригодность которых представляется существенно ухудшившейся надолго.