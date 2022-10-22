РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12547 посетителей онлайн
Новости Видео Обмен пленными Война
4 934 9

Родственники военнопленных провели акцию в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Министерства иностранных дел Украины на Михайловской площади в Киеве прошла акция относительно обмена пленными.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники призвали к давлению на Россию по выполнению Женевской конвенции об обращении с военнопленными, а также содействии обмену всех на всех.

Родственники военнопленных провели акцию в Киеве 01
Родственники военнопленных провели акцию в Киеве 02

Смотрите также: Освобожденные в результате обмена женщины. ФОТОрепортаж

Родственники военнопленных провели акцию в Киеве 03
Родственники военнопленных провели акцию в Киеве 04
Родственники военнопленных провели акцию в Киеве 05
Родственники военнопленных провели акцию в Киеве 06

Смотрите также: Среди возвращенных из плена есть попавшие к россиянам задолго до полномасштабного вторжения, - Зеленский. ВИДЕО

Родственники военнопленных провели акцию в Киеве 07
Родственники военнопленных провели акцию в Киеве 08
Родственники военнопленных провели акцию в Киеве 09

"Мы требуем справедливости. Верните всех пленных. Они боролись за нашу жизнь, мы боремся за их свободу", - отмечали люди на Михайловской площади.


Фото и видео: Олег Богачук

Читайте также: Украина и РФ ведут переговоры по обмену "всех на всех", - Буданов

Напомним, что Женевская конвенция об обращении с военнопленными, принятая в 1949 году, - международный договор, закрепляющий в международном праве нормы гуманного отношения во время войны. Нормы документа обязано выполнять государство, содержащее военнопленного. Конвенция предусматривает обязательное гуманное обращение с военнопленными, интернирование (перемещение) их в специальные лагеря, имеющие надлежащие условия содержания и расположенные в безопасных местах.

Согласно документу, репатриация (возвращение в страну происхождения) военнопленных происходит после окончания войны. Ранее репатриации подлежат: неизлечимые раненые и больные, умственная или физическая пригодность которых кажется существенно ухудшившейся; раненые и больные, которые, по мнению врачей, вероятно, не выздоровеют в течение года, состояние которых требует ухода и умственная или физическая пригодность которых кажется существенно ухудшившейся; раненые и больные, которые выздоровели, но умственная или физическая пригодность которых представляется существенно ухудшившейся надолго.

Автор: 

акция (2425) военнопленные (1070) Киев (25521) МИД (6949) Богачук Олег (1462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дебальцеве, Оленівка, Врадіївка, Іловайськ...

Не забудемо нищення нації!!!
показать весь комментарий
22.10.2022 16:14 Ответить
да мы тоже ваших кацапов(и не только) не хило проредили
показать весь комментарий
22.10.2022 16:22 Ответить
нашого стада в німців багато, втекли курви... з арабами також чубитесь? Які ще здобутки?

На випадок якщо справу маю с великим патріотом
Дайте посилання на фото/відео вручення речей військовим за вашої участі, які більше ніде не засвічені.
показать весь комментарий
22.10.2022 18:39 Ответить
Дякуємо , Зе ! Дякуємо !
показать весь комментарий
22.10.2022 16:16 Ответить
Старшой у нас по обмену заместо Медведчука назначен Путиным некий Ермак. Можно его арестовать, как шпиона, переодеть в форму ВСУ на пару размеров больше и поменять на пленных. Чего ждать еще пару лет?
показать весь комментарий
22.10.2022 16:23 Ответить
А что слышно за нацгвардейцев, которых взяли в плен в Чернобыльской зоне?...
показать весь комментарий
22.10.2022 16:43 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2022 21:21 Ответить

показать весь комментарий
22.10.2022 21:22 Ответить
я спеціально не фіксував список тих, хто вимагає не брати в полон рашистських ублюдків. Подивіться на обличчя людей, що чекають повернення з полону своїх рідних і близьких. Як же у вас падлюк руки не відпадуть від тексту: не брати в полон нікаго? Убівать на мєстє.
А мінять наших людей, що в полоні на кого будете? на свою нікчемну задницю бота пригожинського?
показать весь комментарий
23.10.2022 12:18 Ответить
 
 