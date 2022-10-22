Родичі військовополонених провели акцію в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під будівлею Міністерства закордонних справ України на Михайлівському майдані у Києві пройшла акція щодо обміну полоненими.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Учасники закликали до тиску на Росію щодо виконання Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, а також сприяння обміну всіх на всіх.
"Ми вимагаємо справедливості. Поверніть всіх полонених. Вони боролися за наші життя, ми боремося за їх свободу", - наголошували люди на Михайлівському майдані.
Фото та відео: Олег Богачук
Нагадаємо, що Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, прийнята у 1949 році - міжнародний договір, який закріплює у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни. Норми документа зобов’язана виконувати держава, що утримує військовополоненого. Конвенція передбачає обов’язкове гуманне поводження з військовополоненими, інтернування (переміщення) їх до спеціальних таборів, що мають належні умови утримання і розташовані у безпечних місцях.
Згідно з документом, репатріація (повернення в країну походження) військовополонених відбувається після закінчення війни. Раніше репатріації підлягають: невиліковні поранені та хворі, розумова чи фізична придатність яких видається такою, що суттєво погіршилась; поранені та хворі, які, на думку лікарів, імовірно, не одужають протягом року, стан яких потребує догляду та розумова чи фізична придатність яких видається такою, що суттєво погіршилась; поранені та хворі, які одужали, але розумова чи фізична придатність яких видається такою, що суттєво погіршилася надовго.
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На випадок якщо справу маю с великим патріотом
Дайте посилання на фото/відео вручення речей військовим за вашої участі, які більше ніде не засвічені.
А мінять наших людей, що в полоні на кого будете? на свою нікчемну задницю бота пригожинського?