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Родичі військовополонених провели акцію в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Міністерства закордонних справ України на Михайлівському майдані у Києві пройшла акція щодо обміну полоненими.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники закликали до тиску на Росію щодо виконання Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, а також сприяння обміну всіх на всіх.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Після критики з боку Зеленського Червоний хрест вимагає доступу до українських військовополонених

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Родичі військовополонених провели акцію в Києві 04
Родичі військовополонених провели акцію в Києві 05
Родичі військовополонених провели акцію в Києві 06

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Родичі військовополонених провели акцію в Києві 08
Родичі військовополонених провели акцію в Києві 09

"Ми вимагаємо справедливості. Поверніть всіх полонених. Вони боролися за наші життя, ми боремося за їх свободу", - наголошували люди на Михайлівському майдані.


Фото та відео: Олег Богачук

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Нагадаємо, що Женевська конвенція про поводження з військовополоненими, прийнята у 1949 році - міжнародний договір, який закріплює у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни. Норми документа зобов’язана виконувати держава, що утримує військовополоненого. Конвенція передбачає обов’язкове гуманне поводження з військовополоненими, інтернування (переміщення) їх до спеціальних таборів, що мають належні умови утримання і розташовані у безпечних місцях.

Згідно з документом, репатріація (повернення в країну походження) військовополонених відбувається після закінчення війни. Раніше репатріації підлягають: невиліковні поранені та хворі, розумова чи фізична придатність яких видається такою, що суттєво погіршилась; поранені та хворі, які, на думку лікарів, імовірно, не одужають протягом року, стан яких потребує догляду та розумова чи фізична придатність яких видається такою, що суттєво погіршилась; поранені та хворі, які одужали, але розумова чи фізична придатність яких видається такою, що суттєво погіршилася надовго.

Автор: 

акція (1455) військовополонені (936) Київ (19466) МЗС (4123) Богачук Олег (1457)


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Не забудемо нищення нації!!!
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22.10.2022 16:14 Відповісти
да мы тоже ваших кацапов(и не только) не хило проредили
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22.10.2022 16:22 Відповісти
нашого стада в німців багато, втекли курви... з арабами також чубитесь? Які ще здобутки?

На випадок якщо справу маю с великим патріотом
Дайте посилання на фото/відео вручення речей військовим за вашої участі, які більше ніде не засвічені.
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22.10.2022 18:39 Відповісти
Дякуємо , Зе ! Дякуємо !
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22.10.2022 16:16 Відповісти
Старшой у нас по обмену заместо Медведчука назначен Путиным некий Ермак. Можно его арестовать, как шпиона, переодеть в форму ВСУ на пару размеров больше и поменять на пленных. Чего ждать еще пару лет?
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22.10.2022 16:23 Відповісти
А что слышно за нацгвардейцев, которых взяли в плен в Чернобыльской зоне?...
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22.10.2022 16:43 Відповісти
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22.10.2022 21:21 Відповісти

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22.10.2022 21:22 Відповісти
я спеціально не фіксував список тих, хто вимагає не брати в полон рашистських ублюдків. Подивіться на обличчя людей, що чекають повернення з полону своїх рідних і близьких. Як же у вас падлюк руки не відпадуть від тексту: не брати в полон нікаго? Убівать на мєстє.
А мінять наших людей, що в полоні на кого будете? на свою нікчемну задницю бота пригожинського?
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23.10.2022 12:18 Відповісти
 
 