Профессор Киево-Могилянской Академии Гарань получил государственную награду Великобритании – Медаль Британской империи. ВИДЕО
Профессор Киево-Могилянской Академии, научный директор Фонда "Демократические Инициативы" Алексей Гарань был награжден государственной наградой Великобритании – Медалью Британской империи (BEM), от имени Его Величества Короля Чарльза ІІІ за вклад в развитие украинско-британского партнерства. Таким образом, профессор Гарань стал первым в Украине экспертом, получившим медаль от Короля Великобритании.
5 марта 2024 г. посол Великобритании Мартин Гаррис вручил Алексею Гараню, профессору политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", научному директору Фонда "Демократические Инициативы", государственную награду Великобритании – Медаль Британской империи (BEM) от имени Его Величества Короля Чарльза ІІІ за вклад в развитие украинско-британского партнерства, передает Цензор.НЕТ.
"Профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань является поборником демократического устройства в Украине, способствуя развитию нового поколения демократических лидеров, политиков и общественных активистов. Его работа и вклад других лидеров общественного мнения, особо хотел бы отметить Ирину Бекешкину, которая сделала очень много для развития гражданского общества и развития демократической Украины, очень важны для развития отношений между Соединенным Королевством и Украиной. И именно в знак признания этих ценных заслуг Его Величество Король наградил Алексея Гараня почетной медалью Британской империи", - подчеркнул Мартин Гаррисон, вручив награду лауреату.
Алексей Гарань, в свою очередь, поблагодарил британское посольство и все правительство страны за помощь, оказываемую Великобританией Украине в эти трагические дни российской агрессии. Он также отметил, что эта награда во многом является признанием системной работы всей команды "Деминициатив" на укрепление стратегического партнерства Великобритании и Украины в последние годы и особенно во время войны.
Особую благодарность ученый выразил исполнительному директору Фонда "Демократические инициативы" Петру Бурковскому, без которого, по его словам, эта аналитическая работа была бы невозможна.
"В настоящее время Петр Бурковский находится в рядах Вооруженных сил Украины, так что "Деминициатвы" работают сегодня на разных фронтах", – акцентировал Алексей Гарань.
