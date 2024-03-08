РУС
Профессор Киево-Могилянской Академии Гарань получил государственную награду Великобритании – Медаль Британской империи. ВИДЕО

Профессор Киево-Могилянской Академии, научный директор Фонда "Демократические Инициативы" Алексей Гарань был награжден государственной наградой Великобритании – Медалью Британской империи (BEM), от имени Его Величества Короля Чарльза ІІІ за вклад в развитие украинско-британского партнерства. Таким образом, профессор Гарань стал первым в Украине экспертом, получившим медаль от Короля Великобритании.

5 марта 2024 г. посол Великобритании Мартин Гаррис вручил Алексею Гараню, профессору политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия", научному директору Фонда "Демократические Инициативы", государственную награду Великобритании – Медаль Британской империи (BEM) от имени Его Величества Короля Чарльза ІІІ за вклад в развитие украинско-британского партнерства, передает Цензор.НЕТ.

"Профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань является поборником демократического устройства в Украине, способствуя развитию нового поколения демократических лидеров, политиков и общественных активистов. Его работа и вклад других лидеров общественного мнения, особо хотел бы отметить Ирину Бекешкину, которая сделала очень много для развития гражданского общества и развития демократической Украины, очень важны для развития отношений между Соединенным Королевством и Украиной. И именно в знак признания этих ценных заслуг Его Величество Король наградил Алексея Гараня почетной медалью Британской империи", - подчеркнул Мартин Гаррисон, вручив награду лауреату.

Читайте также: Опросы не фиксируют, что украинцы готовы идти на уступки ради окончания войны с Россией, - Гарань

Алексей Гарань, в свою очередь, поблагодарил британское посольство и все правительство страны за помощь, оказываемую Великобританией Украине в эти трагические дни российской агрессии. Он также отметил, что эта награда во многом является признанием системной работы всей команды "Деминициатив" на укрепление стратегического партнерства Великобритании и Украины в последние годы и особенно во время войны.

Особую благодарность ученый выразил исполнительному директору Фонда "Демократические инициативы" Петру Бурковскому, без которого, по его словам, эта аналитическая работа была бы невозможна.

Читайте также: Поддержка украинцами вступления в НАТО остается высокой, - Гарань

"В настоящее время Петр Бурковский находится в рядах Вооруженных сил Украины, так что "Деминициатвы" работают сегодня на разных фронтах", – акцентировал Алексей Гарань.

+12
ви, навіть не уявляєте, наскільки скромно живе, ця видатна людина.
08.03.2024 21:07 Ответить
+12
Зелешоблики,"дворняшки Єрмака" і навіть їхні блохи,обливали професора Гараня помиями всі 5-ть років,з моменту приходу до влади,і все тільки тому,що Гарань час від часу бував в ефірах каналу Скруджа Олексійовича,хоча його,як експерта кличуть всі,але якщо людина хоч раз побуває в етері "Прямого"- всякі безмозглі,бродячі абхазькі дворняшки вішають на них ярлик: ПОРОХОБОТ.
08.03.2024 22:05 Ответить
+8
Респект ! Заслужив !
08.03.2024 22:43 Ответить
Оце так заробив язиком...
08.03.2024 20:56 Ответить
Допистівся до медалі...
08.03.2024 20:57 Ответить
А Віслюк - рекордсмен Книгі Гіннеса по піздєжу, ********** до сотень тисяч трупів і мільйонів біженців! Оце так номер!
08.03.2024 22:34 Ответить
Зермаки оголосять його "іноагентом" і порушать кримінальну справу:
08.03.2024 23:21 Ответить
це достойна людина, не треба так
08.03.2024 22:47 Ответить
чим достойна? тільки конкретно
08.03.2024 23:01 Ответить
Прочитай Вікіпедію.
08.03.2024 23:23 Ответить
я вам свою вікі напишу, почитаєте
08.03.2024 23:33 Ответить
Нагорода заслужена хоча Гарань відосиками не зловживає.
08.03.2024 23:17 Ответить
Ура.
08.03.2024 21:01 Ответить
Є ще справжня професура в Україні. Навіть у гуманітаріїв.
08.03.2024 21:09 Ответить
08.03.2024 21:14 Ответить
Еліта української нації! Хоча, мудрому наріду слуги і младориги - еліта...
08.03.2024 22:33 Ответить
