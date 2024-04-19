В Кропивницком под судом проходит митинг в поддержку Червинского. ВИДЕО
Кировоградский районный суд, который находится в Кропивницком, рассматривает дело Романа Червинского, бывшего исполняющего обязанности руководителя части Сил спецопераций ВСУ. Тем временем под судом проходит акция в поддержку Червинского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участники акции в поддержку Романа Червинского, бывшего исполняющего обязанности руководителя части Сил спецопераций ВСУ, собрались под Кировоградским райсудом. Они держат плакаты в поддержку Червинского. Кроме того, водители, проезжающие мимо здания суда, сигналят в поддержку митингующих и Червинского.
Дело Романа Червинского
СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ с целью выкрасть самолет. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, рассказав об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в ведении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операцию на аэродроме "Канатово" согласовали с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.
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все по-плану...по-оманському плану....
"21 листопада в п'ятницю Перший «Євромайдан» почався саме зі столиці України - Києва. На Майдані Незалежності люди почали збиратися близько 22:00 і до кінця доби учасників мітингу нараховувалось близько 1500 осіб. На Майдан прийшли журналісти, громадські активісти, опозиційні політичні лідери."
Ти точно з крейсера "москва"!!! - люди збираються біля приміщення суду. Де їм ще збиратись, коли судять патріота.
А Майдан переміг не тому, що народ зібрався в Києві, а тому, що протести почалися по всій Україні даже в самих маленьких містечках. Були такі містечка де вийшла на протест аж ОДНА людина.
Найбільший потік починається з малесенької краплі. Тобі цього не зрозуміти, таварісч.
Якісь нікчемні подоляківські боти пішли - істеричні, але мені сподобалося, як в подоляківського бота пердак підірвало. Попий холодненької водички - провокатор.
Є якась ще мова, яку Ви знаєте ліпше?
Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы Time внесли их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрей Ермак. Средний чек за такое место от 10 до 30 млн долларов, Ермаку это стоило - 27 млн.
Главред Bellingcat Элиот Хиггинс считает, что так Ермак получает политические очки, чтобы претендовать на место Зеленского, потому что в конце мая Зеленский может перестать исполнять свои обязанности, в том числе "по причинам, связанным со здоровьем".
Забулися додати це: "Об этом со ссылкой на СМИ-иноагент Bellingcat написала журналист и телеведущая Олеся Лосева".
Ви на Bellingcat цю новину шукали?
А хто такий д'єрмак що він хоче президентську посаду зайняти? Він там саме через хрінпіду.
(Єремія, 5:30-31)
І сказав Господь Мойсею: «Візьми всіх вождів народу й повісь їх привселюдно перед Господом. Тоді гнів Господній відвернеться від Ізраїлю»
(Числа, 25:4)
Кожен зможе взяти участь у політкомпанії "Зєлю геть. Вибори", якщо поширить емблему політкомпанії - зелений круг перекреслений чорною стрічкою.
А я в квітні тобі то не писав? А ну пригадай? Тебе ж попереджали, тобі ж пояснювали, але ж.. що зробиш. Голобородька, напевно, передивився, чи то Кашпіровський з Чумаком постарались?
І що тепер? Весело, па-пріколу, хоть паржьом...
От пілять...
Маю таке передчуття, що ще трошки і порохоботи ту ЗЕсрань захищати будуть, щоб взагалі тій державі звіздець не настав. А Юлька ж така... гі-гі...
а тимчасово в.о. президента Зєлєнський має сісти по закону за усе: чисельні порушення Конституції, бездіяльність, кумівство, зраду, мародерство..... і надовго.. звісно, з усією бандою мародерів