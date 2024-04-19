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В Кропивницком под судом проходит митинг в поддержку Червинского. ВИДЕО

Кировоградский районный суд, который находится в Кропивницком, рассматривает дело Романа Червинского, бывшего исполняющего обязанности руководителя части Сил спецопераций ВСУ. Тем временем под судом проходит акция в поддержку Червинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники акции в поддержку Романа Червинского, бывшего исполняющего обязанности руководителя части Сил спецопераций ВСУ, собрались под Кировоградским райсудом. Они держат плакаты в поддержку Червинского. Кроме того, водители, проезжающие мимо здания суда, сигналят в поддержку митингующих и Червинского.

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Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ с целью выкрасть самолет. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, рассказав об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в ведении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операцию на аэродроме "Канатово" согласовали с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роману Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.

Автор: 

Кропивницький (540) митинг (2556) Червинский Роман (141)


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Топ комментарии
+34
ЗЕкривосуддя на ділі....

все по-плану...по-оманському плану....
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19.04.2024 18:12
+16
Free Roman Cervinskiy
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19.04.2024 18:19
+13
Волю Червінському!
а тимчасово в.о. президента Зєлєнський має сісти по закону за усе: чисельні порушення Конституції, бездіяльність, кумівство, зраду, мародерство..... і надовго.. звісно, з усією бандою мародерів
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19.04.2024 18:49
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ЗЕкривосуддя на ділі....

все по-плану...по-оманському плану....
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19.04.2024 18:12 Ответить
в 6 вечера пятницы, когда рабочий день закончился? а смысл?
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19.04.2024 18:13 Ответить
Для тих хто з крейсера "москва":
"21 листопада в п'ятницю Перший «Євромайдан» почався саме зі столиці України - Києва. На Майдані Незалежності люди почали збиратися близько 22:00 і до кінця доби учасників мітингу нараховувалось близько 1500 осіб. На Майдан прийшли журналісти, громадські активісти, опозиційні політичні лідери."
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19.04.2024 18:50 Ответить
для тех кто в танке. это окраина города. под судом, который уже закончил рабочий день (под судом собрались я так понял, именно будучи недовольными решениями суда, который УЖЕ ЗАКОНЧИЛ РАБОЧИЙ ДЕНЬ). там частный сектор. народу мало. никто на них даже внимания особо не обратит.
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19.04.2024 20:57 Ответить
На те і розраховували організатори судилища, зпихуючи це дійство в Кропивницький, на окраїну, в п'ятницю, вважаючи, що ніхто не приїде підтримувати полковника Червінського.
Ти точно з крейсера "москва"!!! - люди збираються біля приміщення суду. Де їм ще збиратись, коли судять патріота.
А Майдан переміг не тому, що народ зібрався в Києві, а тому, що протести почалися по всій Україні даже в самих маленьких містечках. Були такі містечка де вийшла на протест аж ОДНА людина.
Найбільший потік починається з малесенької краплі. Тобі цього не зрозуміти, таварісч.
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19.04.2024 21:21 Ответить
КОРОЧЕ ПОНЯТНО. ОЧЕРЕДНАЯ КАЦАПСКАЯ КОНСЕРВА, КОТОРАЯ СТРЕМИТСЯ КЛЕЙМИТЬ ДРУГИХ КАКИМИ ТО КРЕЙСЕРАМИ МОСКВА И ПРОЧЕЙ ДИЧЬЮ. ЗГИНЬ, ПУТИНСКАЯ ПОДСТИЛКА
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19.04.2024 21:25 Ответить
Ти так хотів обплювати мітингуючих і цим знівелювати їхню патріотчну позицію, а не вийшло.
Якісь нікчемні подоляківські боти пішли - істеричні, але мені сподобалося, як в подоляківського бота пердак підірвало. Попий холодненької водички - провокатор.
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19.04.2024 21:30 Ответить
ты баран? где я облевывал митингующих и говорил что то про их позицию? я написал что время и место неудачные. а ты, путинская шалава, перекрутила все. все в духе кацапского ипсо. згинь, нечисть
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19.04.2024 21:45 Ответить
Ми всі-президенти? Ага... якраз....дєрьмак нє вєліт.
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19.04.2024 18:16 Ответить
Це показова репетиція для усіх хто не згідний з політикою оп
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19.04.2024 18:18 Ответить
Free Roman Cervinskiy
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19.04.2024 18:19 Ответить
Цю справу може вирішити міністр юстиції. Як ось було з польскими "фермерами". Треба вимагати присутності цього недоумка на засіданні суду. Тоді проблему побачить ОПіс. І ОПісу треба буде ... юлити чи юзити.
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19.04.2024 18:20 Ответить
Ось та і працює бандитський беспредел.Тепер виборці ЗЕ могуть бути задовільні,вони ж обирали щоб алігархав пасаділ презідент із народа.
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19.04.2024 18:25 Ответить
Ви якою мовою пишете?

Є якась ще мова, яку Ви знаєте ліпше?
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19.04.2024 18:31 Ответить
Мовою, що є зрозумілою для 73%. Хоча, їм щось пояснювати - марна справа...
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19.04.2024 18:51 Ответить
Ермак заплатил 27 млн долларов, чтобы попасть в топ-100 от Time - Bellingcat

Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы Time внесли их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрей Ермак. Средний чек за такое место от 10 до 30 млн долларов, Ермаку это стоило - 27 млн.

Главред Bellingcat Элиот Хиггинс считает, что так Ермак получает политические очки, чтобы претендовать на место Зеленского, потому что в конце мая Зеленский может перестать исполнять свои обязанности, в том числе "по причинам, связанным со здоровьем".
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19.04.2024 18:28 Ответить
Дурень думкою багатіє ... Наперсточника Зеленського будуть судити за всі ті злочини, які не мають строка давності ... Ермак паровозиком піде ...
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19.04.2024 18:53 Ответить
Це копипаст з кацапського ресурсу.
Забулися додати це: "Об этом со ссылкой на СМИ-иноагент Bellingcat написала журналист и телеведущая Олеся Лосева".

Ви на Bellingcat цю новину шукали?
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19.04.2024 18:53 Ответить
Що значить немає куди гроші подіти.
А хто такий д'єрмак що він хоче президентську посаду зайняти? Він там саме через хрінпіду.
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19.04.2024 19:07 Ответить
Чудне та страшне стало в краї: пророки віщують неправду, при помочі їхній панують священики, і народ Мій оце так кохає! І що зробите ви, як кінець тому прийде?
(Єремія, 5:30-31)
І сказав Господь Мойсею: «Візьми всіх вождів народу й повісь їх привселюдно перед Господом. Тоді гнів Господній відвернеться від Ізраїлю»
(Числа, 25:4)
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19.04.2024 18:29 Ответить
Зєлю геть. Вибори.

Кожен зможе взяти участь у політкомпанії "Зєлю геть. Вибори", якщо поширить емблему політкомпанії - зелений круг перекреслений чорною стрічкою.
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19.04.2024 18:40 Ответить
5 років тому тут був собі якийсь , який так топив за ту зелю, так топив, аж йому піна з рота йшла. То твій брат, чи просто, одноХфамілець?
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19.04.2024 19:00 Ответить
Ну так це я і є. І у другому турі за зєлю голосував. Але вже восени 2019го почав вимагати дострокові. Бо кіт у мішку виявивсь чортиням. І так протягом 5ти років. А ви що робили весь цей час? Скиглили?
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19.04.2024 19:19 Ответить
Виявився?! О так взяв і виявився? А був ж таки білий і пухнастий?
А я в квітні тобі то не писав? А ну пригадай? Тебе ж попереджали, тобі ж пояснювали, але ж.. що зробиш. Голобородька, напевно, передивився, чи то Кашпіровський з Чумаком постарались?
І що тепер? Весело, па-пріколу, хоть паржьом...
От пілять...
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19.04.2024 19:23 Ответить
В першому турі я голосував за Юлю. Всі інші питання до вашого працедавця
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19.04.2024 19:27 Ответить
І не бреши! Ти ще донедавна такого і не пікнув би. Тут, напевно Юлька відмашку дала...
Маю таке передчуття, що ще трошки і порохоботи ту ЗЕсрань захищати будуть, щоб взагалі тій державі звіздець не настав. А Юлька ж така... гі-гі...
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19.04.2024 19:26 Ответить
Гривню заробив. Одну дам. Але не більше
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19.04.2024 19:28 Ответить
Зелений антимайдан зливає патріотів портновським суддям
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19.04.2024 18:48 Ответить
Волю Червінському!
а тимчасово в.о. президента Зєлєнський має сісти по закону за усе: чисельні порушення Конституції, бездіяльність, кумівство, зраду, мародерство..... і надовго.. звісно, з усією бандою мародерів
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19.04.2024 18:49 Ответить
Щойно звідти. Біля півсотні людей все ще біля суду. Чому біля суду? Тому що втертє засідання перервалося черз повітряну тривогу. Кожного разу люди виходять і влаштовують міні-пікет. Автомобілі що проходять повз схвально сигналять. На 17-30 засідання фаутично не розпочалося. І це з 12-00. Суцілін тривоги. Думаю що зволікання на користь Романа бо 00-00 годин спливає термін тримання Романа підвартою. суду тре щось висмоктати з пальця щоб продовжити незаконний арешт.
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19.04.2024 19:02 Ответить
Чи це не початок антикремлівського Майдана.... мікро але все ж таки Майдана....
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19.04.2024 19:25 Ответить
Суддю на мило
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19.04.2024 19:27 Ответить
Від того мила шкіра пухирями покриється...
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19.04.2024 20:21 Ответить
Тетяна Бородіна та всі небайдужі кропивничани, дякуємо за підтриму Романа! Червінському волю, ОПу на нари!
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19.04.2024 20:48 Ответить
Агов, Кропивницький, ви там поснули? Зараз на вас дивиться вся країна. Чи це всі патріоти, на які розродилось ваше місто?
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19.04.2024 21:19 Ответить
А як у столиці, так і у Кропивницькому... на жаль...
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19.04.2024 22:37 Ответить
Дякую всім небайдужим!
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19.04.2024 22:58 Ответить
****, вже майже немає слів, коли вже дерьмака за вагнергейт притягнуть до відповідальності? Альо 73 % ???
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19.04.2024 23:02 Ответить
 
 