Зеленский встретился с главой Пентагона Остином: обсудили усиление ПВО и коалицию F-16. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла".

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Что обсуждали Зеленский и Остин

По словам главы государства, во время встречи они обсудили ключевое - оборонные потребности Украины, усиление украинской системы ПВО, коалицию F-16, подготовку двустороннего соглашения по безопасности.

"Спасибо президенту Байдену за принятие важного решения по защитным ударам американским оружием по территории врага для эффективного противодействия российским попыткам расширять зону боевых действий.

Ценим жизненно важную оборонную и политическую поддержку Украины от Соединенных Штатов Америки", - добавляет Зеленский.

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Конференция в Сингапуре

Азиатский саммит проводится уже 21 год подряд в Сингапуре. Его организует Международный институт стратегических исследований. В этом году он продлится с 31 мая по 2 июня.

Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Делегация РФ с 2022 года не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

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