РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11398 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 032 26

Зеленский встретился с главой Пентагона Остином: обсудили усиление ПВО и коалицию F-16. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла".

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Что обсуждали Зеленский и Остин

По словам главы государства, во время встречи они обсудили ключевое - оборонные потребности Украины, усиление украинской системы ПВО, коалицию F-16, подготовку двустороннего соглашения по безопасности.

"Спасибо президенту Байдену за принятие важного решения по защитным ударам американским оружием по территории врага для эффективного противодействия российским попыткам расширять зону боевых действий.

Ценим жизненно важную оборонную и политическую поддержку Украины от Соединенных Штатов Америки", - добавляет Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войны с Китаем можно избежать, нужно разговаривать с Пекином, - глава Пентагона Остин

Конференция в Сингапуре

Азиатский саммит проводится уже 21 год подряд в Сингапуре. Его организует Международный институт стратегических исследований. В этом году он продлится с 31 мая по 2 июня.

Среди участников - министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Делегация РФ с 2022 года не участвует в сингапурских встречах по вопросам безопасности.

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с делегацией Конгресса США: говорили о ПВО и разрешении бить по РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Остин Ллойд (420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Єрмак якого чорта там робить?
показать весь комментарий
02.06.2024 09:35
+8
показать весь комментарий
02.06.2024 09:47
+7
зеля після кількох десятків замахів убитий кожен день
показать весь комментарий
02.06.2024 09:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Єрмак якого чорта там робить?
показать весь комментарий
02.06.2024 09:35 Ответить
показать весь комментарий
02.06.2024 09:47 Ответить
Бо ми з Томарой ходім парой!
показать весь комментарий
02.06.2024 09:47 Ответить
Конвой. Чтобы просроченный не сбежал. Ну, и чтобы лишнего не ляпнул. Клоун, однако.
показать весь комментарий
02.06.2024 09:58 Ответить
Добре, що хоч дрєсіровану Арахамію не привезли.

показать весь комментарий
02.06.2024 10:04 Ответить
Керує країною. Чого питаєшь? Вже давно усі знають, що володарь України єрмак, а зеленський це циганча, яке прикриваючись війною клянчить у світу гроші для єрмака.
показать весь комментарий
02.06.2024 10:13 Ответить
Він нічого не вирішує. Навіщо марнувати час?
показать весь комментарий
02.06.2024 09:37 Ответить
зеля після кількох десятків замахів убитий кожен день
показать весь комментарий
02.06.2024 09:39 Ответить
Аргентинською мукою
показать весь комментарий
02.06.2024 09:41 Ответить
Клас!👍
показать весь комментарий
02.06.2024 09:45 Ответить
Остін! Де наші F-16 ?!
показать весь комментарий
02.06.2024 09:42 Ответить
Ваші у вас, а наші ще не вилетіли. Бо українські пілоти не знають місце посадки.
показать весь комментарий
02.06.2024 10:51 Ответить
Ну ,як щоб , Зеленский хотів би, купити F-16, він би це давно б зробив . Це дуже просто , потрібні тільки грошенята, .Є достатньо приватних компаній, яки торгують зброєю . Є також ,і F -16, . Літак придбається по зап .частинам .Крупногабаритним, потім збирається в Україні, і даєтся назва , наприклад Обрій чи Блискавка, кому що до вподоби. Тільки треба бажання, та гроші. Та не дякуйте.
А
показать весь комментарий
02.06.2024 09:46 Ответить
ЗЄля, де наші ракети?!!!
показать весь комментарий
02.06.2024 09:48 Ответить
Там де мільярд дерев, мільйон дронів, лінія оборони під Вовчанськом, зарплата вчителів 4 тис $ та безвіз.
показать весь комментарий
02.06.2024 10:19 Ответить
"...Зеленський зустрівся з главою Пентагону Остіном..."

Брехня. З Остіном зустрівся Єрмак.
Зеленського скоро на приставному стульчику будуть тримати.
Кому потрібний виконуючий обов'язки "президента" і "верховного головнокомандувача" шут гороховий?
показать весь комментарий
02.06.2024 09:48 Ответить
на фото на шиї зеленського не видно ошійника і не видно поводку, який тягнеться до єрмака.
показать весь комментарий
02.06.2024 10:17 Ответить
Бетонные ангары для Ф16 готовы? Инфраструктура построена? Влётки, запасные стоянки, хранилища топлива и ракет подземные? Или опять начнем строить когда самолеты дадут?
показать весь комментарий
02.06.2024 09:53 Ответить
їх тому і не дають , що "зелені зрадники" із підготовкою інфраструктури для літаків,тормозять по вказівці фсб
показать весь комментарий
02.06.2024 10:31 Ответить
Alex_Dimitrov скоріше за все, ніхера, цього не має, або в такому же стані як і фортифікації під Харковом.
показать весь комментарий
02.06.2024 10:00 Ответить
починаю хвилюватися за Остіна, бо тем де зеленський постійно трапляються негаразди.
показать весь комментарий
02.06.2024 10:16 Ответить
На дипломатичній мові про зеленського - хто ти такий ? Нормальний президент у своїй країні може зустрічатися дипломатом чи міністром рангом нижчим . Але будучи в чужій країні і щось клянчити в якогось клєрка ... ну я не знаю.
показать весь комментарий
02.06.2024 10:30 Ответить
не впенений судячи по останній поведінці Байдена, що він чимось там керує... просто дід якому дають папірці, чи там в навушник щось говорять і кажуть куди йти...
Він деколи взагалі не орієнтується де він...

Тому мабуть там більше виглядає що Саліван заправляє... або такі клерки
показать весь комментарий
02.06.2024 11:20 Ответить
Трясця, і ні слова ..... про самміт імені зілєнского. Тема самміту - видатний зілєнский чи не видатний. На самміті зілєнскій буде хрипіти англійською. Буде брехати на англійській як він втримав всі фортеці-міста України, і жодного метра української землі його команда не здала .... після Залужного. І це його НЕПОВТОРНІСТЬ. Дійсно що такого вже в Україні не ... повторити.
показать весь комментарий
02.06.2024 10:58 Ответить
Діра в бюджеті, чи у головах слуг? Прості рішення на марші!
https://www.youtube.com/watch?v=fq9_B-vHFRI
показать весь комментарий
02.06.2024 11:59 Ответить
 
 