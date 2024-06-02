Зеленський зустрівся з главою Пентагону Остіном: обговорили посилення ППО та коаліцію F-16. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла".

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Що обговорювали Зеленський та Остін

За словами глави держави, під час зустрічі вони обговорили ключове - оборонні потреби України, посилення української системи ППО, коаліцію F-16, підготовку двосторонньої безпекової угоди.

"Дякую Президенту Байдену за ухвалення важливого рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій.

Цінуємо життєво важливу оборонну та політичну підтримку України від Сполучених Штатів Америки", - додає Зеленський.

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Конференція у Сінгапурі

Азійський саміт проводиться вже 21 рік поспіль у Сінгапурі. Його організовує Міжнародний інститут стратегічних досліджень. Цього річ він триватиме з 31 травня по 2 червня.

Серед учасників - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

Делегація РФ з 2022 року не бере участі в сінгапурських зустрічах з питань безпеки.

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

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