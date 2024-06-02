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Зеленський зустрівся з главою Пентагону Остіном: обговорили посилення ППО та коаліцію F-16. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном на полях Азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла".

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ

Що обговорювали Зеленський та Остін

За словами глави держави, під час зустрічі вони обговорили ключове - оборонні потреби України, посилення української системи ППО, коаліцію F-16, підготовку двосторонньої безпекової угоди.

"Дякую Президенту Байдену за ухвалення важливого рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій.

Цінуємо життєво важливу оборонну та політичну підтримку України від Сполучених Штатів Америки", - додає Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війни з Китаєм можна уникнути, потрібно розмовляти з Пекіном, - глава Пентагону Остін

Конференція у Сінгапурі

Азійський саміт проводиться вже 21 рік поспіль у Сінгапурі. Його організовує Міжнародний інститут стратегічних досліджень. Цього річ він триватиме з 31 травня по 2 червня.

Серед учасників - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

Делегація РФ з 2022 року не бере участі в сінгапурських зустрічах з питань безпеки.

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США: говорили про ППО і дозвіл бити по РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+9
Єрмак якого чорта там робить?
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02.06.2024 09:35
+8
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02.06.2024 09:47
+7
зеля після кількох десятків замахів убитий кожен день
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02.06.2024 09:39
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Єрмак якого чорта там робить?
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02.06.2024 09:35 Відповісти
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02.06.2024 09:47 Відповісти
Бо ми з Томарой ходім парой!
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02.06.2024 09:47 Відповісти
Конвой. Чтобы просроченный не сбежал. Ну, и чтобы лишнего не ляпнул. Клоун, однако.
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02.06.2024 09:58 Відповісти
Добре, що хоч дрєсіровану Арахамію не привезли.

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02.06.2024 10:04 Відповісти
Керує країною. Чого питаєшь? Вже давно усі знають, що володарь України єрмак, а зеленський це циганча, яке прикриваючись війною клянчить у світу гроші для єрмака.
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02.06.2024 10:13 Відповісти
Він нічого не вирішує. Навіщо марнувати час?
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02.06.2024 09:37 Відповісти
зеля після кількох десятків замахів убитий кожен день
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02.06.2024 09:39 Відповісти
Аргентинською мукою
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02.06.2024 09:41 Відповісти
Клас!👍
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02.06.2024 09:45 Відповісти
Остін! Де наші F-16 ?!
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02.06.2024 09:42 Відповісти
Ваші у вас, а наші ще не вилетіли. Бо українські пілоти не знають місце посадки.
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02.06.2024 10:51 Відповісти
Ну ,як щоб , Зеленский хотів би, купити F-16, він би це давно б зробив . Це дуже просто , потрібні тільки грошенята, .Є достатньо приватних компаній, яки торгують зброєю . Є також ,і F -16, . Літак придбається по зап .частинам .Крупногабаритним, потім збирається в Україні, і даєтся назва , наприклад Обрій чи Блискавка, кому що до вподоби. Тільки треба бажання, та гроші. Та не дякуйте.
А
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02.06.2024 09:46 Відповісти
ЗЄля, де наші ракети?!!!
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02.06.2024 09:48 Відповісти
Там де мільярд дерев, мільйон дронів, лінія оборони під Вовчанськом, зарплата вчителів 4 тис $ та безвіз.
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02.06.2024 10:19 Відповісти
"...Зеленський зустрівся з главою Пентагону Остіном..."

Брехня. З Остіном зустрівся Єрмак.
Зеленського скоро на приставному стульчику будуть тримати.
Кому потрібний виконуючий обов'язки "президента" і "верховного головнокомандувача" шут гороховий?
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02.06.2024 09:48 Відповісти
на фото на шиї зеленського не видно ошійника і не видно поводку, який тягнеться до єрмака.
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02.06.2024 10:17 Відповісти
Бетонные ангары для Ф16 готовы? Инфраструктура построена? Влётки, запасные стоянки, хранилища топлива и ракет подземные? Или опять начнем строить когда самолеты дадут?
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02.06.2024 09:53 Відповісти
їх тому і не дають , що "зелені зрадники" із підготовкою інфраструктури для літаків,тормозять по вказівці фсб
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02.06.2024 10:31 Відповісти
Alex_Dimitrov скоріше за все, ніхера, цього не має, або в такому же стані як і фортифікації під Харковом.
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02.06.2024 10:00 Відповісти
починаю хвилюватися за Остіна, бо тем де зеленський постійно трапляються негаразди.
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02.06.2024 10:16 Відповісти
На дипломатичній мові про зеленського - хто ти такий ? Нормальний президент у своїй країні може зустрічатися дипломатом чи міністром рангом нижчим . Але будучи в чужій країні і щось клянчити в якогось клєрка ... ну я не знаю.
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02.06.2024 10:30 Відповісти
не впенений судячи по останній поведінці Байдена, що він чимось там керує... просто дід якому дають папірці, чи там в навушник щось говорять і кажуть куди йти...
Він деколи взагалі не орієнтується де він...

Тому мабуть там більше виглядає що Саліван заправляє... або такі клерки
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02.06.2024 11:20 Відповісти
Трясця, і ні слова ..... про самміт імені зілєнского. Тема самміту - видатний зілєнский чи не видатний. На самміті зілєнскій буде хрипіти англійською. Буде брехати на англійській як він втримав всі фортеці-міста України, і жодного метра української землі його команда не здала .... після Залужного. І це його НЕПОВТОРНІСТЬ. Дійсно що такого вже в Україні не ... повторити.
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02.06.2024 10:58 Відповісти
Діра в бюджеті, чи у головах слуг? Прості рішення на марші!
https://www.youtube.com/watch?v=fq9_B-vHFRI
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02.06.2024 11:59 Відповісти
 
 