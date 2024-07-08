Зеленский о попадании в Охматдет: Под завалами люди, точное количество раненых и погибших неизвестно. ВИДЕО
Детская больница "Охматдет" в Киеве повреждена российским ударом.
Об этом пишет в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Он отмечает, что это одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе исключительно ДЕТСКАЯ больница. "Охматдет" спас и вернул здоровье тысячам детей.
"Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди. Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает", - подчеркивает глава государства.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.
По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ВИННИЙ У ВСІХ бідах ВІЙНИ - ЗАВЖДИ АГРЕССОР!
Тобто владімір куйло?
ТАК?
Я не політик, тому владу тупих ***********, обрану невйобно мудрим нарідом, називаю владою тупих ***********...
я про зеленого не писав - я вас питав чи виннен ПО-ВАШОМУ валодя що в московських болотах?
Ну це з болотя пукін видає накази своїй армії пускати ракети по Охмадиту?
Так Гаазький педофіл пукін ПО-ВАШОМУ винний?
не пзди, зебіл - вам навіть на бігбордах писали в 19-му - або Порох а Путін. Тепер скажи мені, мразіна, кого саме ти тоді обрав під веселе похрюкування "атопутіннападьот"?
Вже амбасади в усьому світі воають про ЦЕ??????
Поїдьте, спробуйте вирізати хоч одного. Вони живуть у закритих містечках, де всі всіх знають, жоден чужий там не зможе потрапити непоміченим.
я свою роботу роблю а не піжжю "чому то не можна зробити"
**** зло бере!!!
було б бажання.
Вішати їх треба, напроти міськРад, і без розмусолення щодо ЖДУНІВ-коригувальників, по суддівським МАЙДАНУ!
А удари по московії, ніхто Українцям і не забороняв, але ж асфальтом одним, не виходить від зеленського+стефанчука+шмигаля… за три роки, вони це довели!!
Так пусть эта зекозлина так и скажет: лупить по москве чем можно! Но он свой язык в жопу ермака засунул и хвостом ходит так
Ні слова про провину кацапів чи *****...
Вчиться, пересічні, як треба ІПСО розганяти "під подію". Як треба "переводити увагу" і "перекладати відповідальність".
Кожен, хто не згадав провину ***** та кацапів в цій темі - кінчена провокаторська наволоч. А за гімняного хєрограя та його провину - в іншій темі варто писати, наволочі прокацапські.
Ах ти ж курвина наволоч...
Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини Даніель Белл, яку цитує Reuters.»
Ей я доверяю раз эдак в 100 больше чем россиянам
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/h-101-analitiki-bellingcat-identifikuvali-raketu-yaka-vluchila-v-ohmatdit-novini-ukrajini-50433621.html