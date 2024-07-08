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Зеленский о попадании в Охматдет: Под завалами люди, точное количество раненых и погибших неизвестно. ВИДЕО

Детская больница "Охматдет" в Киеве повреждена российским ударом.

Об этом пишет в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что это одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе исключительно ДЕТСКАЯ больница. "Охматдет" спас и вернул здоровье тысячам детей.

"Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди. Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает", - подчеркивает глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пациентов из Охматдета эвакуируют в коммунальные больницы города, - Кличко

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) ОХМАТДЕТ (244)


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Топ комментарии
+32
гніда гнусава,де мільойн дронів на мацкву?
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08.07.2024 12:21 Ответить
+30
Паскуда зелена, може зходиш, селфіків налупиш?
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08.07.2024 12:20 Ответить
+28
Кожне жития, кодна крапля крові на тобі, гнида асфальтно-шашлична. На тобі і на тіх довбнях шо тебе обрали.
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08.07.2024 12:21 Ответить
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Кажуть - під час прильоту робили операціі
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08.07.2024 12:20 Ответить
В Охмадиті такі пацієнти, які приєднані до апаратів. Тому такі діти не в укритті.
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08.07.2024 12:25 Ответить
А де ви побачили спробу когось виправдати?
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08.07.2024 12:22 Ответить
Видалила. Ви праві. Дякую.
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08.07.2024 12:39 Ответить
Паскуда зелена, може зходиш, селфіків налупиш?
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08.07.2024 12:20 Ответить
гундос довечора запиляє з сумним їб@лом
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08.07.2024 12:26 Ответить
Тобто Гаазький педофіл владімір путін що наказав пускати ракети по дітям - НЕ ВИННИЙ?
ВИННИЙ У ВСІХ бідах ВІЙНИ - ЗАВЖДИ АГРЕССОР!
Тобто владімір куйло?
ТАК?
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08.07.2024 12:51 Ответить
Цим дебілам, кацапам, ухилянтам, ждунам пофігу. Аби хтось був винен тільки не їхня родіна паРаша
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08.07.2024 13:04 Ответить
зефілітик, в цьому ти винен.
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08.07.2024 13:19 Ответить
Ти вгадав; я ждущій дебіл і кацап-ухилянт...
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08.07.2024 13:41 Ответить
Я що, собачка Павлова,щоб відповідати на такі питання?
Я не політик, тому владу тупих ***********, обрану невйобно мудрим нарідом, називаю владою тупих ***********...
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08.07.2024 13:38 Ответить
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08.07.2024 14:14 Ответить
просроченный всегда лезет первым упомянуть погибших для устрашения остальных? Ты гнида дал разрешение бить по москве, гниль ты предательская?
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08.07.2024 12:21 Ответить
гніда гнусава,де мільойн дронів на мацкву?
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08.07.2024 12:21 Ответить
Кожне жития, кодна крапля крові на тобі, гнида асфальтно-шашлична. На тобі і на тіх довбнях шо тебе обрали.
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08.07.2024 12:21 Ответить
+100500.
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08.07.2024 12:32 Ответить
Тобто той хто пустив ракету по дітях - владімір путін по вашому не винний?
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08.07.2024 12:53 Ответить
Бачу шо ви за Вальодю голосували, як шо таки дурниці пішите.
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08.07.2024 13:00 Ответить
це ви голосували за балодю пукіна що його відбілюєте
я про зеленого не писав - я вас питав чи виннен ПО-ВАШОМУ валодя що в московських болотах?
Ну це з болотя пукін видає накази своїй армії пускати ракети по Охмадиту?
Так Гаазький педофіл пукін ПО-ВАШОМУ винний?
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08.07.2024 13:04 Ответить
Яж кажу, шо у вас шось з головою. Вавка там чі ще шось, як ви шо пишите такі дурні запитання про ***** українцю шо мешкає у Києві та має двох синів у ЗСУ.
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08.07.2024 13:07 Ответить
"це ви голосували за балодю пукіна що його відбілюєте"

не пзди, зебіл - вам навіть на бігбордах писали в 19-му - або Порох а Путін. Тепер скажи мені, мразіна, кого саме ти тоді обрав під веселе похрюкування "атопутіннападьот"?
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08.07.2024 15:25 Ответить
Де там той Кулеба????? Він вже волає в ООН?
Вже амбасади в усьому світі воають про ЦЕ??????
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08.07.2024 12:22 Ответить
Питання одне - про доцільність подальшого існування їбанаріуму оон.
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08.07.2024 12:26 Ответить
Ти, падло гундосе, за три роки війни міг би вже повирізати на хрін пілотів стратавіа до єдиного, а ти, сволота, не зробила для захисту країни нічого! Будь ти проклятий у віках, Іуда!
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08.07.2024 12:22 Ответить
Ви пишете дурню. Якщо б було можливим повирізати пілотів стратавіації - це зробили б і без Зелі.
Поїдьте, спробуйте вирізати хоч одного. Вони живуть у закритих містечках, де всі всіх знають, жоден чужий там не зможе потрапити непоміченим.
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08.07.2024 12:25 Ответить
а за шо вони зп отримують та пенсію у 40 років ???

я свою роботу роблю а не піжжю "чому то не можна зробити"

**** зло бере!!!
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08.07.2024 12:33 Ответить
може над тими містечками ще й РЕБи суцільні розгорнуті як на фронті так що й жодна ФПВшка не пролетить?
було б бажання.
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08.07.2024 12:36 Ответить
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08.07.2024 12:23 Ответить
Вони там що, один перед одним навипередки коментують? Краще б так донатили на ЗСУ.
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08.07.2024 12:23 Ответить
Ці не донатять. Не для того вони до влади прийшли...
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08.07.2024 12:34 Ответить
Безкарність від привладних Зеленського+Стефанчука щодо діянь ЖДУНІВ-коригувальників, приносить ще більше смертей від них і рашистів, у сім'ї Українцям!
Вішати їх треба, напроти міськРад, і без розмусолення щодо ЖДУНІВ-коригувальників, по суддівським МАЙДАНУ!
А удари по московії, ніхто Українцям і не забороняв, але ж асфальтом одним, не виходить від зеленського+стефанчука+шмигаля… за три роки, вони це довели!!
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08.07.2024 12:24 Ответить
мы знаем, что ты его отбеливаешь ВСЕГДА.
Так пусть эта зекозлина так и скажет: лупить по москве чем можно! Но он свой язык в жопу ермака засунул и хвостом ходит так
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08.07.2024 12:29 Ответить
То їдь і ООН та розказуй про кацапську дичину,а не бзди в телеграмі.
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08.07.2024 12:25 Ответить
Воно бздить бздіти..
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08.07.2024 12:28 Ответить
В країні як гівна всяких міністрів із різною ********, для яких це є обовязком. А то як завжди винні пересічні або ухилянти.
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08.07.2024 13:47 Ответить
суки...
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08.07.2024 12:25 Ответить
Так воює злочина рашиська орда ,найогидніші наймерзеніші істоти воюють з мирним населенням ,з лікарнями ,школами ,дит. садкам ,світ мовчить ,все що повязане з цією імперією зла має бути заборонено .
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08.07.2024 12:26 Ответить
Недолуге зелене чмо з дермаком на чолі дипломатії.
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08.07.2024 12:28 Ответить
Краще б він промовчав і став на коліна та поплакав, що українські діти за його президенства так страждають.
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08.07.2024 12:31 Ответить
зелений говнюк де терминове скликання ради безпеки оон....
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08.07.2024 12:31 Ответить
Ну це ж Вам не замах на Шефіра. І як воно проти волі хазяїнів піде
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08.07.2024 13:50 Ответить
Для чого він залишається на посаді? Щоб першим вилазити з відео про черговий злочин кацапів ? Це реакція журналіста чи ТВО президента ? "геніальний" Євлаш замало ?
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08.07.2024 12:49 Ответить
главшашличнік грьобаний
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08.07.2024 12:54 Ответить
Де той сраний завгосп,нехай звонить йорбану, сітро, папі римському і робить свій саміт біля охмадиту!!!це ось ваш мирний план з маньяком про який ви мрієте!!!
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08.07.2024 13:00 Ответить
бездіяльність "зелених зрадників при владі".починаючи з 2019 року по захисту України і її народу від рашистської смерті, є пасивна співучасть "зелених зрадників" у руйнації України і жертвах українського народу,а діяльність " рашистських менеджерів""зепоцріота" ,є реальна допомога рашисту у знищенні України і геноциді українського народу...
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08.07.2024 13:13 Ответить
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08.07.2024 14:07 Ответить
О скільки провокаторів набігло. І всі в один голос всю провину за загибель дітей на хєрограя валять.

Ні слова про провину кацапів чи *****...

Вчиться, пересічні, як треба ІПСО розганяти "під подію". Як треба "переводити увагу" і "перекладати відповідальність".

Кожен, хто не згадав провину ***** та кацапів в цій темі - кінчена провокаторська наволоч. А за гімняного хєрограя та його провину - в іншій темі варто писати, наволочі прокацапські.
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08.07.2024 13:19 Ответить
А херограй типу ні при чьому.
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08.07.2024 13:26 Ответить
Не дивом же кацапський удар співпав після від'їзду рашиста йорбана і його докладу про отримані дані в мацкві.
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09.07.2024 00:37 Ответить
До вас, зелених невігласів, так ничого і не дійшло. Два ***** нищать нашу державу. Бо обидва ненавидять ії. В цій статті повідомляють про белькотіння одного з них. Тому і дописи в сторону цього торчка. Читайте новини нижче -там і першому дісталося.
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08.07.2024 14:01 Ответить
ти довбойоп підзебільний, це не тема про удар кацапів - це тема про реакцію херограя на цей удар. то шо люди повинні обговорювати - який путін хєровий а зєля пєрвий блохєр на дярєвнє? 🤡
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08.07.2024 15:28 Ответить
Чому до цих пір жодна ракета не попала на Банкову або на Верховну Раду - "слуйность - не думау"!
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08.07.2024 13:27 Ответить
хто ж буде стріляти по своїх "козирях"?
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08.07.2024 14:59 Ответить
дагаварун-пасрєдінє, пасматрітєль-вглаза
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08.07.2024 13:31 Ответить
Цікаво, як швидко зелений почне заводити свою стару пісню про те, що бачте всім треба повертатись до України для її відбудови... Ага, коли ракети літають як в себе вдома, а дрони кацапів вперше за стільки років над Києвом літали
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08.07.2024 13:52 Ответить
Зеленський 🤡 *********... їди у відставку !!!
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08.07.2024 14:09 Ответить
Во, провокатори кінчені вже почали розказувати, що то не кацапи, виявляється вбивають українців! Це "зенітна ракета", виявляється, вбиває.

Ах ти ж курвина наволоч...
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08.07.2024 21:44 Ответить
Типовий "почерк" кінченої русні - несе будь-яку хрінь, приплетає будь-що, окрім обговорення конкретних фактів, всуває нескінчену кількість будь-яких божевільних версій, окрім очевидних.
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11.07.2024 00:27 Ответить
За долю секунды ракету опознал. Сильный эксперт! Маркировку разглядел?
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08.07.2024 22:54 Ответить
Ты выкладываешь фото с российского сайта, и считаешь что я им буду верить? С какой стати? Ложь россиян всем известна, многократно доказана. Их все презирают.
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09.07.2024 12:58 Ответить
Спасатели разбирали завалы. От шрапнели там бы были разбросаны сотни шариков и части здания, в которых эти шарики застряли. На фото дырки в фасаде, но чем сделаны непонятно. А канал абсолютно российский или пророссийский. С закосом под украинский.
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09.07.2024 13:21 Ответить
А там видно взрыв? Видно гриб после взрыва, спрятанный за зданиями. Очевидно что ракета упала рядом с Охматдедом в десятках метров. Вполне допустимое отклонение. Тем более что при атаках активно работает Рэб, сбивающий ракеты с курса.
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09.07.2024 13:24 Ответить
«Згідно з аналізом Організації Об'єднаних Націй, удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня завдала російська ракета.

Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини Даніель Белл, яку цитує Reuters.»
Ей я доверяю раз эдак в 100 больше чем россиянам
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09.07.2024 15:17 Ответить
Ну так послушай внимательней. Свист слышен отчетливо. https://youtu.be/v-ljL_KClEg?si=0_H8leQqf0rTZh_X
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09.07.2024 18:31 Ответить
У крылатых ракет осколочно-фугасная боеголовка. Там мелких осколков дохрена летит. Шарики или чет подобное не знаю. Но знаю что их там очень много.
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09.07.2024 18:28 Ответить
У ракет пво типа Насамс направленный взрыв и выброс шариков. Она должна поразить только 1 ракету. А у крылатых ракет разлет осколков во все стороны. Поэтому и изрешетило скорую, которая недалеко стояла.
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09.07.2024 18:51 Ответить
А громкость свиста ракеты, как и громкость взрыва, небольшие, потому как снято телефоном а не профи оператором с огромной камерой и профи микрофонами. Взрыв вообще по громкости как хлопушка. Это не показатель. Я для прослушивания концертных музыкальных клипов наушники включаю на 2/3 громкости. Иначе слабовато.
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09.07.2024 18:57 Ответить
Да уже детально разобрались что это Х101. И украинские спецслужбы, и Bellingcat.

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/h-101-analitiki-bellingcat-identifikuvali-raketu-yaka-vluchila-v-ohmatdit-novini-ukrajini-50433621.html
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09.07.2024 23:19 Ответить
Возможно народу сказали что по Артему Х101 попали, а реально другие ракеты. Или стрындели что ракеты по Артему сбили. Мы тоже умеем трындеть.
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10.07.2024 18:37 Ответить
Хотя пресса Украины про Артем молчит. Это россияне орут что Х101 разбомбили завод. Пока точно неизвестно что туда прилетело.
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10.07.2024 18:41 Ответить
Видео смотрел. Парень с мобилой прям нублинваащеее четко определил что 4-5 ракет по Артему фигачили. У него видимо военная мобила и военный глазомер. Может даже gps в жопе встроенный. Крутой пацан.
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10.07.2024 19:42 Ответить
Там огромная территория, кому она принадлежит неизвестно. Возможно там разные конторы арендуют помещения. Вероятно куда-то ракеты попали, но насколько это был Артем херр знает. Могли расхерачить склады с пленкой или стройматериалами. Или еще куда, не артемовское.
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10.07.2024 21:09 Ответить
Тобі хто дозволив злізти з швабри, вінтарогій
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08.07.2024 22:55 Ответить
 
 