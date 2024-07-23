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Бойцы президентской бригады сожгли российский танк Т-80 в Серебрянском лесу. ВИДЕО

Бойцы роты аэроразведки "Кондор" Первой президентской бригады "Буревій" уничтожили российский танк Т-80 в Серебрянском лесу.

Видео было обнародовано на странице бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

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танк (2255) уничтожение (6916) Луганская область (6495)


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А чому президентська? Президент там не воює, він чотириразовий ухилянт. Не позорте бригаду
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23.07.2024 00:10 Ответить
Бригада імені "Голобородька" !
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23.07.2024 00:26 Ответить
придурку, зеленські приходять та йдуть, а посада залишається.
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23.07.2024 08:10 Ответить
Кацапоїди скрізь хотять насрать... таке у них єство...
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23.07.2024 08:41 Ответить
Нарешті побачив!!! Шана, хлопці!!!! Сусіди))))
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23.07.2024 00:11 Ответить
всім ждунам і путін-ферштейнам присвячується

путин взял большой чемодан,
А медведев накатил стакан.
Весело-весело крымский мост дымит,
Ботоксная крыска в бункере сидит.

Пошлет русских к черту даже Будапешт,
С ними всегда будет путина плешь.
Бах! И загорелся в небе крокодил,
путин - старый, лысый педофил.

шойгу спотыкнулся об стул,
А лавров дорожечку вдул.
Дума грустная их там тяжит,
Скоро по москве прилетит.

(двічі)
Пошлет русских к черту даже Будапешт,
С ними всегда будет путина плешь.
Бах! И загорелся в небе крокодил,
путин - старый, лысый педофил.
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23.07.2024 00:17 Ответить
Вони ж знали шо там 3.14*ець. На**я туди заїхали ?!
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23.07.2024 00:17 Ответить
Стоит добавить слово «президентская»,и сразу меняется ход войны и значимость клоуна повышается и сразу забываешь про разминированый Чонгар,Мариуполь,Херсон,про Оман и хочется,чтобы ермак правил Украиной еще лет 15,а президентом оставался голобородько.
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23.07.2024 00:29 Ответить
Вона за часів Кучми Президентськ!
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23.07.2024 00:32 Ответить
 
 