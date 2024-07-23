Бойцы президентской бригады сожгли российский танк Т-80 в Серебрянском лесу. ВИДЕО

Бойцы роты аэроразведки "Кондор" Первой президентской бригады "Буревій" уничтожили российский танк Т-80 в Серебрянском лесу.

Видео было обнародовано на странице бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

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