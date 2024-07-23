Бойцы президентской бригады сожгли российский танк Т-80 в Серебрянском лесу. ВИДЕО
Бойцы роты аэроразведки "Кондор" Первой президентской бригады "Буревій" уничтожили российский танк Т-80 в Серебрянском лесу.
Видео было обнародовано на странице бригады, сообщает Цензор.НЕТ.
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путин взял большой чемодан,
А медведев накатил стакан.
Весело-весело крымский мост дымит,
Ботоксная крыска в бункере сидит.
Пошлет русских к черту даже Будапешт,
С ними всегда будет путина плешь.
Бах! И загорелся в небе крокодил,
путин - старый, лысый педофил.
шойгу спотыкнулся об стул,
А лавров дорожечку вдул.
Дума грустная их там тяжит,
Скоро по москве прилетит.
(двічі)
Пошлет русских к черту даже Будапешт,
С ними всегда будет путина плешь.
Бах! И загорелся в небе крокодил,
путин - старый, лысый педофил.