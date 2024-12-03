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Бойцы терробороны ликвидировали 4 танка и 6 БМП РФ под Курахово. ВИДЕО

Тероборонцы успешно отбили атаку российских войск в Максимовке под Курахово, уничтожив несколько единиц вражеской техники с помощью FPV-дронов.

Об этом в телеграмм-канале сообщили бойцы 130-го отдельного батальона территориальной обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, противник, состоявший из четырех танков, включая Т-80БВМ с минным тралом, и шести боевых машин пехоты, пытался окружить украинские позиции.

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На подходах к населенному пункту разведывательный взвод "Котики" обнаружил колонну и нанес удар с помощью FPV-дронов. В результате атаки уничтожены два танка Т-80БВМ с защитными надстройками, две боевые машины, включая МТ-ЛБ, а также ликвидирован десант противника.

Ключевую роль в уничтожении вражеской техники сыграли беспилотники "НАТАХА", которые имеют следующие характеристики:

  • полезная нагрузка - до 1,5 кг;
  • время развертывания - до 2 минут;
  • дальность управления - до 13 км;
  • боевой радиус полета - до 7 км;
  • крейсерская скорость - 80 км/ч.

Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают давить на севере Курахово.

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Автор: 

беспилотник (3580) тероборона (340) Курахово (122)


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