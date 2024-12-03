Бойцы терробороны ликвидировали 4 танка и 6 БМП РФ под Курахово. ВИДЕО
Тероборонцы успешно отбили атаку российских войск в Максимовке под Курахово, уничтожив несколько единиц вражеской техники с помощью FPV-дронов.
Об этом в телеграмм-канале сообщили бойцы 130-го отдельного батальона территориальной обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, противник, состоявший из четырех танков, включая Т-80БВМ с минным тралом, и шести боевых машин пехоты, пытался окружить украинские позиции.
На подходах к населенному пункту разведывательный взвод "Котики" обнаружил колонну и нанес удар с помощью FPV-дронов. В результате атаки уничтожены два танка Т-80БВМ с защитными надстройками, две боевые машины, включая МТ-ЛБ, а также ликвидирован десант противника.
Ключевую роль в уничтожении вражеской техники сыграли беспилотники "НАТАХА", которые имеют следующие характеристики:
- полезная нагрузка - до 1,5 кг;
- время развертывания - до 2 минут;
- дальность управления - до 13 км;
- боевой радиус полета - до 7 км;
- крейсерская скорость - 80 км/ч.
Ранее сообщалось, что оккупанты продолжают давить на севере Курахово.
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