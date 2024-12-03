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Бійці тероборони ліквідували 4 танки та 6 БМП РФ під Кураховим. ВIДЕО

Тероборонці успішно відбили атаку російських військ у Максимівці під Кураховим, знищивши кілька одиниць ворожої техніки за допомогою FPV-дронів.

Про це у телеграм-каналі повідомили бійці 130-го окремого батальйону територіальної оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, противник, у складі чотирьох танків, включно з Т-80БВМ із мінним тралом, та шести бойових машин піхоти, намагався оточити українські позиції.

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На підходах до населеного пункту розвідувальний взвод "Котики" виявив колону та завдав удару за допомогою FPV-дронів. В результаті атаки знищено два танки Т-80БВМ із захисними надбудовами, дві бойові машини, включаючи МТ-ЛБ, а також ліквідовано десант супротивника.

Ключову роль у знищенні ворожої техніки відіграли безпілотники "НАТАХА", які мають такі характеристики:

  • корисне навантаження — до 1,5 кг;
  • час розгортання — до 2 хвилин;
  • дальність керування — до 13 км;
  • бойовий радіус польоту — до 7 км;
  • крейсерська швидкість — 80 км/год.

Раніше повідомлялося, що окупанти продовжують тиснути на півночі Курахового.

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Автор: 

безпілотник (4107) тероборона (384) Максимівка (2) Курахове (122)


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