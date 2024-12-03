Бійці тероборони ліквідували 4 танки та 6 БМП РФ під Кураховим. ВIДЕО
Тероборонці успішно відбили атаку російських військ у Максимівці під Кураховим, знищивши кілька одиниць ворожої техніки за допомогою FPV-дронів.
Про це у телеграм-каналі повідомили бійці 130-го окремого батальйону територіальної оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, противник, у складі чотирьох танків, включно з Т-80БВМ із мінним тралом, та шести бойових машин піхоти, намагався оточити українські позиції.
На підходах до населеного пункту розвідувальний взвод "Котики" виявив колону та завдав удару за допомогою FPV-дронів. В результаті атаки знищено два танки Т-80БВМ із захисними надбудовами, дві бойові машини, включаючи МТ-ЛБ, а також ліквідовано десант супротивника.
Ключову роль у знищенні ворожої техніки відіграли безпілотники "НАТАХА", які мають такі характеристики:
- корисне навантаження — до 1,5 кг;
- час розгортання — до 2 хвилин;
- дальність керування — до 13 км;
- бойовий радіус польоту — до 7 км;
- крейсерська швидкість — 80 км/год.
Раніше повідомлялося, що окупанти продовжують тиснути на півночі Курахового.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль