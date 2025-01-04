Покровск нужно было окапывать год назад, сейчас нужно окапывать Днепропетровскую и Запорожскую области и готовить Херсон к оборонной операции, - экс-комбат 46 ОДШБр Купол. ВИДЕО
Покровск и Авдеевку надо было заблаговременно готовить к обороне. Сейчас остро стоит вопрос подготовки к оборонительной операции в Херсоне.
Об этом в интервью Ukrainian Witness рассказал экс-комбат 46 ОДШБр Анатолий Козел Купол, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Россия воюет малыми тактическими группами, у врага есть заградительные отряды.
"У них личный состав идет в один конец. Мотивация простая: или тебя расстреляют, или ты добудешь пленных, каску, бронижилет", - отметил он.
Также Купол подробно сосредоточился на просчетах в украинской обороне.
"Нам надо было окапывать Покровск еще год назад, Авдеевку надо было окапывать в 22 году", - отметил он.
Отвечая на вопрос, что сейчас следует окапывать, Купол отметил: "Днепропетровскую область, Запорожскую область. Херсон. Херсон сейчас надо полностью готовить к оборонительной операции... Если противник сделает себе там, в Херсоне, плацдарм, то это уже правый берег Днепра. Нам нужно перестать обманывать себя, у нас тотальный обман на всех уровнях. Верховный главнокомандующий получает искаженную на процентов до 100 информацию".
Купол также рассказал об основных ошибках военного руководства. Кроме того, во время интервью от ответил на следующие вопросы:
- Почему было провалено наступление весной 2023 года?
- Что привело к потере Бахмута, Авдеевки и других городов?
- Оправдала ли ожидания операция в Курской области?
- Что означает вступление в войну армии КНДР?
- Чего ожидать Украине в 2025 году?
Напомним, ранее командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Купол дал интервью американской газете "The Washington Post", где рассказал о потерях и проблемах в подготовке украинских бойцов.
После этого его сняли с должности и перевели в учебный центр. Озвученные Куполом потери в ДШВ называют завышенными.
Купола поддержали главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и военнослужащий, владелец сети "Ветерано Кава" Владимир Шевченко. А председатель правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская предложила отменить ограничения военнослужащим на общение с прессой.
Впоследствии Купол заявил, что журналисты "порезали" его рассказ и призвал "не искать измену там, где ее нет".
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Рублять дерева та завалюють на дорогу - ось і всі "фортифікації".
Зате на ці "фортифікаційні гроші" зе-слуги собі елітні іномарки накупляють так, що аж у чергах по пів року стоять - завозити не встигають.
Всього Вам найдобрішого)
Під цей шумок можна грошей списати дох..я і трошки.
Ніхто нічого контролювати не буде, бо
всі свої !
Кріпакам дали 1000 і 🖕
Нам потрібні ще 2-3 арміі приданих сил союзників і манервені операціі з заходом в глибоко в московію ось це да .
але ж кожен дебіл вважає себе розумним і продовжує ******* про окопування
Но в 2022 г. зелень окапывалась только асфальтом и готовилась к майским шашлычкам.
на пепері