Покровск нужно было окапывать год назад, сейчас нужно окапывать Днепропетровскую и Запорожскую области и готовить Херсон к оборонной операции, - экс-комбат 46 ОДШБр Купол. ВИДЕО

Покровск и Авдеевку надо было заблаговременно готовить к обороне. Сейчас остро стоит вопрос подготовки к оборонительной операции в Херсоне.

Об этом в интервью Ukrainian Witness рассказал экс-комбат 46 ОДШБр Анатолий Козел Купол, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия воюет малыми тактическими группами, у врага есть заградительные отряды.

"У них личный состав идет в один конец. Мотивация простая: или тебя расстреляют, или ты добудешь пленных, каску, бронижилет", - отметил он.

Также Купол подробно сосредоточился на просчетах в украинской обороне.

"Нам надо было окапывать Покровск еще год назад, Авдеевку надо было окапывать в 22 году", - отметил он.

Отвечая на вопрос, что сейчас следует окапывать, Купол отметил: "Днепропетровскую область, Запорожскую область. Херсон. Херсон сейчас надо полностью готовить к оборонительной операции... Если противник сделает себе там, в Херсоне, плацдарм, то это уже правый берег Днепра. Нам нужно перестать обманывать себя, у нас тотальный обман на всех уровнях. Верховный главнокомандующий получает искаженную на процентов до 100 информацию".

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Купол также рассказал об основных ошибках военного руководства. Кроме того, во время интервью от ответил на следующие вопросы:

Почему было провалено наступление весной 2023 года?

Что привело к потере Бахмута, Авдеевки и других городов?

Оправдала ли ожидания операция в Курской области?

Что означает вступление в войну армии КНДР?

Чего ожидать Украине в 2025 году?

Напомним, ранее командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Купол дал интервью американской газете "The Washington Post", где рассказал о потерях и проблемах в подготовке украинских бойцов.

После этого его сняли с должности и перевели в учебный центр. Озвученные Куполом потери в ДШВ называют завышенными.

Купола поддержали главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и военнослужащий, владелец сети "Ветерано Кава" Владимир Шевченко. А председатель правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская предложила отменить ограничения военнослужащим на общение с прессой.

Впоследствии Купол заявил, что журналисты "порезали" его рассказ и призвал "не искать измену там, где ее нет".