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Покровск нужно было окапывать год назад, сейчас нужно окапывать Днепропетровскую и Запорожскую области и готовить Херсон к оборонной операции, - экс-комбат 46 ОДШБр Купол. ВИДЕО

Покровск и Авдеевку надо было заблаговременно готовить к обороне. Сейчас остро стоит вопрос подготовки к оборонительной операции в Херсоне.

Об этом в интервью Ukrainian Witness рассказал экс-комбат 46 ОДШБр Анатолий Козел Купол, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия воюет малыми тактическими группами, у врага есть заградительные отряды.

"У них личный состав идет в один конец. Мотивация простая: или тебя расстреляют, или ты добудешь пленных, каску, бронижилет", - отметил он.

Также Купол подробно сосредоточился на просчетах в украинской обороне.

"Нам надо было окапывать Покровск еще год назад, Авдеевку надо было окапывать в 22 году", - отметил он.

Отвечая на вопрос, что сейчас следует окапывать, Купол отметил: "Днепропетровскую область, Запорожскую область. Херсон. Херсон сейчас надо полностью готовить к оборонительной операции... Если противник сделает себе там, в Херсоне, плацдарм, то это уже правый берег Днепра. Нам нужно перестать обманывать себя, у нас тотальный обман на всех уровнях. Верховный главнокомандующий получает искаженную на процентов до 100 информацию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовится круговая оборона Изюма и Балаклеи, - Синегубов

Купол также рассказал об основных ошибках военного руководства. Кроме того, во время интервью от ответил на следующие вопросы:

  • Почему было провалено наступление весной 2023 года?
  • Что привело к потере Бахмута, Авдеевки и других городов?
  • Оправдала ли ожидания операция в Курской области?
  • Что означает вступление в войну армии КНДР?
  • Чего ожидать Украине в 2025 году?

Напомним, ранее командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Купол дал интервью американской газете "The Washington Post", где рассказал о потерях и проблемах в подготовке украинских бойцов.

После этого его сняли с должности и перевели в учебный центр. Озвученные Куполом потери в ДШВ называют завышенными.

Купола поддержали главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и военнослужащий, владелец сети "Ветерано Кава" Владимир Шевченко. А председатель правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская предложила отменить ограничения военнослужащим на общение с прессой.

Впоследствии Купол заявил, что журналисты "порезали" его рассказ и призвал "не искать измену там, где ее нет".

Автор: 

оборона (5212) Херсон (2834) Запорожская область (3097) Днепропетровская область (3975) Херсонская область (4788) Херсонский район (279) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+34
Ну да, вже побачили зеле-фортифікації в Покровську:
Рублять дерева та завалюють на дорогу - ось і всі "фортифікації".
Зате на ці "фортифікаційні гроші" зе-слуги собі елітні іномарки накупляють так, що аж у чергах по пів року стоять - завозити не встигають.
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04.01.2025 11:40
+31
"Верховний головнокомандувач отримує спотворену на відсотків до 100 інформацію"-очень в это сомневаюсь.Царь хороший-бояре плохие?А если на самом деле так-значит ВГлавком полный имбецил,живущий в своём манямирке.
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04.01.2025 11:40
+30
Перед тим ,як щось окопувати,треба закопати тих,хто за це буде відповідати.Тоді можливо буде якийсь результат.
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04.01.2025 11:38
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Правила форума Совет форумчан
Перед тим ,як щось окопувати,треба закопати тих,хто за це буде відповідати.Тоді можливо буде якийсь результат.
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04.01.2025 11:38 Ответить
Не треба нагнітати,декілька мільярдів щомісяця хтось може втратити!!!!
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04.01.2025 18:42 Ответить
Складається враження, що в Україні активно діє 5та колона, відбуваються призначення на керівні посади "дєятєлєй", "спеціалістів" по знищенню ефективної діяльності в армії, промисловості, інфраструктурі, суспільстві-це напевно спланована диверсія, зрада, корупція, "кришування і організація злочинів", і тотальна, всеоб'ємна безкарність...? Добивають Україну...? Чи не так, то тоді ж чому ніхто не реагує на злочини, самих же кращих, захисників Батьківщини вбивають, що це таке за бljdStvo??:!?Патріоти де ВИ,,,?!Війна ж!!!
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05.01.2025 13:06 Ответить
Це не враження.Це так і є.При владі покидьки,корупціонери,дебіли і замасковані кацапи.Чому ніхто нічого не робить і не реагує? Влада не може апріорі,з вищеназваних причин.А ми з вами не хочемо,тому що сидимо на диванах і пишемо коментарі.Об'єктивно це відноситься до всього суспільства.Воно і тільки воно може щось змінити.
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05.01.2025 13:41 Ответить
"Верховний головнокомандувач отримує спотворену на відсотків до 100 інформацію"-очень в это сомневаюсь.Царь хороший-бояре плохие?А если на самом деле так-значит ВГлавком полный имбецил,живущий в своём манямирке.
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04.01.2025 11:40 Ответить
Наш Верховний головнокомандувач самозакоханий і безграмотний юрист, який окружив себе трусливими сраколизами.
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04.01.2025 13:23 Ответить
З нього такий юрист , як із нас із вами космонавти (( ВІрніше написати : "гуморист із дипломом юриста , який йому папа саша "порішав " "
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04.01.2025 14:48 Ответить
ПІСюрист!
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04.01.2025 17:00 Ответить
Ну да, вже побачили зеле-фортифікації в Покровську:
Рублять дерева та завалюють на дорогу - ось і всі "фортифікації".
Зате на ці "фортифікаційні гроші" зе-слуги собі елітні іномарки накупляють так, що аж у чергах по пів року стоять - завозити не встигають.
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04.01.2025 11:40 Ответить
Угу - а цим гнівним дописом ти їх дуже налякав ......
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04.01.2025 11:47 Ответить
а давайте нічого не писати, ну , ніби все так як має бути, що все добре
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04.01.2025 11:52 Ответить
То Ви тут вбиваєте час?)) Марнотратство?))
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04.01.2025 12:13 Ответить
Саме так ... просто я зараз в госпіталі , робити нічого і часу багато ...))
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04.01.2025 12:16 Ответить
цю" писанину" вивчають у Вашінгтоні та ЄЕС щоб знати настрій суспільства і впливати на політиків - принаймі маю таку надію((. ЦН, напевно, єдине незаангажоване видання. Бажаю швидкого одужанння!
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04.01.2025 14:15 Ответить
кажеш немає чого робити - слухай аудіокниги , там у деяких висміювали совок , але коли слухаєш , то один у один про наше сьогодення (( Почни з "колгоспу тварин " , потім враженнями поділишся ((
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04.01.2025 14:51 Ответить
Цікаво дивитись документалку на телефоні...я норм так 4 місяці провела
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04.01.2025 14:54 Ответить
Якщо лежачий - довго не надивиться , а слухати простіше - навушник у вухо і нічого тримати не потрібно .
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04.01.2025 14:57 Ответить
Я 4 роки лежача. Було б бажання. Можна пристосувати все, що завгодно.
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04.01.2025 15:04 Ответить
Я у дитинстві лежав два роки у гіпсі , не дуже пристосовуватися виходило (( Правда , тоді про смартфони не згадували , навіть телевізора у палаті на тридцять дітей не було , розважалися розповідаючи по черзі байки які самі придумали (( Був такий санаторій імені Крупської у Чорноморці , лежачи за пару сотень метрів від морського берега, море бачив двічі - як привезли туди і як забирали , усі розваги за два роки , ну і книги .
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04.01.2025 15:18 Ответить
Це у Вас часом не хвороба Пертеса була?
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04.01.2025 15:25 Ответить
Вона , зараза ((
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04.01.2025 15:28 Ответить
Мені помилково її аж ІV ступеню поставили..ну я найух послала.. бо 16 років на той момент було. Але реал розумію, що у Вас за трабли були(
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04.01.2025 15:42 Ответить
у мене помилки не було , але і вилікуватися повністю не вийшло , хоча деякий час майже не відчував наслідків , десь років до 25 , потім потихеньку почали повертатися проблеми , але звикся із цим та так і прожив життя , з часом звик спати у кріслі , так ніби простіше - менше судоми хапають після роботи . Лікувався у 3-4 класах , відмовитися не було як з двох причинах - все за мене вирішували , ну і вже майже перестав ходити через біль
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04.01.2025 16:02 Ответить
Співчуваю, бо дуже розумію Вашу проблему..
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04.01.2025 16:24 Ответить
Немає чому співчувати , вам сьогодні набагато важче ніж мені , я життя прожив , навіть не задумувувася до 57 про інвалідність , хоча міг оформити з дитинства , ну болить , ну неповноцінна нога , а як тим у кого взагалі немає або піднятися не може ? ((
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04.01.2025 16:28 Ответить
Нічого, живіть ще довго.
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04.01.2025 16:31 Ответить
І вам іще піднятися ! Он наука і техніка на місці не стоїть , раптом що , і не вийде самій піднятися , то екзоскелети скоро будуть як самокати в оренду здавати , техніка щодня семимльні кроки робить !
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04.01.2025 16:34 Ответить
Дякую) я вже вивчала це питання, але не з моїм варіантом, нажаль.

Всього Вам найдобрішого)
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04.01.2025 16:54 Ответить
Варіанти різні , он подивіться як у США імплант встановлюють для управління напряму з головного мозку . Цю технологію розвиватимуть досить швидко , а обкатку якраз проводять у таких країнах як наша , розповідаю впевнено бо знаю як в Україні проводять клінічні випробування ліків для онкохворих , а методика одна і та сама , плюс у нас це швидко адаптуватимуть для реабілітації поранених військових . Тому не падайте духом , коли на ноги підніметеся , я вас на каву запрошу !
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04.01.2025 17:01 Ответить
Одужуйте)
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04.01.2025 14:52 Ответить
Усе за оманським планом і дякуючи недолугими малоросам за їх вибір у 2019 році
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04.01.2025 11:40 Ответить
Так Авдіівку вони взяли в оточення і іі обкопуи не обкопуи - мусіли відходити щоб не потрапити в полон
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04.01.2025 11:40 Ответить
Згадайте республіканця Джогсона та його ролю у цьому питанні.
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04.01.2025 11:45 Ответить
Сам би він не рішився - Трамп сказав - тормози віиськову допомогу - назло Баидену - вибори
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04.01.2025 11:48 Ответить
Знайдіть пост в твітері міністра МЗС Литви, він там прямо сказав що та затримка допомоги була не просто так а щоб недопустити ескалації і ЄС також була в ділі, а це просто політичне шоу в штатах. Але захід типу визнав свою помилку і більше таке робити не буде.
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04.01.2025 12:15 Ответить
Головний фактор Авдоса і просування кацапів, це КАБи.
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04.01.2025 11:49 Ответить
КАБи зносять самі міцні укріплення - але якби в нас було дохера снарядів - вони б не лізли - арта може лупити за 20км
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04.01.2025 11:54 Ответить
А арту типу вони не вибивають чи склади. Також артустановки вибивають ланцети, хоча давно можна було забезпечити всі підрозділи РЕБом
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04.01.2025 12:17 Ответить
Ви давно на фронті були. Зараз реби давлять все що шевелиться, а з Віражем, який у нас з'явився десь півроку, ланцет, вірніше долетівший ланцет, це щось з розряду чуда...
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04.01.2025 12:32 Ответить
Арта легко виноситься фпвшками ...їх у кацапів вистачає
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04.01.2025 12:18 Ответить
Прикривати потрібно
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04.01.2025 12:19 Ответить
Нехай цей екс комбат місяць готує для оборони від кацапів.
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04.01.2025 11:44 Ответить
Все вони правильно роблять!!!
Під цей шумок можна грошей списати дох..я і трошки.
Ніхто нічого контролювати не буде, бо
всі свої !
Кріпакам дали 1000 і 🖕
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04.01.2025 11:45 Ответить
І він,таки,правий...
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04.01.2025 11:46 Ответить
Найперше - голосувати у 2019-му треба було не за того. Щоразу більше росте розуміння, що при іншому виборі тоді широкомасштабного вторгнення не відбулося б. Політика обрпної у 2019-му влади, починаючи із заборони мтрвляти у відповідь до розведення/відведення військ у тій же Станиці Луганській, розмінування скпжімо Чонгару, втрата інтересу до армії і оборонної промисловості- це суцільне запрошеггя до вторгнення.
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04.01.2025 11:47 Ответить
Я з просоння прочитав "окупувати" замість "окупувати".
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04.01.2025 11:47 Ответить
"Ти не один"
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04.01.2025 11:52 Ответить
це все добре коли на тебе не пре фашистська московія з цілодобоаим засипанням мясом кабами фабами ... це і так героїзм найвищого гатунку в стільки разів бути меншими і стояти вже 4й рік повномаштабки.
Нам потрібні ще 2-3 арміі приданих сил союзників і манервені операціі з заходом в глибоко в московію ось це да .
але ж кожен дебіл вважає себе розумним і продовжує ******* про окопування
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04.01.2025 11:49 Ответить
не заважайте зеленському і єрмаку виконувати оманські договорняки. Якщо б зеленський справді був ворогом для росії, то його давно знищили б.
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04.01.2025 11:50 Ответить
Так і є, Покровськ тупо здають.....😡
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04.01.2025 12:04 Ответить
Донбас здають. Але є хороша новина - Трамп псіханув після висерів Небензі з Конякою і замість того, щоб вмовляти кацапів, планує лендліз для України на 100 млрд, посилення ЗСУ (можливо навіть америкосами) та зниження цін на нафту. (інфа від Бандерівця, отже наблюдаємо)
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04.01.2025 13:35 Ответить
Час втрачено,не спрацює лендліз на сотні млрд який повинен був бути у 22р. Зараз нам потрібно посилення саме професійними солдатами і бажано зі зброєю якою вони досконало володіють. А взагалі треба розуміти, що путін не договіроздатний, і щоб закінчити війну потрібно першими скинути бомбу "товстун" на кремль. Але наразі навряд чи у Вашингтоні буде лідер з яйцями який може розібратися з диктаторами як от путін чи кім чен ин.
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04.01.2025 14:01 Ответить
Нажаль, теж так думаю. В нас людей немає, і скільки б зброї не дали, їх більше не стане. Суспільство вже не хоче воювати, бо повністю зневірилося в державі та зеленій владі, вигрібуть чоловіків на фронт - так вони потікають в СЗЧ. Що далі? Жінки і діти? Час втрачено. Саме час, який давав шанси.
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04.01.2025 15:58 Ответить
мрії- мрії
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04.01.2025 17:28 Ответить
Ага, ось тільки садили клумби , та клали асфальти.. Та і зараз нічого не змінилося.
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04.01.2025 11:50 Ответить
Да,да,вперед к победе под командованием творожникова и шашлычноларечников,а выборы должны оставаться вне закона,у военных есть хоть капля розума,что бы уметь смотреть дальше своего носа.
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04.01.2025 11:51 Ответить
якщо робити все вчасно, то як тоді красти? - "порохоботи-ноцизди" ж можуть перевірити на неокупованих землях - "для нас етА праблєма" (цицЯти дрібних людинок)..
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04.01.2025 11:59 Ответить
Наївні рожеві поні. Ваш верховний головком - імбецил - самодур, який вже себе Ісусом вважає. Яку інформацію йому не дай, цей дегенерат сам її спотворить у своєму ненормальному моску. Час вже психіатрів викликати і садити цього Нерона-Калігулу у дурку, поки він не довоювався до капітуляції і знищення держави.
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04.01.2025 12:01 Ответить
Те саме було у лютому 22го коли кацапи в Снігурівці сиділи і під Харковом
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04.01.2025 12:05 Ответить
Голос з хріпотцою зараз скаже що тоді ми не зможемо будувати дороги.
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04.01.2025 12:15 Ответить
"Нам треба було окопувати Покровськ ще рік тому, Авдіївку треба окопувати в 22 році".
Но в 2022 г. зелень окапывалась только асфальтом и готовилась к майским шашлычкам.
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04.01.2025 12:24 Ответить
Просто у свій час треба було закопати одне зелене чучело і все.
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04.01.2025 16:03 Ответить
Закопать его и сейчас не поздно.
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04.01.2025 21:35 Ответить
так там все булоокопано
на пепері
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04.01.2025 12:36 Ответить
бабло и так в основном скорее всего шло на халупы закордоном и ********* баксов в тумбочках. а на пожрать народу и так хватит, если конечно барыги очередной голодомор повторить не захотят чтобы доходы не уменьшать, привыкли ж.
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04.01.2025 16:10 Ответить
Пока армієб буде керувати Боневтік Потужний, то не тільки Покровськ, а Дніпропетровську і Запорізьку область втратимо.
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04.01.2025 12:57 Ответить
не тратье куме сил
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04.01.2025 13:29 Ответить
Не требв Зельоним розказувати, що потрібно робити. У них на часі встигнути все розікрасти.
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04.01.2025 13:37 Ответить
Тверезо. Окопуватися потрібно було давно, зрозуміло, що полетять каби, буде важко. А ще погано, що пізно дізналися про союзників сцикунів конкретних які калюжи роблять тільки від слів путіна про ескалацію до я/з.
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04.01.2025 13:48 Ответить
У того, хто тре коменти, на долонях ростиме волосся!
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04.01.2025 14:07 Ответить
У меня (да наверное не у меня только) есть подозрение, что война идет по принципу договорняка между Пу и ЗЕ. Цель Пу известна - это уничтожение украинского государства и большинства наиболее пассионарных ее граждан. Все выпады Зе против Пу и России лишь игра, которой он маскирует свою основную работу по ликвидации возглавляемого им государства. Просто неопытностью или глупостью невозможно объяснить череду его факапов, начиная с 19г. Ну а с 22го вообще нет слов! Если бы он был настоящим президентом, то должен был немедленно объявить состояние войны, закрыть выезд за кордон всем, кроме женщин с детьми. Массовая мобилизация, включая депутатов, судей, прокуроров и прочих чиновников и артистов кварталов и цирков, включая молодежь с 18 лет, которые бы в порядке ротации сменяли бы на фронте измотанных наших бойцов. Военное положение в промышленности. Суровые наказания за коллаборационизм, госизмену, шпионаж и коррупцию. Вплоть до расстрела. То же и за дезертирство. В крайнем случае штрафбат. Ничего из этого не было сделано. Более того, все было сделано с точностью до наоборот под различными благовидными предлогами, либо вообще без каких-либо объяснений. Если бы все вышеперечисленное было бы сделано, то не было бы и близко того, что сейчас происходит на фронте. В то же время путину не нужна была слишком быстрая победа, после которой в стране остались бы сотни тысяч вооруженных Да-Винчи и Т.Черновол, которых бы российскому Смершу пришлось бы 20лет по одному ловить на просторах страны и даже дети и внуки которых представляли бы смертельную угрозу для империи. Гораздо дешевле и эффективней большую часть их уничтожить, собрав в окопы на передовой.
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04.01.2025 14:26 Ответить
Не доходит!
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04.01.2025 15:15 Ответить
Правду сказав так його майже вибачення змусили просити, цікаво чи будують оборонні споруди про які він сказав
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05.01.2025 10:43 Ответить
 
 