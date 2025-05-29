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Новости Видео На Кристофера Уолтерса упал балкон в Киеве
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На американского режиссера Кристофера Уолтерса, снимавшего фильм о войне, обрушился балкон в Киеве

Американский режиссер Кристофер Уолтерс рассказал, что упал вместе с балконом в Киеве

В Подольском районе Киева на гражданина США, режиссера Кристофера Уолтерса, который приехал в Украину документировать войну, упал балкон. Мужчина получил травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сам Кристофер Уолтерс, а также глава КГВА Тимур Ткаченко.

Американец записал в Инстаграм обращение на украинском языке, в котором рассказал, что балкон обвалился, а тогда сам он упал на землю вместе с бетоном.

Это произошло прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома.

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"В центре столицы вот так падают балконы... Балкон под которым люди проходят к подъезду. В то время когда летают ракеты и дроны, нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности!", - написал Уолтерс.

Американец добавил, что хочет провести расследование, чтобы определить, что стало причиной, чтобы таких аварий больше не повторялось в Киеве.

Реакция КГВА

"Это не вражеская атака, а следствие многолетней бездеятельности. Я срочно поручил новоназначенному председателю Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с пострадавшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности", - прокомментировал Ткаченко.

Он добавил, что сейчас мужчине оказывают помощь. С руководителями районных управляющих компаний проведут серьезный разговор.

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Кристофер Волтерс - на гражданина США упал балкон в Киеве

Автор: 

Киев (25660) Ткаченко Тимур (22)


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Топ комментарии
+7
обычно причина- новые халупы и тачки дома и закордоном. ну и пожрать в ресторанах.
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29.05.2025 15:24
+6
На Подолі піймати цеглину на голову це як до школи сходити. Мене здивувало що якщо з Хрещатика звернути в двори то можна ще революцію побачити
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29.05.2025 15:34
+5
Кличко з спільниками гроші розікрав громади. Тому все і так... Соромно за столицю.
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29.05.2025 15:40
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обычно причина- новые халупы и тачки дома и закордоном. ну и пожрать в ресторанах.
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29.05.2025 15:24 Ответить
Зате влада в нас всі сили кинула на злосних торговців старими трусами і черевиками по інтернету прирівнявши їх до наркомафії
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29.05.2025 15:38 Ответить
Та ти подивися на ту "нову халупу"... Будинок старий, післявоєнний... Такі ще до Хрущова будувалися...
Цікаво інше: я так зрозумів зі статті, що американець падав разом з балконом - а не балкон падав на нього... Бо він-би його роздавив. А судячи з тексту, можна здогадаться, що він виперся з апаратурою на балкон 2 поверху, і він під ним обломився...Таке буває з старими будівлями...
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29.05.2025 16:00 Ответить
Зачіска під час падіння з'явилась ..? 🤪
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29.05.2025 15:25 Ответить
мав зразу облисіти, бовдуренко?
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29.05.2025 15:39 Ответить
Бо треба про корупцію знімати в першу чергу, а вже потім про війну.
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29.05.2025 15:26 Ответить
ДА, платишь за коммуналку, а по факту ничего не делается
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29.05.2025 15:26 Ответить
В цивілізованих країнах люди не тільки комуналку платять, а щє й за своїми фасадами і придомовою територією доглядають..
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29.05.2025 15:41 Ответить
За придомовой территорией как раз следит управляющая компания, за что и берёт деньги.
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29.05.2025 16:19 Ответить
Так там же є назначений районний військовий адміністратор, назначений ОПою, чи ета другоє?
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29.05.2025 15:26 Ответить
А яке відношення військова адміністрація має до балконів?
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29.05.2025 15:31 Ответить
Якщо не має відношення то якого хера тимурчик пащу розкриває що беруть під контроль і все проінспектують Зелені мають відношення до всього на чому можна копієчку заробить або попіаритись
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29.05.2025 15:44 Ответить
Розгребіть срач у вашій голові. Військова адміністрація займається своїми справами, а цивільна своїми. Балкони до військових справ не мають жодного відношення.
А хто з них зелений чи діставшийся в спадок то справа десята.
Чи балкони в Києві почали падати виключно з 19 року а до цього постійно капітально реставрувалися?
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29.05.2025 15:55 Ответить
взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності Джерело: https://censor.net/ua/v3555040
Другими словами Ткаченко наказав провірити балкони, а ви кажете військова адміністрація немає до цього відношення
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29.05.2025 16:27 Ответить
Это происки фсб, 100%.
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29.05.2025 15:27 Ответить
Довга рука Кличка
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29.05.2025 15:28 Ответить
Балкони на грані падіння -це вже давно ознака гарного смаку в Подільському районі. Десятиліттями.
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29.05.2025 15:29 Ответить
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29.05.2025 15:30 Ответить
а ты хотел видеть мэром верещук? и самое главное, какое отношение имеет до балкона в жилом доме Кличко?
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29.05.2025 15:53 Ответить
Ну да, Рафік неувиноват. А хто винуватий? Млять, як побудувати і оформити невеличкий будинок в своєму ж дворі для себе так потрібно пройти всі круги Ада, согласувати з десятками інстанцій де ти будеш какати а де їсти. А як в центрі Київа в обществєнному місці людей балкони вбивають чи метро обвалюється бо над ним 30-ти етажки побудували так винуватих немає. А нахера тоді з простих людей шкуру деруть і ганяють по всьому миру щоб підписати кучу бумажок якщо в ітозі ніхто не винуватий?
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29.05.2025 16:08 Ответить
На Подолі піймати цеглину на голову це як до школи сходити. Мене здивувало що якщо з Хрещатика звернути в двори то можна ще революцію побачити
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29.05.2025 15:34 Ответить
тіна кароль вчасно пісню підвезла:

А з неба падали балкони на нас
То на тебе, то на мене
Бо ми ображались весь час
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29.05.2025 15:34 Ответить
***** шастать , як кажуть.
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29.05.2025 15:35 Ответить
Будь обережний, ДРУЖЕ!

Це столиця країни "ВТОМЛЕНИХ" МОСТІВ І БАЛКОНІВ.

Тут ще років триста така херня буде.
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29.05.2025 15:36 Ответить
Буває , це життя... тримайся друже
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29.05.2025 15:38 Ответить
на войне как на войне
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29.05.2025 15:39 Ответить
Бо в Києві мер - корупціонер з відбитими мізками.
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29.05.2025 15:40 Ответить
11 років на посаді - певно киян влаштовує ..?
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29.05.2025 15:42 Ответить
Бо кияни дуже мудрі люди!
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29.05.2025 15:45 Ответить
73% відсотковий?...ви за гроші згодні і ракети наводити і підпалювати залізницю і авто захисників.
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29.05.2025 15:51 Ответить
это точно! были бы глупые то сейчас бы верещук рулила!
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29.05.2025 15:57 Ответить
Влаштовує....він краще чим 6 менеджерів зелених
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29.05.2025 15:54 Ответить
меня устраивает!
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29.05.2025 15:56 Ответить
ви Киянин? чи звичайний Зе бот?
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29.05.2025 15:49 Ответить
ты наверное такой смелый потому, что номерами прикрылся? в глаза Кличко такое сказать не хочешь?!
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29.05.2025 15:55 Ответить
Кличко з спільниками гроші розікрав громади. Тому все і так... Соромно за столицю.
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29.05.2025 15:40 Ответить
а як краде ваше Зе то ви не робите допис тут
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29.05.2025 15:52 Ответить
Є таке. Чим глибше заїжджаєш на захід України, тим більше бачиш як змінюється ставлення до власного житла від совкового "пустили пожити по ордеру" до "виклав кожну цеглинку своїми руками".
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29.05.2025 15:43 Ответить
КристофЭг? Или Кшиштофф Волтеровский
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29.05.2025 15:58 Ответить
за таких підарів у влади вже аж неудобно
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29.05.2025 15:58 Ответить
На війні як на війні
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29.05.2025 16:03 Ответить
У старих будівлях, і не таке буває!!
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29.05.2025 16:03 Ответить
Балкон приватного помешкання, має ремонтувати власник, по нормальному має бути судимість штраф і компенсація потерпілому
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29.05.2025 16:04 Ответить
В старих будинках проживає багато людей старшого віку, вони живуть на мізерні пенсії і не можуть собі дозволити капітальні ремонти, утворення осбб нічого не вирішує, бо у багатьох мешканців немає достатньо коштів. Виявляти проблемні будинки, тим більше небезпечні, і вирішувати такі проблеми мала б з місцева влада.
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29.05.2025 16:11 Ответить
тим більше Київ - то точно не бідне місто загалом
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29.05.2025 16:12 Ответить
Балкон старый - он просто устал.
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29.05.2025 16:15 Ответить
а сам господар балкона куди дивиться?..
ці жлобки-какаразніци-імєюправонаошІбку, ну як діти малі - усе їм зроби, усе їм приготуй, за усим їхнім слідкуй.. сам не бачиш, що твій балкон "підустав"? - то роби щось у потрібному напрямку..
для дебілкуватих зєлєнскіх завжди, як не Порох, то Клічко винуватий..
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29.05.2025 16:17 Ответить
Жесть! Оце ганьбіще! Добре що живий!
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29.05.2025 16:27 Ответить
 
 