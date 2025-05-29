На американского режиссера Кристофера Уолтерса, снимавшего фильм о войне, обрушился балкон в Киеве
В Подольском районе Киева на гражданина США, режиссера Кристофера Уолтерса, который приехал в Украину документировать войну, упал балкон. Мужчина получил травмы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сам Кристофер Уолтерс, а также глава КГВА Тимур Ткаченко.
Американец записал в Инстаграм обращение на украинском языке, в котором рассказал, что балкон обвалился, а тогда сам он упал на землю вместе с бетоном.
Это произошло прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома.
"В центре столицы вот так падают балконы... Балкон под которым люди проходят к подъезду. В то время когда летают ракеты и дроны, нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности!", - написал Уолтерс.
Американец добавил, что хочет провести расследование, чтобы определить, что стало причиной, чтобы таких аварий больше не повторялось в Киеве.
Реакция КГВА
"Это не вражеская атака, а следствие многолетней бездеятельности. Я срочно поручил новоназначенному председателю Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с пострадавшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности", - прокомментировал Ткаченко.
Он добавил, что сейчас мужчине оказывают помощь. С руководителями районных управляющих компаний проведут серьезный разговор.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво інше: я так зрозумів зі статті, що американець падав разом з балконом - а не балкон падав на нього... Бо він-би його роздавив. А судячи з тексту, можна здогадаться, що він виперся з апаратурою на балкон 2 поверху, і він під ним обломився...Таке буває з старими будівлями...
А хто з них зелений чи діставшийся в спадок то справа десята.
Чи балкони в Києві почали падати виключно з 19 року а до цього постійно капітально реставрувалися?
Другими словами Ткаченко наказав провірити балкони, а ви кажете військова адміністрація немає до цього відношення
А з неба падали балкони на нас
То на тебе, то на мене
Бо ми ображались весь час
Це столиця країни "ВТОМЛЕНИХ" МОСТІВ І БАЛКОНІВ.
Тут ще років триста така херня буде.
ці жлобки-какаразніци-імєюправонаошІбку, ну як діти малі - усе їм зроби, усе їм приготуй, за усим їхнім слідкуй.. сам не бачиш, що твій балкон "підустав"? - то роби щось у потрібному напрямку..
для дебілкуватих зєлєнскіх завжди, як не Порох, то Клічко винуватий..