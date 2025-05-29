На американського режисера Крістофера Волтерса, який знімав фільм про війну, впав балкон у Києві. ВIДЕО
У Подільському районі Києва на громадянина США, режисера Крістофера Волтерса, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон. Чоловік зазнав травмування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив сам Крістофер Волтерс, а також очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Американець записав в інстаграмі звернення українською мовою, в якому розповів, що балкон обвалився, а тоді сам він упав на землю разом із бетоном.
Це сталося прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку.
"В центрі столиці ось так падають балкони… Балкон під котрим люди проходять до під'їзду. В той час коли літають ракети та дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність!", - написав Волтерс.
Американець додав, що хоче провести розслідування, щоб визначити, що стало причиною, аби таких аварій більше не повторювалося в Києві.
Реакція КМВА
"Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності. Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати зв'язок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності", - прокоментував Ткаченко.
Він додав, що наразі чоловіку надають допомогу. Із керівниками районних керуючих компаній проведуть серйозну розмову.
Будь ласка, зачекайте...
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Цікаво інше: я так зрозумів зі статті, що американець падав разом з балконом - а не балкон падав на нього... Бо він-би його роздавив. А судячи з тексту, можна здогадаться, що він виперся з апаратурою на балкон 2 поверху, і він під ним обломився...Таке буває з старими будівлями...
А хто з них зелений чи діставшийся в спадок то справа десята.
Чи балкони в Києві почали падати виключно з 19 року а до цього постійно капітально реставрувалися?
А з неба падали балкони на нас
То на тебе, то на мене
Бо ми ображались весь час
Це столиця країни "ВТОМЛЕНИХ" МОСТІВ І БАЛКОНІВ.
Тут ще років триста така херня буде.