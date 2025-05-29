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Новини Відео На Крістофера Волтерса впав балкон у Києві
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На американського режисера Крістофера Волтерса, який знімав фільм про війну, впав балкон у Києві. ВIДЕО

У Подільському районі Києва на громадянина США, режисера Крістофера Волтерса, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон. Чоловік зазнав травмування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив сам Крістофер Волтерс, а також очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Американець записав в інстаграмі звернення українською мовою, в якому розповів, що балкон обвалився, а тоді сам він упав на землю разом із бетоном.

Це сталося прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку.

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"В центрі столиці ось так падають балкони… Балкон під котрим люди проходять до під'їзду. В той час коли літають ракети та дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність!", - написав Волтерс.

Американець додав, що хоче провести розслідування, щоб визначити, що стало причиною, аби таких аварій більше не повторювалося в Києві.

Реакція КМВА

"Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності. Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати зв'язок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності", - прокоментував Ткаченко.

Він додав, що наразі чоловіку надають допомогу. Із керівниками районних керуючих компаній проведуть серйозну розмову.

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Крістофер Волтерс - на громадянина США впав балкон у Києві

Автор: 

Київ (19633) Ткаченко Тимур (31)


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Топ коментарі
+5
обычно причина- новые халупы и тачки дома и закордоном. ну и пожрать в ресторанах.
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29.05.2025 15:24
+4
А яке відношення військова адміністрація має до балконів?
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29.05.2025 15:31
+4
На Подолі піймати цеглину на голову це як до школи сходити. Мене здивувало що якщо з Хрещатика звернути в двори то можна ще революцію побачити
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29.05.2025 15:34
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обычно причина- новые халупы и тачки дома и закордоном. ну и пожрать в ресторанах.
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29.05.2025 15:24 Відповісти
Зате влада в нас всі сили кинула на злосних торговців старими трусами і черевиками по інтернету прирівнявши їх до наркомафії
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29.05.2025 15:38 Відповісти
Та ти подивися на ту "нову халупу"... Будинок старий, післявоєнний... Такі ще до Хрущова будувалися...
Цікаво інше: я так зрозумів зі статті, що американець падав разом з балконом - а не балкон падав на нього... Бо він-би його роздавив. А судячи з тексту, можна здогадаться, що він виперся з апаратурою на балкон 2 поверху, і він під ним обломився...Таке буває з старими будівлями...
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29.05.2025 16:00 Відповісти
Зачіска під час падіння з'явилась ..? 🤪
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29.05.2025 15:25 Відповісти
мав зразу облисіти, бовдуренко?
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29.05.2025 15:39 Відповісти
Бо треба про корупцію знімати в першу чергу, а вже потім про війну.
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29.05.2025 15:26 Відповісти
ДА, платишь за коммуналку, а по факту ничего не делается
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29.05.2025 15:26 Відповісти
В цивілізованих країнах люди не тільки комуналку платять, а щє й за своїми фасадами і придомовою територією доглядають..
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29.05.2025 15:41 Відповісти
Так там же є назначений районний військовий адміністратор, назначений ОПою, чи ета другоє?
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29.05.2025 15:26 Відповісти
А яке відношення військова адміністрація має до балконів?
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29.05.2025 15:31 Відповісти
Якщо не має відношення то якого хера тимурчик пащу розкриває що беруть під контроль і все проінспектують Зелені мають відношення до всього на чому можна копієчку заробить або попіаритись
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29.05.2025 15:44 Відповісти
Розгребіть срач у вашій голові. Військова адміністрація займається своїми справами, а цивільна своїми. Балкони до військових справ не мають жодного відношення.
А хто з них зелений чи діставшийся в спадок то справа десята.
Чи балкони в Києві почали падати виключно з 19 року а до цього постійно капітально реставрувалися?
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29.05.2025 15:55 Відповісти
Это происки фсб, 100%.
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29.05.2025 15:27 Відповісти
Довга рука Кличка
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29.05.2025 15:28 Відповісти
Балкони на грані падіння -це вже давно ознака гарного смаку в Подільському районі. Десятиліттями.
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29.05.2025 15:29 Відповісти
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29.05.2025 15:30 Відповісти
а ты хотел видеть мэром верещук? и самое главное, какое отношение имеет до балкона в жилом доме Кличко?
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29.05.2025 15:53 Відповісти
Ну да, Рафік неувиноват. А хто винуватий? Млять, як побудувати і оформити невеличкий будинок в своєму ж дворі для себе так потрібно пройти всі круги Ада, согласувати з десятками інстанцій де ти будеш какати а де їсти. А як в центрі Київа в обществєнному місці людей балкони вбивають чи метро обвалюється бо над ним 30-ти етажки побудували так винуватих немає. А нахера тоді з простих людей шкуру деруть і ганяють по всьому миру щоб підписати кучу бумажок якщо в ітозі ніхто не винуватий?
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29.05.2025 16:08 Відповісти
На Подолі піймати цеглину на голову це як до школи сходити. Мене здивувало що якщо з Хрещатика звернути в двори то можна ще революцію побачити
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29.05.2025 15:34 Відповісти
тіна кароль вчасно пісню підвезла:

А з неба падали балкони на нас
То на тебе, то на мене
Бо ми ображались весь час
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29.05.2025 15:34 Відповісти
***** шастать , як кажуть.
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29.05.2025 15:35 Відповісти
Будь обережний, ДРУЖЕ!

Це столиця країни "ВТОМЛЕНИХ" МОСТІВ І БАЛКОНІВ.

Тут ще років триста така херня буде.
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29.05.2025 15:36 Відповісти
Буває , це життя... тримайся друже
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29.05.2025 15:38 Відповісти
на войне как на войне
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29.05.2025 15:39 Відповісти
Бо в Києві мер - корупціонер з відбитими мізками.
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29.05.2025 15:40 Відповісти
11 років на посаді - певно киян влаштовує ..?
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29.05.2025 15:42 Відповісти
Бо кияни дуже мудрі люди!
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29.05.2025 15:45 Відповісти
73% відсотковий?...ви за гроші згодні і ракети наводити і підпалювати залізницю і авто захисників.
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29.05.2025 15:51 Відповісти
это точно! были бы глупые то сейчас бы верещук рулила!
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29.05.2025 15:57 Відповісти
Влаштовує....він краще чим 6 менеджерів зелених
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29.05.2025 15:54 Відповісти
меня устраивает!
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29.05.2025 15:56 Відповісти
ви Киянин? чи звичайний Зе бот?
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29.05.2025 15:49 Відповісти
ты наверное такой смелый потому, что номерами прикрылся? в глаза Кличко такое сказать не хочешь?!
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29.05.2025 15:55 Відповісти
Кличко з спільниками гроші розікрав громади. Тому все і так... Соромно за столицю.
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29.05.2025 15:40 Відповісти
а як краде ваше Зе то ви не робите допис тут
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29.05.2025 15:52 Відповісти
Є таке. Чим глибше заїжджаєш на захід України, тим більше бачиш як змінюється ставлення до власного житла від совкового "пустили пожити по ордеру" до "виклав кожну цеглинку своїми руками".
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29.05.2025 15:43 Відповісти
КристофЭг? Или Кшиштофф Волтеровский
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29.05.2025 15:58 Відповісти
за таких підарів у влади вже аж неудобно
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29.05.2025 15:58 Відповісти
На війні як на війні
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29.05.2025 16:03 Відповісти
У старих будівлях, і не таке буває!!
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29.05.2025 16:03 Відповісти
Балкон приватного помешкання, має ремонтувати власник, по нормальному має бути судимість штраф і компенсація потерпілому
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29.05.2025 16:04 Відповісти
 
 