На американського режисера Крістофера Волтерса, який знімав фільм про війну, впав балкон у Києві. ВIДЕО

У Подільському районі Києва на громадянина США, режисера Крістофера Волтерса, який приїхав в Україну документувати війну, впав балкон. Чоловік зазнав травмування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив сам Крістофер Волтерс, а також очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Американець записав в інстаграмі звернення українською мовою, в якому розповів, що балкон обвалився, а тоді сам він упав на землю разом із бетоном.

Це сталося прямо перед входом в підʼїзд багатоквартирного будинку.

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"В центрі столиці ось так падають балкони… Балкон під котрим люди проходять до під'їзду. В той час коли літають ракети та дрони, нас травмують балкони через чиюсь безвідповідальність!", - написав Волтерс.

Американець додав, що хоче провести розслідування, щоб визначити, що стало причиною, аби таких аварій більше не повторювалося в Києві.

Реакція КМВА

"Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності. Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати зв'язок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності", - прокоментував Ткаченко.

Він додав, що наразі чоловіку надають допомогу. Із керівниками районних керуючих компаній проведуть серйозну розмову.

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