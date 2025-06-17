РУС
Баллистика вошла настолько глубоко в дом в Киеве, что провалила бетонные перекрытия в подвал, - МВД. ВИДЕО

Российская баллистическая ракета провалила бетонные перекрытия в подвал дома.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Баллистическая ракета, которая полностью уничтожила один из подъездов столичной многоэтажки, зашла настолько глубоко, что провалила бетонные перекрытия в подвал", - говорится в сообщении.

Сейчас все службы работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро разобрать завалы.

Удар РФ по Киеву

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.

В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

Читайте: Спасатели деблокировали человека из разрушенной многоэтажки в Киеве, под завалами еще есть люди, - Клименко. ФОТО

Киев (26139) обстрел (29640) Клименко Игорь (435)
Топ комментарии
+23
Зе , де українська балістика ?
Украіна - Батьківщина ракетобудівництва і літакобудівництва
Нещадавно Австрія взяла курс на збільшення інженерніх спеціальностей

УКРАЇНА має створити безличь факультетів по вивченню літакобудівництва та ракетобудівництва. Докі є специ - треба наростити професійну молодь

І ПОВЕРНУТИ МРІЮ
17.06.2025 12:10 Ответить
+17
П#дари свинорилі , як і рижа хвойда Трамп
17.06.2025 12:08 Ответить
+12
та тут не поймеш, чи ця рижа мавпа така як кацапи чи ті виблдки з кацапії такі як трамп
17.06.2025 12:25 Ответить
П#дари свинорилі , як і рижа хвойда Трамп
17.06.2025 12:08 Ответить
та тут не поймеш, чи ця рижа мавпа така як кацапи чи ті виблдки з кацапії такі як трамп
17.06.2025 12:25 Ответить
Зе , де українська балістика ?
Украіна - Батьківщина ракетобудівництва і літакобудівництва
Нещадавно Австрія взяла курс на збільшення інженерніх спеціальностей

УКРАЇНА має створити безличь факультетів по вивченню літакобудівництва та ракетобудівництва. Докі є специ - треба наростити професійну молодь

І ПОВЕРНУТИ МРІЮ
17.06.2025 12:10 Ответить
Все набагато гірше ніж можна уявити, міністри уряду тільки розвалюють освіту,на оборонних підприємствах позвільняли вузькопрофільних фахівців яких скоріш за все вже працевлаштувала рф, яка з року в рік тільки маштабує виробництво зброї. Зе це зрадник він поховає Україну.
17.06.2025 12:40 Ответить
Навіщо ракетобудування, навіщо інженерні факультети?
Якщо є велике будівництво доріг, безліч нікчемних універсітетів на кшалт універа культури поплавського та 95 квартал.
17.06.2025 14:12 Ответить
Слухайте, іронізувати проще ніж збудувати стратегію розвитку країни.
Зе зі Шмигалем - це тимчасово . Будуть ще різні президенти і премьери , А МОЛОДЬ РОСТЕ І ВЧИТЬСЯ ЗАРАЗ
17.06.2025 14:20 Ответить
На четвертому році повномасштабки побудова бомбосховищ все ще не на часі?
17.06.2025 12:10 Ответить
все не на часі, крім великого крадівництва.
17.06.2025 12:11 Ответить
а вы дольше терпите узурпатора и его шайку. Нельзя ж во время войны бездаря менять да?
17.06.2025 12:44 Ответить
Особисто я не підтримаю протермінованого, тому питання не до мене. Теж не розумію, чого народ масово сидить і тихо терпить.
17.06.2025 12:52 Ответить
Ну питання не то что бы к вам. Просто я помню как тут мне все рот затыкали когда я писал, что это быдло нас всех погубит. Это после того как этот нарик быковал в овальном кабинете. Тут ведь все пели осанна нашему президенту. И - не дадим в обиду нашего президента! Меня даже тут забанили. Ну вотвсе теперь тут гордитесь долебом. Почему вы тут приуныли? Он ведь ваш президент. Пусть еще 20 лет сидит на крови народа. Он ведь так всем заявляет - война надолго.
17.06.2025 14:28 Ответить
Нічого дивного, мене тут за правду регулярно банять. Я людей про клоуна ще 2019 попереджав, тоді дивилися як на дурнуватого, а тепер коли нагадую, то або очі опускають і роблять вигляд, що нічого не розуміють, або щось там собі під ніс крізь зуби шиплять. На жаль, не знаю, що з цим всім робити, коли саме наш народ виявився справжнімі терпілоїдами.
17.06.2025 14:34 Ответить
На кого менять? На такого же бездаря или хуже? Нафик надо.
17.06.2025 12:56 Ответить
На не бєздаря.
17.06.2025 13:22 Ответить
Ну-ну, меняйте. Шесть раз было одно и тоже, думаете в седьмо раз чудо будет?
17.06.2025 14:01 Ответить
.. запитання до Вас! Ви сліпий..чи дурний? Якщо не дурний... то порівняйте одне єдине..!!! Стан ЗСУ 2014 і стан ЗСУ 2019!! Це щоб не виглядати дурним! А якщо сліпий... то нічого не треба порівнювати.
17.06.2025 14:20 Ответить
Дурним виглядає той, хто одразу на особистості переходить і кричить, що він правий тільки він. Такий собі елемент пролетаріату.

Відповім у тому ж стилі: мізки включайте і не треба мислити лише п'ятьма роками 2014-2019. У мене були величезні сподівання, що з 2014 року почне хоч щось змінювати в Україні. Але...
17.06.2025 16:30 Ответить
... ні...це не перехід на особистість. Це констатація факта. У Вас в 2014 році нічого не змінилося на краще? Я бачив...і далі було б краще після 2019..якби такі як Ви... не сказали АЛЕ!!! Я Вам привів простий приклад..ЗСУ!!! Ви НІЧОГО не зрозуміли...бо сліпий. Для Вас не факт..і нічого не скаже те... що у одному з авіаційних з*єднань у 2014 році було 3 справні літаки і чотири ТРОХИ !! підготовлені екіпажі. А у 2019 було ДВАДЦЯТЬ ВІСІМ бойоготових літаки і ТРИДЦЯТЬ ТРИ екіпажі... І вони літали два рази на тиждень ..і було паливо..і були полігони..і була підготовка. А з серпня 20-го... одна зміна на місяць..і нестача палива...і масове звільнення льотного складу... То може Ваше АЛЕ... нічого не варте..бо сліпі стали? Це моє ПРОФЕСІЙНЕ..і мені не потрібно розповідати про Ваше недолуге АЛЕ... яке принесло ріки крові в Україну. Ви хотіли зразу..все і бистренько. Отримали? От тепер і АЛЕ....
Але у 91 вибрало комуняку..замість бандерівця Черновола... Але потім вибрало хазяйственника... Потім хотіло чивокуню... але не вдалося. Вдалося з другого разу... Ну а далі вже і писати нема сенсу. ... Я мислю п*ятью роками..а більшість ОДНИМ днем!!!
17.06.2025 16:51 Ответить
І що з того? Нині ж армія більше 1 000 000 чол. І що? Навіщо виміряти в таких одиницях. Скільки було збудовано військових заводів до 2019р? Скільки було випущено нових танків, бронетранспортерів, літаків, кораблів, подолодок, реактивних систем та артилерії? Скільки військових супутників було запущено? Як зростав ВВП? Як у Китаї? Скільки корупціонерів-злодіїв було посаджено? За 5 років було 3 генпрокурори - останній дилетант повний.

Я вам нагадаю факт, що після того, кого кацапи віджали єдиний патронний завод у Луганську, так от до кінця президентського терміну 2019 року влада не побудувала навіть одного патронного заводу - жодного!

Я думаю, що якби не Турчинов, то не було б навіть того, що ви написали. Але що він міг зробити один?
17.06.2025 17:34 Ответить
.. я достатньо впевненно проконстатував факт вже не тількі сліпого..а навіть дурного!!! Якщо б Порох почав будувати заводи...випускати нові танки..літаки..!! ( дурість яскрава) кораблі... підводні човни ( про що ще можна розмовляти з відвертим невігласом) ...то де було взяти кошти на пенсії... зарплати... інфраструктуру та звичайне існування держави?! Ти... невіглас..навіть не розумієш... що таке довести до ладу пару десятків літаків та підготовити таку кількість льотного сколаду!? Навіть близько..дурноголове... не уявляєш. Супутники ти збирався запускати..з голою жопою..яку тобі залишив чивокуня? А ВВП зростав... що достатньо добре було при бойових діях на даунбасії... Турчинов був у команді Пороха...недолуге!! Чого ж ти... недолуге.. не пишеш..як зелений знищував ЗСУ і особливо сильно ВПС України!! Те..чого не було в 2014..і було у 2019 ...стало скорочуватися і знищуватися. Вважаю...що я натрапив на відверто дурну людину... Тому в спілкуванні з такими як ти, дурноголовими, не бачу сенсу. Нах??й і не озирайся... )))
17.06.2025 19:15 Ответить
Йди на@уй імбецил тупой. Пполетаріат с голой дупой.
17.06.2025 21:29 Ответить
...що..сподобалось? Озирнувся? Не тяжко...повторю...))) Нах??й..ти ідеш... І ти знаєш. Це не матюк... Це навігаійне направлення для зелених ідіотів...))) Це твій курс...назавжди...!!)))
18.06.2025 21:32 Ответить
Тупе пролетарське бидло, йди на й@х
18.06.2025 21:49 Ответить
.. підкоректував курс? Сподобалося... Навіть не сумніваюсь...)))
18.06.2025 22:07 Ответить
убрать просто. Если кто-то просирает полимеры, то лучше убрать его как можно быстрее. Иначе цена его ошибок будет расти в прогрессии.
17.06.2025 14:23 Ответить
Які бомбосховища? Ви новину читали?
9 поверхів плюс підвал (бомбосховище).
17.06.2025 13:20 Ответить
В тому-то й справа, що звичайний підвал в старому багатоповерховому будинку - це не бомбосховище, а звичайна братська могила. Справжні бомбосховища повинні буди належним чином побудовані і обладнані, вони повинні витримувати влучання.
17.06.2025 13:46 Ответить
.. ніяке бомбосховище стандарта цівільної оборони не витримає прямого влучання балістичної ракети! А заглиблювати сховище і заливати шаром бетону... це самі розумієте ніхто не буде.
17.06.2025 14:24 Ответить
Звісно, що ніхто не буде, бо цій державі начхати на свої зобов'язання і життя громадян. Тому хай можновладці не дивуються аналогічному ставленню до держави з боку людей.
17.06.2025 14:27 Ответить
..а може згадаєте...що цю державу створювали і формували її громадяни!? То вислів є... Які громадяни...така і держава! А можновладців не мудрий український нарІд призначав і вибирав? Чого Ви плюєте на те..що самі зробили? Як кажуть...що зварили... то і їмо!!!
17.06.2025 14:40 Ответить
Звісно, певна доля правди у ваших словах є. Саме через цей пришелепкуватий народ я і хотів емігрувати, але спочатку ковід, потім війна. Як-то кажуть, хочеш розсмішити Бога - розкажи йому про свої плани.
17.06.2025 14:46 Ответить
Трамп з оточенням, а не весь народ США, знову, щось буде молоти, незрозумілим наборо слів, про «ПОМИЛКУ» прутіна?? І фсьо…
Маємо, що маємо! Те що мали, не цінили, а втратиши, плачемо! Десь на підході і тищенко-катлєта, з лимонами у торбочці…
Слава Україні!!
17.06.2025 12:11 Ответить
Трампу у їбало ці відео
17.06.2025 12:12 Ответить
Трамп - кацап, йому це тільки в радість.
17.06.2025 12:17 Ответить
Йому покуй. Йому в ї@ало чого тільки не совали в москвабадському готелі.
17.06.2025 12:18 Ответить
Від Шахедів потрібні Гепарди - від Іскандерів ракети до Петріотів - мабуть з цим напряги
17.06.2025 12:15 Ответить
життя українців не настільки коштовне, щоб так витрачатися, ніхто ніколи не думав про "пересічних" і не буде цього робити, політики завжди думають лише про власні прибутки і безпеку, і прибутки тих, хто їх привів до влади - і це точно не лохторат
17.06.2025 12:21 Ответить
Така кількість ракет і Шахетів перенаситять будь-яку ППО
17.06.2025 12:25 Ответить
Ну тому трампон і не буде вводити санкції. Тому що це погано для США. Руки в крові? Та пох#й. Головне -угода з дияволом.
17.06.2025 12:17 Ответить
А балістика Зелупи зашла у ....
Та все вже ясно. 4-й рік на Москві два вікна розбито, ракет нема, бомб 1 до 100, з дронами і то відстав. Паритету нівчому. нема. Більш нічого й не залишилось як гнати на мясо,
Правда дивлячись що виродки тільки передали 10 тис. трупів. з початку року, України на скільки ще вистачить?
17.06.2025 12:19 Ответить
Совкова забудова( чому тут дивуватися( підвал може бути лиш умовним бомбосховищем(Ми проживаємо зараз в будинку 1972 року будівництва,так ось :підвальне приміщення ,де мешканці мають свої комірки і є бомбосховищем.По товщині масивних дверей можна уявити товщину перекриття,а двері десь 40см товщиною.І це старий будинок.Бачив в новіщих,то ті вільні з шахтами для кисню,водою...й це не Ізраїль,а центр Європейського континенту.
17.06.2025 12:21 Ответить
Це чисто терор проти цівільного населення. У рашистів істерика що не можуть нічого зробити на фронтах з українською армією тому вони взялись за терор. Потрібно бити у відповідь, моцква повинна бути в вогні щоб 12 мільйонів моцквичів круглий рік не бачили неба із-за диму
17.06.2025 12:22 Ответить
ну і щоб їх просто стало менше. Це не допоможе нашим убитим дітям, але буде корисно нашим внукам
17.06.2025 12:31 Ответить
Москву руйнувати нема необхідності ; це путіну по барабану. Його можуть примусити закінчити війну лише кадирівці - треба їх посварити. Наприклад, руйнувати підприємства, які їх годують.
17.06.2025 12:32 Ответить
небуде такого ніколи, уявляю прилетів дрон по їх бізнесу та зе який 100 разів вибачається перед кадировимhttps://youtu.be/***********
17.06.2025 12:47 Ответить
Все это результат уровня мышления нашего руководства, дальше своего носа ни чего не видят, в основном языками молотят, то мы наносим удары по НПЗ и нефтебазам России что уменьшилась поставка ГСМ на фронт, стала техника рашки, НЕТ, Операция ПАУТИНА, мы нанесли удар по стратегической авиации, языками чесали на весь мир, то что нужно и что нельзя было говорить, в результате количества ударов по Украине уменьшилось, НЕТ, может сейчас мозгов хватит, в ответ нанести массированный удар, хотя бы по одному городу России.
17.06.2025 12:40 Ответить
И что, один погибший, 5 раненых?
17.06.2025 12:46 Ответить
Совкові панельні будинки це фактично - братська могила . Навіть звичайний вибух газу складає їх як карткові . То що вже говорити за ракету .
17.06.2025 12:52 Ответить
Трампидло, тварюка руда, шо ти на це прокукурікаєш? Шо фюрер кацапів не хотів по мирних людях? Горіти тобі в пеклі, шакал рудий Трампидло.
17.06.2025 13:05 Ответить
українці зробили свій вибір, американці свій. Не маєте права їх засуджувати. Вони вам винні менше ніж той хто нікому нічого
17.06.2025 13:57 Ответить
Так я американців за засуджую. Це вони вибрали старого пирдуна Донні, це їх вибір. В Україні також в 2019 році стадо дебілів вибрали блазня. Але наш блазень молодий і швидко вчиться, а хворого на старечу деменцію маразматика Донні, з якого смііється весь світ, тільки могила виправить. Американці ще поплачуть від свого блазня.
17.06.2025 16:28 Ответить
Якщо не маємо ракет то є методи партизанщини. Підрив кацапських потягів, отруєння водогонів, вибухи на очистних спорудах, падіння ліфтів, щось погане у метро,спонсорування виробників водки з метанолом, скло в хлібі, притримування російських туристів за ноги під час купання на заморських курортах.
17.06.2025 13:19 Ответить
Один дрон з VX перетворить мільйон(и) кацапів на добриво.
17.06.2025 13:40 Ответить
Чому ні?
17.06.2025 13:48 Ответить
Лише вказую на те, що партизанщина не є найкращим варіантом. Зброя масового ураження є нашим єдиним способом вижити - чому її не виробляють масово я не розумію.
17.06.2025 13:57 Ответить
Зверніть увагу, як в коментах працюють кацапи, за допомогою корисних ідіотів переводять ракурс і зміщують акцент і вже не кацапи винні, що запустили ракети в цивільні будинки, вбили жінок та дітей, а винувата Українска влада. , в нас не вистачає зброї і т.і. Тобто кацапи спрямовано вбивають цивільних, щоб посіяти паніку і примусити людей зсередини давити на владу капітулювати, і паралельно в соцмережах, на сайтах працюють кацапські прихвостні, щоб направляти людей на ці думки.

Тому аналізуйте все що читаєте.
17.06.2025 13:43 Ответить
безумовно винний той хто створив, віддав наказ та запустив ракету, але хіба на вашу думку українська влада доклала зусиль щоб мінімізувати втрати від таких обстрілів? я думаю, що не доклала
17.06.2025 14:00 Ответить
а главний другозадачнік яким боком тут? ідинах наркоту продавай
17.06.2025 14:42 Ответить
 
 