Баллистика вошла настолько глубоко в дом в Киеве, что провалила бетонные перекрытия в подвал, - МВД. ВИДЕО

Российская баллистическая ракета провалила бетонные перекрытия в подвал дома.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Баллистическая ракета, которая полностью уничтожила один из подъездов столичной многоэтажки, зашла настолько глубоко, что провалила бетонные перекрытия в подвал", - говорится в сообщении.

Сейчас все службы работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро разобрать завалы.

Удар РФ по Киеву

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.

В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

