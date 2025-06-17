Баллистика вошла настолько глубоко в дом в Киеве, что провалила бетонные перекрытия в подвал, - МВД. ВИДЕО
Российская баллистическая ракета провалила бетонные перекрытия в подвал дома.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Баллистическая ракета, которая полностью уничтожила один из подъездов столичной многоэтажки, зашла настолько глубоко, что провалила бетонные перекрытия в подвал", - говорится в сообщении.
Сейчас все службы работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро разобрать завалы.
Удар РФ по Киеву
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.
В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.
Украіна - Батьківщина ракетобудівництва і літакобудівництва
Нещадавно Австрія взяла курс на збільшення інженерніх спеціальностей
УКРАЇНА має створити безличь факультетів по вивченню літакобудівництва та ракетобудівництва. Докі є специ - треба наростити професійну молодь
І ПОВЕРНУТИ МРІЮ
Якщо є велике будівництво доріг, безліч нікчемних універсітетів на кшалт універа культури поплавського та 95 квартал.
Зе зі Шмигалем - це тимчасово . Будуть ще різні президенти і премьери , А МОЛОДЬ РОСТЕ І ВЧИТЬСЯ ЗАРАЗ
Відповім у тому ж стилі: мізки включайте і не треба мислити лише п'ятьма роками 2014-2019. У мене були величезні сподівання, що з 2014 року почне хоч щось змінювати в Україні. Але...
Але у 91 вибрало комуняку..замість бандерівця Черновола... Але потім вибрало хазяйственника... Потім хотіло чивокуню... але не вдалося. Вдалося з другого разу... Ну а далі вже і писати нема сенсу. ... Я мислю п*ятью роками..а більшість ОДНИМ днем!!!
Я вам нагадаю факт, що після того, кого кацапи віджали єдиний патронний завод у Луганську, так от до кінця президентського терміну 2019 року влада не побудувала навіть одного патронного заводу - жодного!
Я думаю, що якби не Турчинов, то не було б навіть того, що ви написали. Але що він міг зробити один?
9 поверхів плюс підвал (бомбосховище).
Маємо, що маємо! Те що мали, не цінили, а втратиши, плачемо! Десь на підході і тищенко-катлєта, з лимонами у торбочці…
Слава Україні!!
Та все вже ясно. 4-й рік на Москві два вікна розбито, ракет нема, бомб 1 до 100, з дронами і то відстав. Паритету нівчому. нема. Більш нічого й не залишилось як гнати на мясо,
Правда дивлячись що виродки тільки передали 10 тис. трупів. з початку року, України на скільки ще вистачить?
Тому аналізуйте все що читаєте.