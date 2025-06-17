Балістика зайшла настільки глибоко в будинок у Києві, що провалила бетонні перекриття в підвал, - МВС. ВIДЕО
Російська балістична ракета провалила бетонні перекриття в підвал будинку.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Балістична ракета, яка повністю знищила один з під'їздів столичної багатоповерхівки, зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал", - йдеться в повідомленні.
Наразі всі служби працюють в посиленому режимі, щоб максимально швидко розібрати завали.
Удар РФ по Києву
У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів.
Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.
Sophia-Maria Duglass
ПАРАБЕЛЛУМ 777
Хитрый_план
Украіна - Батьківщина ракетобудівництва і літакобудівництва
Нещадавно Австрія взяла курс на збільшення інженерніх спеціальностей
УКРАЇНА має створити безличь факультетів по вивченню літакобудівництва та ракетобудівництва. Докі є специ - треба наростити професійну молодь
І ПОВЕРНУТИ МРІЮ
Якщо є велике будівництво доріг, безліч нікчемних універсітетів на кшалт універа культури поплавського та 95 квартал.
Зе зі Шмигалем - це тимчасово . Будуть ще різні президенти і премьери , А МОЛОДЬ РОСТЕ І ВЧИТЬСЯ ЗАРАЗ
Відповім у тому ж стилі: мізки включайте і не треба мислити лише п'ятьма роками 2014-2019. У мене були величезні сподівання, що з 2014 року почне хоч щось змінювати в Україні. Але...
Але у 91 вибрало комуняку..замість бандерівця Черновола... Але потім вибрало хазяйственника... Потім хотіло чивокуню... але не вдалося. Вдалося з другого разу... Ну а далі вже і писати нема сенсу. ... Я мислю п*ятью роками..а більшість ОДНИМ днем!!!
Я вам нагадаю факт, що після того, кого кацапи віджали єдиний патронний завод у Луганську, так от до кінця президентського терміну 2019 року влада не побудувала навіть одного патронного заводу - жодного!
Я думаю, що якби не Турчинов, то не було б навіть того, що ви написали. Але що він міг зробити один?
9 поверхів плюс підвал (бомбосховище).
Маємо, що маємо! Те що мали, не цінили, а втратиши, плачемо! Десь на підході і тищенко-катлєта, з лимонами у торбочці…
Слава Україні!!
Та все вже ясно. 4-й рік на Москві два вікна розбито, ракет нема, бомб 1 до 100, з дронами і то відстав. Паритету нівчому. нема. Більш нічого й не залишилось як гнати на мясо,
Правда дивлячись що виродки тільки передали 10 тис. трупів. з початку року, України на скільки ще вистачить?
Тому аналізуйте все що читаєте.