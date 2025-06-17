УКР
Балістика зайшла настільки глибоко в будинок у Києві, що провалила бетонні перекриття в підвал, - МВС. ВIДЕО

Російська балістична ракета провалила бетонні перекриття в підвал будинку.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Балістична ракета, яка повністю знищила один з під'їздів столичної багатоповерхівки, зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал", - йдеться в повідомленні.

Наразі всі служби працюють в посиленому режимі, щоб максимально швидко розібрати завали.

Удар РФ по Києву

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів.

Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Читайте: Рятувальники деблокували людину зі зруйнованої багатоповерхівки у Києві, під завалами ще є люди, - Клименко. ФОТО

Київ (20188) обстріл (30978) Клименко Ігор (523)
Топ коментарі
+23
Зе , де українська балістика ?
Украіна - Батьківщина ракетобудівництва і літакобудівництва
Нещадавно Австрія взяла курс на збільшення інженерніх спеціальностей

УКРАЇНА має створити безличь факультетів по вивченню літакобудівництва та ракетобудівництва. Докі є специ - треба наростити професійну молодь

І ПОВЕРНУТИ МРІЮ
показати весь коментар
17.06.2025 12:10 Відповісти
+17
П#дари свинорилі , як і рижа хвойда Трамп
показати весь коментар
17.06.2025 12:08 Відповісти
+12
та тут не поймеш, чи ця рижа мавпа така як кацапи чи ті виблдки з кацапії такі як трамп
показати весь коментар
17.06.2025 12:25 Відповісти
Все набагато гірше ніж можна уявити, міністри уряду тільки розвалюють освіту,на оборонних підприємствах позвільняли вузькопрофільних фахівців яких скоріш за все вже працевлаштувала рф, яка з року в рік тільки маштабує виробництво зброї. Зе це зрадник він поховає Україну.
показати весь коментар
17.06.2025 12:40 Відповісти
Навіщо ракетобудування, навіщо інженерні факультети?
Якщо є велике будівництво доріг, безліч нікчемних універсітетів на кшалт універа культури поплавського та 95 квартал.
показати весь коментар
17.06.2025 14:12 Відповісти
Слухайте, іронізувати проще ніж збудувати стратегію розвитку країни.
Зе зі Шмигалем - це тимчасово . Будуть ще різні президенти і премьери , А МОЛОДЬ РОСТЕ І ВЧИТЬСЯ ЗАРАЗ
показати весь коментар
17.06.2025 14:20 Відповісти
