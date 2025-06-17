Балістика зайшла настільки глибоко в будинок у Києві, що провалила бетонні перекриття в підвал, - МВС. ВIДЕО

Російська балістична ракета провалила бетонні перекриття в підвал будинку.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Балістична ракета, яка повністю знищила один з під'їздів столичної багатоповерхівки, зайшла настільки глибоко, що провалила бетонні перекриття в підвал", - йдеться в повідомленні.

Наразі всі служби працюють в посиленому режимі, щоб максимально швидко розібрати завали.

Удар РФ по Києву

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів.

Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

