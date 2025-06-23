На крымского предателя Зубкова, который похищал животных из ВОТ Украины, напал лев: он в тяжелом состоянии

В оккупированном Крыму владелец зоопарка "Тайган", предатель Олег Зубков попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения льва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили журналисты проекта "Радио Свобода" "Крым. Реалии".

22 июня Зубков на электромобиле поехал ко львам, чтобы покормить их мясом, когда один из хищников схватил его за шею.

Скорую не вызывали - боялись, что предприниматель умрет до ее приезда. Сотрудник парка "Тайган" Мустафа сам повез директора в больницу.

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По данным российского Минздрава, Зубкова транспортировали из Белогорска в Симферопольскую больницу имени Н.А. Семашко.

Его с травмами головы и шеи, а также повреждением легкого подключили к аппарату искусственного дыхания.

Тем временем российский Следственный комитет начал проверку по факту нападения львов на Зубкова.

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Ранее, в октябре 2024 года, в "Тайгане" после нападения львов погибла многолетняя сотрудница парка Леокадия Перевалова - "правая рука" Зубкова.

Комментируя ее смерть, Зубков заявил: "Львы - это высшие хищники, и они не прощают ошибок".

Кто такой Олег Зубков?

Напомним, Олег Зубков - предприниматель, владелец и основатель крымского зоопарка "Сказка" в Ялте и сафари-парка "Тайган" в Белогорске.

В 2012 году Зубков вступил в "Партию регионов", а после начала российской агрессии против Украины в 2014 году он поддержал российскую аннексию Крыма и начал сотрудничать с оккупационными властями.

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Зубков поддерживал войну против Украины и участвовал в вывозе животных из зоопарков на оккупированных территориях.

Например, в 2022 году Зубков вывез питомцев херсонского зоопарка (в частности, печально известного енота), когда россияне отступали из города. Зубков говорил, что вернет животных, когда прекратятся боевые действия, но не выполнил обещания.

В апреле 2024 года Зубков вывез зебр из биосферного заповедника "Аскания-Нова" на Херсонщине. А в декабре, по данным "Крым. Реалии", привез самую большую партию животных для своих зоопарков из Херсонщины.

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