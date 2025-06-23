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Новости Видео Оккупация Крыма
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На крымского предателя Зубкова, который похищал животных из ВОТ Украины, напал лев: он в тяжелом состоянии

На крымского коллаборациониста Зубкова напали львы из его же парка

В оккупированном Крыму владелец зоопарка "Тайган", предатель Олег Зубков попал в больницу в тяжелом состоянии после нападения льва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили журналисты проекта "Радио Свобода" "Крым. Реалии".

22 июня Зубков на электромобиле поехал ко львам, чтобы покормить их мясом, когда один из хищников схватил его за шею.

Скорую не вызывали - боялись, что предприниматель умрет до ее приезда. Сотрудник парка "Тайган" Мустафа сам повез директора в больницу.

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По данным российского Минздрава, Зубкова транспортировали из Белогорска в Симферопольскую больницу имени Н.А. Семашко.

Его с травмами головы и шеи, а также повреждением легкого подключили к аппарату искусственного дыхания.

Тем временем российский Следственный комитет начал проверку по факту нападения львов на Зубкова.

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Ранее, в октябре 2024 года, в "Тайгане" после нападения львов погибла многолетняя сотрудница парка Леокадия Перевалова - "правая рука" Зубкова.

Комментируя ее смерть, Зубков заявил: "Львы - это высшие хищники, и они не прощают ошибок".

Кто такой Олег Зубков?

Напомним, Олег Зубков - предприниматель, владелец и основатель крымского зоопарка "Сказка" в Ялте и сафари-парка "Тайган" в Белогорске.

В 2012 году Зубков вступил в "Партию регионов", а после начала российской агрессии против Украины в 2014 году он поддержал российскую аннексию Крыма и начал сотрудничать с оккупационными властями.

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Зубков поддерживал войну против Украины и участвовал в вывозе животных из зоопарков на оккупированных территориях.

Например, в 2022 году Зубков вывез питомцев херсонского зоопарка (в частности, печально известного енота), когда россияне отступали из города. Зубков говорил, что вернет животных, когда прекратятся боевые действия, но не выполнил обещания.

В апреле 2024 года Зубков вывез зебр из биосферного заповедника "Аскания-Нова" на Херсонщине. А в декабре, по данным "Крым. Реалии", привез самую большую партию животных для своих зоопарков из Херсонщины.

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Автор: 

животные (937) Крым (26435) нападение (2235) коллаборационизм (890)


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Топ комментарии
+31
Бо леви навіть на відстані гарно чують відразливий смердячий запах шакалів та гієн.
Безутішно радіємо за зубкова.
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23.06.2025 15:18 Ответить
+29
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23.06.2025 15:18 Ответить
+21
Я добре памятаю, що у 2014 році Зубков обіцяв нацькувати своїх тварин на "бандерівців".
Карма спрацювала на "відмінно".
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23.06.2025 15:35 Ответить
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Бо леви навіть на відстані гарно чують відразливий смердячий запах шакалів та гієн.
Безутішно радіємо за зубкова.
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23.06.2025 15:18 Ответить
Жалко! Жалко лева, не дали доїсти. Хоча можливо і врятували лева, міг отруїтися таким лайном
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23.06.2025 15:54 Ответить
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23.06.2025 15:18 Ответить
Карма, вона та ще приколістка!
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23.06.2025 15:20 Ответить
Сподіваюсь, що в тяжкому стані не лев!
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23.06.2025 15:25 Ответить
Я добре памятаю, що у 2014 році Зубков обіцяв нацькувати своїх тварин на "бандерівців".
Карма спрацювала на "відмінно".
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23.06.2025 15:35 Ответить
на відео якусь свиню тягають.
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23.06.2025 15:37 Ответить
і свиня щось не шевелиться... сподіваюсь по дорозі Мустафа користуясь безпорадним станом свині, такі їй вдув
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23.06.2025 16:13 Ответить
Леви не дивляться кремльТВ! Це ще скорпіони не вийшли на полювання!
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23.06.2025 15:42 Ответить
Лев виявився нашою людиною!
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23.06.2025 15:43 Ответить
Він маріупольський... Перед тим, якйого повинні були вивезти в Крим - його таємно відвідав маріупольський резидент СБУ...
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23.06.2025 16:22 Ответить
Лев то оказался братом Малюка...
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23.06.2025 16:09 Ответить
А де лев?
Я бачу як якогось г*ндона мужик за яйця, чи за шо там таскає...
А де лев, з ним усе впорятку?
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23.06.2025 16:19 Ответить
Він у важкому стані? Хто він,лев?
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23.06.2025 16:22 Ответить
Льву треба героя дати
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23.06.2025 16:31 Ответить
Лев - 1, мудак - 0.
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23.06.2025 17:06 Ответить
Вот что творит Мариупольская биолаборатория - из подопытного кролика сотворили боевого льва!
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23.06.2025 17:14 Ответить
Зараз Малюк раскаже,що то він підкупив лева))))
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23.06.2025 17:15 Ответить
Сейчас Лев Абрамович, таки, в безопасном месте.... 👌
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23.06.2025 18:15 Ответить
Люди при нападу лева не постраджали. Так що все обійшлося.....
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23.06.2025 18:53 Ответить
леву медаль.
левобандерівці це наше всьо.
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23.06.2025 19:58 Ответить
 
 