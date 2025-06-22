Журналист Есипенко вышел на свободу после более четырех лет заключения в Крыму.

Журналист проекта украинской службы Радио Свобода Крым.Реалии Владислав Есипенко 20 июня был освобожден из тюрьмы в Крыму и покинул оккупированный Россией полуостров.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Президент и генеральный директор Радио Свобода Стивен Капус в своем комментарии сообщил о том, что Есипенко подвергся пыткам в российском заключении:

"Более четырех лет Влада своевольно наказывали за преступление, которого он не совершал. Он заплатил слишком высокую цену за освещение правды о том, что происходило в оккупированном Россией Крыму. За это его пытали, как физически, так и психологически. Празднуя его радостное воссоединение с женой Екатериной и их маленькой дочкой Стефанией, мы не можем игнорировать боль, которую этой семье нанесла российская власть.

Радио Свобода выражает глубокую благодарность правительствам США и Украины за сотрудничество с нами, чтобы не допустить продолжения несправедливого заключения Влада. Мы также благодарим мировое сообщество защитников свободы прессы за их неутомимую адвокацию от имени преданных своему делу журналистов Радио Свобода", - отметил он.

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Напомним, Есипенко задержали 12 марта 2021 года. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале в Крыму.

16 марта 2021 года ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая 2021 года журналисту добавили еще одну статью обвинения.

6 июля 2021 года подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.

16 февраля 2022 года подконтрольный России Симферопольский районный суд оккупированного Крыма огласил приговор по делу фрилансера проекта Радио Свобода Крым.Реалии Владислава Есипенко - его приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 110 тысяч рублей по делу о незаконном хранении и перевозке взрывного устройства. Российские прокуроры просили для Есипенко 11 лет за решеткой.

18 августа 2022 года так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму смягчил приговор Есипенко до 5 лет колонии общего режима и штрафа в размере 110 тысяч рублей.