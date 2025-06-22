Журналіст Єсипенко вийшов на волю після понад чотирьох років ув’язнення в Криму

Журналіст проєкту української служби Радіо Свобода Крим.Реалії Владислав Єсипенко 20 червня був звільнений із в’язниці в Криму і залишив окупований Росією півострів.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Президент і генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капус у своєму коментарі повідомив про те, що Єсипенко зазнав катувань у російському ув’язненні:

"Понад чотири роки Влада свавільно карали за злочин, якого він не скоював. Він заплатив надто високу ціну за висвітлення правди про те, що відбувалося в окупованому Росією Криму. За це його катували, як фізично, так і психологічно. Святкуючи його радісне возз’єднання з дружиною Катериною та їхньою маленькою донькою Стефанією, ми не можемо ігнорувати біль, якого цій сім’ї завдала російська влада.

Радіо Свобода висловлює глибоку вдячність урядам США та України за співпрацю з нами, щоб не допустити продовження несправедливого ув’язнення Влада. Ми також дякуємо світовій спільноті захисників свободи преси за їхню невтомну адвокацію від імені відданих своїй справі журналістів Радіо Свобода", - зазначив він.

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Нагадаємо, Єсипенка затримали 12 березня 2021 року. Його та ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі в Криму.

16 березня 2021 року ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.

5 травня 2021 року журналісту додали ще одну статтю обвинувачення.

6 липня 2021 року підконтрольний Росії так званий "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив на пів року термін арешту незаконно утримуваного громадянина України, журналіста Владислава Єсипенка.

16 лютого 2022 року підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд окупованого Криму оголосив вирок у справі фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка – його засудили до шести років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 110 тисяч рублів в справі про незаконне зберігання і перевезення вибухового пристрою. Російські прокурори просили для Єсипнка 11 років за ґратами.

18 серпня 2022 року так званий Верховний суд в окупованому Криму пом'якшив вирок Єсипенку до 5 років колонії загального режиму та штрафу у розмірі 110 тисяч рублів.