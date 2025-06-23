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Новини Відео Окупація Криму
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На кримського зрадника Зубкова, який викрадав тварин із ТОТ України, напав лев: він у тяжкому стані. ВIДЕО

В окупованому Криму власник зоопарку "Тайган", зрадник Олег Зубков потрапив до лікарні у тяжкому стані після нападу лева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили журналісти проєкту "Радіо Свобода" "Крим. Реалії".

22 червня Зубков на електромобілі поїхав до левів, щоб погодувати їх м'ясом, коли один із хижаків схопив його за шию.

Швидку не викликали – боялися, що підприємець помре до її приїзду. Співробітник парку "Тайган" Мустафа сам повіз директора до лікарні.

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За даними російського Мінздрава, Зубкова транспортували з Білогірська до Сімферопольської лікарні імені Н.А. Семашка.

Його з травмами голови та шиї, а також пошкодженням легені під'єднали до апарату штучного дихання.

Тим часом російський Слідчий комітет почав перевірку за фактом нападу левів на Зубкова.

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Раніше, у жовтні 2024 року, в "Тайгані" після нападу левів загинула багаторічна співробітниця парку Леокадія Перевалова – "права рука" Зубкова.

Коментуючи її смерть, Зубков заявив: "Леви – це вищі хижаки, і вони не пробачають помилок".

Хто такий Олег Зубков?

Нагадаємо, Олег Зубков – підприємець, власник і засновник кримського зоопарку "Казка" в Ялті та сафарі-парку "Тайган" у Білогірську.

У 2012 році Зубков вступив до "Партії регіонів", а після початку російської агресії проти України у 2014 році він підтримав російську анексію Криму та почав співпрацювати з окупаційною владою.

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Зубков підтримував війну проти України та брав участь у вивезенні тварин із зоопарків на окупованих територіях.

Наприклад, у 2022 році Зубков вивіз вихованців херсонського зоопарку (зокрема, сумнозвісного єнота), коли росіяни відступали з міста. Зубков казав, що поверне тварин, коли припиняться бойові дії, але не виконав обіцянки.

У квітні 2024 року Зубков вивіз зебр із біосферного заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині. А у грудні, за даними "Крим. Реалії", привіз найбільшу партію тварин для своїх зоопарків з Херсонщини.

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Автор: 

тварини (471) Крим (14200) напад (1145) колабораціонізм (1178)


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Топ коментарі
+31
Бо леви навіть на відстані гарно чують відразливий смердячий запах шакалів та гієн.
Безутішно радіємо за зубкова.
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23.06.2025 15:18 Відповісти
+29
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23.06.2025 15:18 Відповісти
+21
Я добре памятаю, що у 2014 році Зубков обіцяв нацькувати своїх тварин на "бандерівців".
Карма спрацювала на "відмінно".
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23.06.2025 15:35 Відповісти
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Бо леви навіть на відстані гарно чують відразливий смердячий запах шакалів та гієн.
Безутішно радіємо за зубкова.
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23.06.2025 15:18 Відповісти
Жалко! Жалко лева, не дали доїсти. Хоча можливо і врятували лева, міг отруїтися таким лайном
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23.06.2025 15:54 Відповісти
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23.06.2025 15:18 Відповісти
Карма, вона та ще приколістка!
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23.06.2025 15:20 Відповісти
Сподіваюсь, що в тяжкому стані не лев!
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23.06.2025 15:25 Відповісти
Я добре памятаю, що у 2014 році Зубков обіцяв нацькувати своїх тварин на "бандерівців".
Карма спрацювала на "відмінно".
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23.06.2025 15:35 Відповісти
на відео якусь свиню тягають.
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23.06.2025 15:37 Відповісти
і свиня щось не шевелиться... сподіваюсь по дорозі Мустафа користуясь безпорадним станом свині, такі їй вдув
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23.06.2025 16:13 Відповісти
Леви не дивляться кремльТВ! Це ще скорпіони не вийшли на полювання!
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23.06.2025 15:42 Відповісти
Лев виявився нашою людиною!
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23.06.2025 15:43 Відповісти
Він маріупольський... Перед тим, якйого повинні були вивезти в Крим - його таємно відвідав маріупольський резидент СБУ...
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23.06.2025 16:22 Відповісти
Лев то оказался братом Малюка...
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23.06.2025 16:09 Відповісти
А де лев?
Я бачу як якогось г*ндона мужик за яйця, чи за шо там таскає...
А де лев, з ним усе впорятку?
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23.06.2025 16:19 Відповісти
Він у важкому стані? Хто він,лев?
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23.06.2025 16:22 Відповісти
Льву треба героя дати
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23.06.2025 16:31 Відповісти
Лев - 1, мудак - 0.
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23.06.2025 17:06 Відповісти
Вот что творит Мариупольская биолаборатория - из подопытного кролика сотворили боевого льва!
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23.06.2025 17:14 Відповісти
Зараз Малюк раскаже,що то він підкупив лева))))
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23.06.2025 17:15 Відповісти
Сейчас Лев Абрамович, таки, в безопасном месте.... 👌
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23.06.2025 18:15 Відповісти
Люди при нападу лева не постраджали. Так що все обійшлося.....
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23.06.2025 18:53 Відповісти
леву медаль.
левобандерівці це наше всьо.
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23.06.2025 19:58 Відповісти
 
 