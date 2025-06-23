На кримського зрадника Зубкова, який викрадав тварин із ТОТ України, напав лев: він у тяжкому стані. ВIДЕО

В окупованому Криму власник зоопарку "Тайган", зрадник Олег Зубков потрапив до лікарні у тяжкому стані після нападу лева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили журналісти проєкту "Радіо Свобода" "Крим. Реалії".

22 червня Зубков на електромобілі поїхав до левів, щоб погодувати їх м'ясом, коли один із хижаків схопив його за шию.

Швидку не викликали – боялися, що підприємець помре до її приїзду. Співробітник парку "Тайган" Мустафа сам повіз директора до лікарні.

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За даними російського Мінздрава, Зубкова транспортували з Білогірська до Сімферопольської лікарні імені Н.А. Семашка.

Його з травмами голови та шиї, а також пошкодженням легені під'єднали до апарату штучного дихання.

Тим часом російський Слідчий комітет почав перевірку за фактом нападу левів на Зубкова.

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Раніше, у жовтні 2024 року, в "Тайгані" після нападу левів загинула багаторічна співробітниця парку Леокадія Перевалова – "права рука" Зубкова.

Коментуючи її смерть, Зубков заявив: "Леви – це вищі хижаки, і вони не пробачають помилок".

Хто такий Олег Зубков?

Нагадаємо, Олег Зубков – підприємець, власник і засновник кримського зоопарку "Казка" в Ялті та сафарі-парку "Тайган" у Білогірську.

У 2012 році Зубков вступив до "Партії регіонів", а після початку російської агресії проти України у 2014 році він підтримав російську анексію Криму та почав співпрацювати з окупаційною владою.

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Зубков підтримував війну проти України та брав участь у вивезенні тварин із зоопарків на окупованих територіях.

Наприклад, у 2022 році Зубков вивіз вихованців херсонського зоопарку (зокрема, сумнозвісного єнота), коли росіяни відступали з міста. Зубков казав, що поверне тварин, коли припиняться бойові дії, але не виконав обіцянки.

У квітні 2024 року Зубков вивіз зебр із біосферного заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині. А у грудні, за даними "Крим. Реалії", привіз найбільшу партію тварин для своїх зоопарків з Херсонщини.

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