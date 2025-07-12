Украинский экипаж немецкого комплекса ПВО Skynex уничтожает российские ударные беспилотники. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинского экипажа немецкого комплекса ПВО Skynex.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно уничтожение шести российских ударных беспилотников во время вражеской атаки.
"Зенитный артиллерийский комплекс Skynex с 35-мм автоматизированной пушкой на службе ВС ВСУ. Этот комплекс показывает безупречные результаты по уничтожению вражеских ударных БпЛА", - отмечается в комментарии к публикации.
Skynex - зенитный артиллерийский комплекс разработки и производства компании Rheinmetall Air Defence. Skynex представляет собой сетевую систему противовоздушной обороны с открытой архитектурой, главным вооружением которой являются дистанционно управляемые автоматизированные 35-миллиметровые зенитные пушки Oerlikon Revolver Gun Mk3. Эти пушки имеют эффективную дальность стрельбы около 4000 метров и способны поражать не только "традиционные" воздушные цели (такие как самолеты и вертолеты), но и дроны, артиллерийские снаряды, минометные мины и высокоточные снаряды. Разработка системы продолжается: ведется работа над новыми средствами обнаружения и интеграцией нового оружия в систему Skynex. Система ПВО Skynex была представлена в ноябре 2021 года. Находится на вооружении вооруженных сил Украины и Катара.
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На вооружении Германии нет ни одной.
така система закриває коридор у 5-6 км. а тепер порахуй скільки їх потрібно хоча б на Київ.
штука звісно ефективна, але їх як написав попередній дописувач як кіт наплакав, але і за це потрібно дякувати, бо у нас свої розробки то хіба припіндюрити за ЗУшки теплак та пуляти у небо а авось...
на Монаковсем вот и решили не заморачиваться.
Схоже тут кацап затесався, ну або на підсосі у кацапа.
Ну і ще протишахедних дронів авжеж.