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Новости Видео Сотрудничество Украины и Германии
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Украинский экипаж немецкого комплекса ПВО Skynex уничтожает российские ударные беспилотники. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы украинского экипажа немецкого комплекса ПВО Skynex.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно уничтожение шести российских ударных беспилотников во время вражеской атаки.

"Зенитный артиллерийский комплекс Skynex с 35-мм автоматизированной пушкой на службе ВС ВСУ. Этот комплекс показывает безупречные результаты по уничтожению вражеских ударных БпЛА", - отмечается в комментарии к публикации.

Смотрите: Боевая работа украинского экипажа германского ЗРК "IRIS-T". ВИДЕО

Также смотрите: Пилот F-16 уничтожил российский ударный беспилотник типа "Герань-2". ВИДЕО

Skynex - зенитный артиллерийский комплекс разработки и производства компании Rheinmetall Air Defence. Skynex представляет собой сетевую систему противовоздушной обороны с открытой архитектурой, главным вооружением которой являются дистанционно управляемые автоматизированные 35-миллиметровые зенитные пушки Oerlikon Revolver Gun Mk3. Эти пушки имеют эффективную дальность стрельбы около 4000 метров и способны поражать не только "традиционные" воздушные цели (такие как самолеты и вертолеты), но и дроны, артиллерийские снаряды, минометные мины и высокоточные снаряды. Разработка системы продолжается: ведется работа над новыми средствами обнаружения и интеграцией нового оружия в систему Skynex. Система ПВО Skynex была представлена в ноябре 2021 года. Находится на вооружении вооруженных сил Украины и Катара.

Также читайте: Германия ведет тесные переговоры с партнерами о приобретении у США систем Patriot для передачи их Украине, - генерал Бундесвера Фройдинг

Автор: 

Германия (7141) ПВО (2942) уничтожение (7471) Шахед (1290)


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Топ комментарии
+19
Крута штука
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12.07.2025 13:52 Ответить
+13
Гарний агрегат, таких в кожне місто, селище, село! Це мрії в голос!
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12.07.2025 13:53 Ответить
+12
Так кацапе, ці системи знищують артилерійські міни та снаряди. І таких систем в Україні буде більше. А ви на паРаші будуте лаптями хлєбати тюрю і щі з рєпою.
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12.07.2025 14:14 Ответить
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Крута штука
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12.07.2025 13:52 Ответить
Нажаль мабуть таких дуже мало у нас, дивлячись, як спокійно сотні дронів пролітає неушкодженими територією України, дрони на захід України летять по 3-4 години нашою територією і їх усі не збивають.
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12.07.2025 14:25 Ответить
Их всего две штуки и все в Украине.
На вооружении Германии нет ни одной.
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12.07.2025 15:20 Ответить
Гарний агрегат, таких в кожне місто, селище, село! Це мрії в голос!
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12.07.2025 13:53 Ответить
мільйонів вісімдесят єврів, і рік-півтора зачекати, і у селищі буде свій Skynex.
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12.07.2025 14:16 Ответить
"в кожне місто, селище, село! "- нам потрібно адекватних громадян нашої країни.Мрійників та аферистів,що прийде "хтось" і все зробить за нас і так вдосталь...
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12.07.2025 14:24 Ответить
Сила!
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12.07.2025 13:53 Ответить
Так кацапе, ці системи знищують артилерійські міни та снаряди. І таких систем в Україні буде більше. А ви на паРаші будуте лаптями хлєбати тюрю і щі з рєпою.
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12.07.2025 14:14 Ответить
Скоро пойдут Skyranger уже на мобильной платформе. Сбивают все виды беспилотников.
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12.07.2025 14:02 Ответить
Ще б щось подібне з дальністю 12000м, і шахедам "перекрили б кисень".
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12.07.2025 14:04 Ответить
Почитайте - https://uk.wikipedia.org/wiki/90-%D0%BC%D0%BC_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_M1/M2/M3#:~:text=%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%2C%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%20*,85%2D%D0%BC%D0%BC%20%D0%9F%D0%9F%D0%9E%20%D0%9C1939%20(52%2D%D0%9A):%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 .
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12.07.2025 15:38 Ответить
Проблема з цією штукою одна - її мало. От якби такі системи стояли у більшості великих міст, тоді можна було б говорити про надійний захист. А так вони особливої ролі не відіграють, на жаль...
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12.07.2025 14:07 Ответить
Randall!Ти щось попутав друже,як не відіграють,а тільки це що було,якби не збили,до лаптеногі наробили би більше біди!
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12.07.2025 14:21 Ответить
не думаю що 6 шлюхедів було збито за один захід...
така система закриває коридор у 5-6 км. а тепер порахуй скільки їх потрібно хоча б на Київ.
штука звісно ефективна, але їх як написав попередній дописувач як кіт наплакав, але і за це потрібно дякувати, бо у нас свої розробки то хіба припіндюрити за ЗУшки теплак та пуляти у небо а авось...
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12.07.2025 14:47 Ответить
Уважніше читайте - "ОСОБЛИВОЇ ролі не відіграють". Так, збивають. Аде оскільки їх мало, то й ефект відповідний...
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12.07.2025 15:02 Ответить
проблема что ее делают немцы, которым после второй мировой запрещали иметь армию\оружие и т.д. и т.п. а у нас даже патронного завода с 14 года не сподобились - хотя, распилили бы больше чем построили. может тупо денег не хватило на Монако всем вот и решили не заморачиваться.
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12.07.2025 14:45 Ответить
Наші могли б склепати хоча б щось типу руснявого панцир-с. Там комбіноване озброєння - гарматно-ракетне + і свій локатор. Не думаю, що це дуже складно.
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12.07.2025 15:04 Ответить
той панцир що сам по собі як фольга для дронів?
Схоже тут кацап затесався, ну або на підсосі у кацапа.
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12.07.2025 15:10 Ответить
Дякуємо німцям за гарну зброю
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12.07.2025 14:28 Ответить
Дякуємо хлопцям, дякуємо Німеччіні.
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12.07.2025 14:31 Ответить
Побільше б таких.
Ну і ще протишахедних дронів авжеж.
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12.07.2025 15:08 Ответить
та таке собі, дальність до 4 км це якщо прям поряд з ним буде пролітати, а якщо шахіди будуть вести на 5 км, то взагалі нічого ствольного не дістане
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12.07.2025 15:48 Ответить
 
 