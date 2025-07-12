Український екіпаж німецького комплексу ППО Skynex знищує російські ударні безпілотники. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи українського екіпажу німецького комплексу ППО Skynex.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно знищення шести російських ударних безпілотників під час ворожої атаки.

"Зенітний артилерійський комплекс Skynex із 35-мм автоматизованою гарматою на службі ПС ЗСУ. Цей комплекс показує бездоганні результати із знищення ворожих ударних БпЛА", - зазначається у коментарі до публікації.

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Skynex - зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії Rheinmetall Air Defence. Skynex є мережевою системою протиповітряної оборони з відкритою архітектурою, головним озброєнням якої є дистанційно керовані автоматизовані 35-міліметрові зенітні гармати Oerlikon Revolver Gun Mk3. Ці гармати мають ефективну дальність стрільби близько 4000 метрів і здатні уражати не лише "традиційні" повітряні цілі (такі як літаки та вертольоти), але й дрони, артилерійські снаряди, мінометні міни та високоточні снаряди. Розробка системи триває: ведеться робота над новими засобами виявлення та інтеграцією нової зброї у систему Skynex. Система ППО Skynex була представлена у листопаді 2021 року. Перебуває на озброєнні збройних сил України та Катару.

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