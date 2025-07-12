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Український екіпаж німецького комплексу ППО Skynex знищує російські ударні безпілотники. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи українського екіпажу німецького комплексу ППО Skynex.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно знищення шести російських ударних безпілотників під час ворожої атаки.

"Зенітний артилерійський комплекс Skynex із 35-мм автоматизованою гарматою на службі ПС ЗСУ. Цей комплекс показує бездоганні результати із знищення ворожих ударних БпЛА", - зазначається у коментарі до публікації.

Дивіться: Бойова робота українського екіпажу німецького ЗРК "IRIS-T". ВIДЕО

Також дивіться: Пілот F-16 знищив російський ударний безпілотник типу "Герань-2". ВIДЕО

Skynex - зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії Rheinmetall Air Defence. Skynex є мережевою системою протиповітряної оборони з відкритою архітектурою, головним озброєнням якої є дистанційно керовані автоматизовані 35-міліметрові зенітні гармати Oerlikon Revolver Gun Mk3. Ці гармати мають ефективну дальність стрільби близько 4000 метрів і здатні уражати не лише "традиційні" повітряні цілі (такі як літаки та вертольоти), але й дрони, артилерійські снаряди, мінометні міни та високоточні снаряди. Розробка системи триває: ведеться робота над новими засобами виявлення та інтеграцією нової зброї у систему Skynex. Система ППО Skynex була представлена у листопаді 2021 року. Перебуває на озброєнні збройних сил України та Катару.

Також читайте: Німеччина веде тісні переговори з партнерами щодо придбання у США систем Patriot для передачі їх Україні, - генерал Бундесверу Фройдінг

Автор: 

Німеччина (7565) ППО (3384) знищення (7783) Шахед (1293)


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Топ коментарі
+14
Крута штука
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12.07.2025 13:52 Відповісти
+10
Гарний агрегат, таких в кожне місто, селище, село! Це мрії в голос!
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12.07.2025 13:53 Відповісти
+10
Так кацапе, ці системи знищують артилерійські міни та снаряди. І таких систем в Україні буде більше. А ви на паРаші будуте лаптями хлєбати тюрю і щі з рєпою.
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12.07.2025 14:14 Відповісти
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Крута штука
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12.07.2025 13:52 Відповісти
Нажаль мабуть таких дуже мало у нас, дивлячись, як спокійно сотні дронів пролітає неушкодженими територією України, дрони на захід України летять по 3-4 години нашою територією і їх усі не збивають.
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12.07.2025 14:25 Відповісти
Гарний агрегат, таких в кожне місто, селище, село! Це мрії в голос!
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12.07.2025 13:53 Відповісти
мільйонів вісімдесят єврів, і рік-півтора зачекати, і у селищі буде свій Skynex.
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12.07.2025 14:16 Відповісти
"в кожне місто, селище, село! "- нам потрібно адекватних громадян нашої країни.Мрійників та аферистів,що прийде "хтось" і все зробить за нас і так вдосталь...
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12.07.2025 14:24 Відповісти
Сила!
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12.07.2025 13:53 Відповісти
Так кацапе, ці системи знищують артилерійські міни та снаряди. І таких систем в Україні буде більше. А ви на паРаші будуте лаптями хлєбати тюрю і щі з рєпою.
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12.07.2025 14:14 Відповісти
Скоро пойдут Skyranger уже на мобильной платформе. Сбивают все виды беспилотников.
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12.07.2025 14:02 Відповісти
Ще б щось подібне з дальністю 12000м, і шахедам "перекрили б кисень".
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12.07.2025 14:04 Відповісти
Проблема з цією штукою одна - її мало. От якби такі системи стояли у більшості великих міст, тоді можна було б говорити про надійний захист. А так вони особливої ролі не відіграють, на жаль...
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12.07.2025 14:07 Відповісти
Randall!Ти щось попутав друже,як не відіграють,а тільки це що було,якби не збили,до лаптеногі наробили би більше біди!
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12.07.2025 14:21 Відповісти
не думаю що 6 шлюхедів було збито за один захід...
така система закриває коридор у 5-6 км. а тепер порахуй скільки їх потрібно хоча б на Київ.
штука звісно ефективна, але їх як написав попередній дописувач як кіт наплакав, але і за це потрібно дякувати, бо у нас свої розробки то хіба припіндюрити за ЗУшки теплак та пуляти у небо а авось...
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12.07.2025 14:47 Відповісти
Уважніше читайте - "ОСОБЛИВОЇ ролі не відіграють". Так, збивають. Аде оскільки їх мало, то й ефект відповідний...
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12.07.2025 15:02 Відповісти
проблема что ее делают немцы, которым после второй мировой запрещали иметь армию\оружие и т.д. и т.п. а у нас даже патронного завода с 14 года не сподобились - хотя, распилили бы больше чем построили. может тупо денег не хватило на Монако всем вот и решили не заморачиваться.
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12.07.2025 14:45 Відповісти
Наші могли б склепати хоча б щось типу руснявого панцир-с. Там комбіноване озброєння - гарматно-ракетне + і свій локатор. Не думаю, що це дуже складно.
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12.07.2025 15:04 Відповісти
той панцир що сам по собі як фольга для дронів?
Схоже тут кацап затесався, ну або на підсосі у кацапа.
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12.07.2025 15:10 Відповісти
Дякуємо німцям за гарну зброю
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12.07.2025 14:28 Відповісти
Дякуємо хлопцям, дякуємо Німеччіні.
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12.07.2025 14:31 Відповісти
Побільше б таких.
Ну і ще протишахедних дронів авжеж.
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12.07.2025 15:08 Відповісти
 
 